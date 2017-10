“ქართული მარშის” მონაწილეები შტურმით იმუქრებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182444 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182444 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10237 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => guram-kashia [1] => qartuli-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182444) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10237,17579) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182435 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-31 21:28:48 [post_date_gmt] => 2017-10-31 17:28:48 [post_content] => ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა “ქართულ მარშს” 4 ნოემბერს აფხაზეთში იარაღით შესვლისკენ მოუწოდებს.ამის შესახებ განცხადება სიჭინავამ ტელეკომპანია "პირველის" ეთერში, გადაცემა "რეაქციაში" გააკეთა. ზვიად სიჭინავა "ქართული მარშის" წარმოამდგენლებს ფსევდო პატრიოტებს უწოდებს. ფეხბურთელ გურამ კაშიას მიერ LGBT თემის მხარდამჭერი სამკლაურის გაკეთების გამო გამოწვეულ აჟიოტაჟზე კომენტარისას , სიჭინავამ განაცხადა, რომ გურამ კაშია არის პროფესიონალი, რომელმაც დადგენილი სტანდარტებით იმოქმედა. "მოდით, ჩვენ დავამტკიცოთ ის ვაჟკაცობა და ის პატრიოტიზმი, 4 ნოემბერს, 4 საათზე, რუხის ხიდთან, მე გელოდებით იარაღით ხელში, გადავიდეთ და ავიღოთ სოხუმი. მე იარაღით ხელში დაგიდგებით და გადავიდეთ" https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0mxHDFeNXLY [post_title] => "ამ ფსევდოპატრიოტებს მივმართავ!გელოდებით იარაღით ხელში, გადავიდეთ და ავიღოთ სოხუმი" - ზვიად სიჭინავა "ქართული მარშის" წევრებს მიმართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => am-fsevdopatriotebs-mivmartavgelodebit-iaraghit-khelshi-gadavidet-da-avighot-sokhumi-zviad-sichinava-qartuli-marshis-wevrebs-mimartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 21:29:17 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 17:29:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182435 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182432 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-31 21:07:04 [post_date_gmt] => 2017-10-31 17:07:04 [post_content] => ქართული მარშის აქციაზე 6 ადამიანია დაკავებული - ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. დაკავებულები ვაკის პირველ განყოფილებაში არიან ვადაყვანილები. ქართული მარშის წევრები საპროტესტო აქციას მართავენ. აქციის წევრები გურამ კაშიას მიერ LGBT პირთა მხარდამჭერი სამკლაურით თამაშს აპროტესტებენ. აქციის წევრები ამ წუთებში ფეხბურთის ფედერაციის შენობასთან არიან შეკრებილები და ფერად ასაფეთქებლებს აფეთქებენ. ტერიტორიაზე მობილიზებულია პოლიცია. ქართული მარშის წევრები გურამ კაშიას მისამართით კრიტიკულ განცხადებებს ავრცელებენ და ითხოვენ, რომ გურამ კაშია ეროვნული ნაკრებიდან გააძევონ. [post_title] => ქართული მარშის აქციაზე 6 პირია დაკავებული - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-marshis-aqciaze-6-piria-dakavebuli-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 21:07:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 17:07:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182432 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182165 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-31 13:53:06 [post_date_gmt] => 2017-10-31 09:53:06 [post_content] => არ ვიცი, რატომ უნდა გაირიცხოს, რა დააშავა კაშიამ? - ამის შესახებ თბილისის მერობის გამარჯვებულმა კანდიდატმა, კახა კალაძემ, გურამ კაშიასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლნების კომენტირებისას განაცხადა. კალაძე აცხდებს, რომ მიუხედავად სარწმუნოებისა და სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები, დააფიქსიროს თავისი აზრი. "მიუხედავად სარწმუნოებისა, მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები, დააფიქსიროს თავისი აზრი. ნაკრებიდან არ ვიცი, რატომ უნდა გაირეცხოს, რა დააშავა კაშიამ?"- განაცხადა კალაძემ. "მოდით, ჩვენ დავამტკიცოთ ის ვაჟკაცობა და ის პატრიოტიზმი, 4 ნოემბერს, 4 საათზე, რუხის ხიდთან, მე გელოდებით იარაღით ხელში, გადავიდეთ და ავიღოთ სოხუმი. მე იარაღით ხელში დაგიდგებით და გადავიდეთ" https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0mxHDFeNXLY