“ქართული ოცნება” 2 მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას უცვლელად დაამტკიცებს

საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე 6 სექტემბერს, სტრასბურგში არ გაემგზავრება. მმართველი გუნდი "ვენეციის კომისიას" მოდერატორობისთვის მადლობას უხდის, თუმცა შეხვედრის აზრს ვერ ხედავს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობა საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. „იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიციამ საბოლოოდ შეიყვანა ჩიხში დიალოგის პროცესი, ყოველგვარი აზრი დაკარგა კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვამ ქვეყნის შიგნით თუ მის გარეთ. აღნიშნული შედეგი მით უფრო სამწუხაროა, რომ "ვენეციის კომისიამ" გამოავლინა განსაკუთრებული გულისხმიერება საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის მიმართ და ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს კონსენსუსის მისაღწევად სტრასბურგში საგანგებო კონსულტაციების მასპინძლობა და მოდერირება შესთავაზა. საპარლამენტო უმრავლესობა მადლობას უხდის "ვენეციის კომისიას" საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის მხარდაჭერისთვის", - ნათქვამია უმრავლესობის განცხადებაში. მმართველი გუნდის განმარტებით, საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით.

მმართველი გუნდი 6 სექტემბრის სტრასბურგის მოლაპარაკებაზე უარს ამბობს

საპარლამენტო და არასაპარლმენტო ოპოზიციამ, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, "ვენეციის კომისიისთვის" გასაგზავნ წერილზე მუშაობა დაიწყო. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრების განცხადებით, მათ "ვენეციის კომისიას" უნდა შეატყობინონ, რომ ხელისუფლებამ დიალოგის მაგიდა დატოვა, თუმცა, მიუხედავად ამისა, ოპოზიცია მოთხოვნებს არ ცვლის. ოპოზიცია მოითხოვს, გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და არჩევნები 2020 წელს პროპორციული წესით ჩატარდეს. ამასთან, მათივე მოთხოვნით, პრეზიდენტი პირდაპირი წესით ხალხმა უნდა აირჩიოს.

ოპოზიცია ვენეციის კომისიისთვის გასაგზავნ წერილზე მუშაობს "ჩვენ დავტოვეთ დიალოგის და დისკუსიის ღია სივრცე. ვცადეთ, რომ გამოყენებულიყო ყველა შესაძლებლობა კონსტიტუციის მესამე მოსმენით გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომ ეს დრო გამოყენებული ყოფილიყო დამატებითი დისკუსიისთვის. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით, არ ჩანს კონსტრუქციული მიდგომა და წინაპირობა რაიმე ტიპის კონსენსუსის. ჩვენი მხრიდან გადადგმული იქნა ყველა ნაბიჯი ამ შეთანხმებისთვის, მაგრამ, სამწუხაროდ, ამას არ მოჰყვა შემხვედრი რაციონალური გადაწყვეტილებები. ჯერჯერობით, მე ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ, რა შეიძლება, იყოს შეთანხმების დამატებითი სახით გამოყენებული. ამ დროში, რაც დარჩენილია მესამე მოსმენამდე, როგორც ჩანს, შეთანხმება იქნება შეუძლებელი", - განაცხადა ბესელიამ. 