„ქართული ოცნება“ მედიასაშუალებებს სთავაზობს, თბილისის მერობის კადიდატების დებატებისთვის ერთობლივ ფორმატზე შეთანხმდნენ

„ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატი ნუცუბიძის მიკრორაიონებისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. კახა კალაძემ ამომრჩეველს პროგრამის შვიდი მიმართულება გააცნო. კახა კალაძის განცხადებით, გამარჯვების შემთხვევაში, ქალაქის ურბანულ განვითარებას, სატრანსპორტო საკითხების მოგვარებას, ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განვითარებას, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკური ვითარების გამოსწორებას, განათლების, კულტურისა და სპორტის საკითხების წინ წამოწევას გეგმავს. „ილუზია არავის აქვს, რომ მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ჩვენ ყველაფერს მოვაგვარებთ და საერთოდ პრობლემა არ დარჩება. ეს ხომ შეუძლებელია, ეს არის 20-25 წლის განმავლობაში დაგროვებული პრობლემები. რაც შეგვეძლო, რითაც შეგვეძლო, დავამახინჯეთ ჩვენი დედაქალაქი და, მე მგონი, შედეგს ყველა სახეზე ვხედავთ. მაგრამ, თუ დღეს არ გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები, მერწმუნეთ, რომ შეუძლებელი იქნება ქალაქის წინსვლა," - განაცხადა კახა კალაძემ. ილუზია არავის აქვს, რომ მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ჩვენ ყველაფერს მოვაგვარებთ - კახა კალაძე " ასევე ეთანხნება, რომ ის ორი საკითხი, რომელზეც ვენეციის კომისიასთანაც შეთანხმება მიღწეულია, საჭიროა დროულად განხორციელდეს. დაველოდებით მისგან საბოლოო გადაწყვეტილებას რომელიც უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული- განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. არჩილ თალაკვაძე - პრეზიდენტი ხედავს იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რაც საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად მოხდა „რატომ გგონიათ, რომ პირობით ვართ მოსული?" - ასე უპასუხა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, არჩილ თალაკვაძემ, ჟურნალისტის შეკითხვას, თუ რა პირობით მოვიდნენ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე. თალაკვაძის თქმით, წინასწარ მხოლოდ იმის თქმა შეუძლია, რომ ახალ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით მოსაზრებებს გაცვლიან. „შეხვედრა შეეხება ვენეციის კომისიასთან მიღწეული ორი საკითხის ინპლემენტაციას ახალ კონსტიტუციაში," - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. მისივე თქმით, უფრო დეტალურ კომეტარს შეხვედრის შემდეგ გააკეთებს.

რატომ გგონიათ, რომ პირობით ვართ მოსული? - არჩილ თალაკვაძე 