ქართული მიწა ემიგრანტებს – ახალი კამპანია უცხოეთში მყოფი ქართველების დასაბრუნებლად

საქართველოს საელჩომ საბერძნეთში არალეგალურად მყოფი მოქალაქეებისთვის ლეგალურად ცხოვრების უფლების მინიჭების საკითხზე მუშაობა დაიწყო, ინფორმაციას „ინტერპრესნიუსი" ავრცელებს. როგორც საბერძნეთში საქართველოს ელჩმა იოსებ ნანობაშვილმა განაცხადა, ამ პროცესის ფარგლებში საბერძნეთში საქართველოს საელჩო საბერძნეთში ლიცენზირებულ ქართველ იურისტებთანაც თანამშრომლობს. მისივე თქმით, ქართველ იურისტებთან პირველი შეხვედრა ორი დღის წინ შედგა. როგორც ელჩმა განმარტა, საბერძნეთის მიგრაციის პოლიტიკის სამინისტრომ გამოყო პასუხისმგებელი პირი, რომელიც საელჩოსთან ამ თემებზე მუშაობს. "ეს მგრძნობიარე საკითხი ოფიციალურ დონეზე ბერძნულ მხარესთან პირველად იხილება. საქართველოსა და საბერძნეთს შორის ამ ეტაპზე შეიქმნა ისეთი ინტენსიური, თბილი და კონსტუქციული ურთიერთობა, რომ უკვე ჩვენ ამ საკითხსაც შევეხეთ. ორივე მხრიდან არის სურვილი, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ხელი შეეწყოს ჩვენი მოქალაქეების საბერძნეთში ყოფნის ლეგალიზაციის პროცესს. ბუნებრივია, მოკლე ვადებში და ერთბაშად, ის მოქალაქეები, ვინც ამჟამად უკანონოდ იმყოფებიან საბერძნეთის ტერიტორიაზე, კანონიერ ყოფნას ვერ მიიღებენ, მაგრამ ამოცანა არის, გაფართოვდეს ის კატეგორიები, ვისთვისაც შეიძლება ლეგალიზაციის პროცესი გამარტივდეს და ახალი ინიციატივებით ხელი შეეწყოს ამ პროცესს. პირველად ვსაუბრობთ ამაზე ბერძნებთან, ორივე მხრიდან არის მზადყოფნა. კომუნიკაციის ეს არხი ინსტიტუციონალიზებულია, იმიტომ, რომ საბერძნეთის მიგრაციის პოლიტიკის სამინისტრომ გამოყო პასუხისმგებელი პირი, რომელიც საელჩოსთან ამ თემებზე მუშაობს“,- განაცხადა ელჩმა. გასულ თვეში საბერძნეთში არალეგალურად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ლეგალიზაციის ხელშეწყობის საკითხის განსახილველად საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საბერძნეთის რესპუბლიკაში იოსებ ნანობაშვილი საბერძნეთის მიგრაციის პოლიტიკის მინისტრს იოანის მუზალასს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე შედგა შეთანხმება, რომ ბერძნული მხარე შესაბამის ტექნიკურ დახმარებას გაგვიწევს მიგრაციის შესახებ საბერძნეთის 2014 წლის კანონისა და მასში შესული შესაბამისი შესწორებების ინტერპრეტაციის, ასევე, მათი პრაქტიკული რეალიზაციის საკითხში. ფოკუსირება მოხდება კანონის იმ მუხლებზე, რომლებიც, გამონაკლისის სახით, საბერძნეთში მცხოვრებ ე.წ. „მესამე ქვეყნების“, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს, საბერძნეთში ლეგალურად ცხოვრების უფლებას აძლევს. „მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ", - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავში, კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჟურნალისტებთან საუბრისას, ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მიწის საკითხთან დაკავშირებით, საქართველოს კონსტიტუციას შესაბამისი ჩანაწერი ემატება. ამასთან, მზადდება სპეციალური კანონიც. „დღესაც შედგა ძალიან საინტერესო განხილვა, ფართო საზოგადოებასთან - უკვე რუსთავში. დაისვა უამრავი კითხვა, მათ შორის, კრიტიკული კითხვები. იყო უამრავი საკითხი, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, საზოგადოებას. თქვენ აღნიშნეთ მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. შესაბამისი ჩანაწერი ემატება საქართველოს კონსტიტუციასაც და გარდა ამისა, მზადდება სპეციალური კანონი, რომლითაც მოხდება ამ საკითხის რეგლამენტაცია, ისე, რომ იყოს დაცული ჩვენი როგორც ეკონომიკური ინტერესები, ისე ეროვნული, სუვერენული ინტერესები", - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. "მიწის გასხვისებაზე სპეციალური კანონი მზადდება" ტომას პეტერფი და ინვესტორი, SpaceX, X.com. და Tesla G-ს დამაარსებელი - ილონ მასკი იკავებენ. სიაში ასევე სახელდება ავსტრალიელი მედიამაგნატი რუპერტ მერდოკიც. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ის ადამიანია, რომელიც მსოფლიო მასმედიის 16%-ს აკონტროლებს. მედიამაგნატებს შორის პირველია, ვინც მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების სიაში შევიდა და ასევე მის მფლობელობაშია 23 ამერიკული ტელესადგური, ათეულობით გაზეთი. აქვს წილი ამერიკულ რაგბიში და არის რამდენიმე ხმის ჩამწერი კომპანიის მფლობელი. მისი ჯამური ქონება კი 11,1 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. მარიამ ადამია

ამერიკის უმდიდრესი ემიგრანტები

2016 წელს ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების სიაში 10%-ს ემიგრანტები შეადგენდნენ, მათ შორის ყველაზე მეტი ამერიკაში ისრაელიდან ჩავიდა, ანუ 42 ადამიანიდან 5. მეორე ადგილზეა ინდოეთი, საიდანაც ჩამონათვალში 4 მოქალაქე მოხვდა. რუსეთიდან ამერიკაში მხოლოდ ორი მილიარდერი ჩავიდა, თუმცა ერთ-ერთი მათ შორის - კომპანია გუგლის თანადამფუძნებელი, სერგეი ბრინი, 37,5 მილიარდი დოლარის აქტივებით, ემიგრანტებს შორის უმდიდრესია და ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების ტოპ-400-ში მე-10 ადგილს იკავებს. მას კი უნგრელი ბიზნეს-მაგნატი, ჯორჯ სოროსი მოჰყვება. ლონდონის ბირჟის წესების შესწავლის შემდეგ, 1956 წელს სოროსი ამერიკაში გაემგზავრა და მუშაობა პატარა საბროკერო ფირმა – "უოლ სტრიტში" დაიწყო , რომელიც წლების შემდეგ მსოფლიოში უდიდეს ბირჟად იქცა. მოგვიანებით, ნიუ-იორკში სოროსმა შტატებში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საინვესტიციო ფონდი დააარსა , რომელიც აქვე დავამატებ, რომ დარეგისტრირებული იყო, როგორც ოფშერული კომპანია კარიბის ზღვის კუნძულზე და სწორედ მისი წყალობით დააგროვა დიდი ფული და შედეგად ოცნების ახდენას შეუდგა. რაც შეეხება ფორბსის ჩამონათვალს, სოროსის შემდეგ მესამე პოზიციას „ესსეს ინდასტრის" დამფუძნებელი, უკრაინელი ლეონარდ ბლავატნიკი იკავებს 18,2 მილიარდი ამერიკული დოლარის მოცულობის აქტივებით. ამერიკის უმდიდრეს ემიგრანტებს შორის მეოთხე და მეხუთე ადგილს კი, Interactive Brokers Group-ის დამაარსებელი - 