ქართული ოცნების 25 მაჟორიტარი კანდიდატის ვინაობა ცნობილია

საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო რეფორმას საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებს. ამის შესახებ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული. უმრავლესობაში მიაჩნიათ, რომ საკონსტიტუციო პროექტზე კონსესნსუსის არარსებობა ოპოზიციის თვითმიზანი იყო და კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვამ ქვეყნის შიგნით თუ მის გარეთ ყოველგვარი აზრი დაკარგა. „ოპოზიციური პარტიების ამგვარმა კონტრპროდუქტიულმა ქმედებებმა შეუძლებელი გახადა საპარლამენტო უმრავლესობაში კონსულტაციების გამართვა და შესაბამისად, დიალოგის განახლება საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალ და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის", -აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მადლობას უხდის ვენეციის კომისიას საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის მხარდაჭერისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად, ექნება კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას. „საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით. საკონსტიტუციო რეფორმის დასრულების საფუძველზე, საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად ექნება იმგვარი კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას და უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან, სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას", - აღნიშნულია განხადებაში. [post_title] => "ქართული ოცნება" 2 მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას უცვლელად დაამტკიცებს
[post_date] => 2017-09-01 12:20:24 საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე 6 სექტემბერს, სტრასბურგში არ გაემგზავრება. მმართველი გუნდი "ვენეციის კომისიას" მოდერატორობისთვის მადლობას უხდის, თუმცა შეხვედრის აზრს ვერ ხედავს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობა საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. „იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიციამ საბოლოოდ შეიყვანა ჩიხში დიალოგის პროცესი, ყოველგვარი აზრი დაკარგა კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვამ ქვეყნის შიგნით თუ მის გარეთ. აღნიშნული შედეგი მით უფრო სამწუხაროა, რომ "ვენეციის კომისიამ" გამოავლინა განსაკუთრებული გულისხმიერება საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის მიმართ და ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს კონსენსუსის მისაღწევად სტრასბურგში საგანგებო კონსულტაციების მასპინძლობა და მოდერირება შესთავაზა. საპარლამენტო უმრავლესობა მადლობას უხდის "ვენეციის კომისიას" საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის მხარდაჭერისთვის", - ნათქვამია უმრავლესობის განცხადებაში. მმართველი გუნდის განმარტებით, საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით.
[post_title] => მმართველი გუნდი 6 სექტემბრის სტრასბურგის მოლაპარაკებაზე უარს ამბობს
[post_date] => 2017-09-01 12:05:59

სტიქიასთან საბრძოლველად და რესურსების მზადყოფნაში მოყვანის მიზნით, ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება აღჭურვილობისა და ტექნიკის განახლებისთვის რესურსის გამოყოფა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. „დღევანდელ დღეს გლობალური დათბობის პირობებში, ხედავთ რა სიტუაციაც არის არა მარტო ევროპის, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით, ამიტომ ნებისმიერი ქვეყანა მზად უნდა იყოს ასეთი გამოწვევებისთვის. ვფიქრობ, რომ როგორც შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, ანუ აღჭურვილობის, მანქანების განახლება, ასევე კრიზისების საბჭოს სტრუქტურის შესაბამისობაში ყოფნა, ასეთი ტიპის გამოწვევებთან არის აუცილებელი. ამიტომ პირველივე დღიდან, როდესაც აბასთუმნის ცეცხლი ჩაქრება, ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობა მოგვიწევს. წელს რაც შესაძლებელი იქნება და ალბათ, უფრო მომავალი წლის ბიუჯეტში, საჭირო იქნება ამ რესურსის გამოყოფა და ამავე დროს, გასატარებელი იქნება ის სისტემური ცვლილებები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მოიყვანს გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის მზადყოფნაში ასეთი ტიპის გამოწვევებთან. ეს არის აუცილებელი. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამის ძალა შეგვწევს და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ" - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილი
[post_title] => სტიქიასთან საბრძოლველად აღჭურვილობა განახლდება
[post_date] => 2017-08-31 12:46:47 საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო რეფორმას საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებს. ამის შესახებ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული. უმრავლესობაში მიაჩნიათ, რომ საკონსტიტუციო პროექტზე კონსესნსუსის არარსებობა ოპოზიციის თვითმიზანი იყო და კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვამ ქვეყნის შიგნით თუ მის გარეთ ყოველგვარი აზრი დაკარგა. „ოპოზიციური პარტიების ამგვარმა კონტრპროდუქტიულმა ქმედებებმა შეუძლებელი გახადა საპარლამენტო უმრავლესობაში კონსულტაციების გამართვა და შესაბამისად, დიალოგის განახლება საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალ და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის", -აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მადლობას უხდის ვენეციის კომისიას საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის მხარდაჭერისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად, ექნება კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას. „საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით. საკონსტიტუციო რეფორმის დასრულების საფუძველზე, საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად ექნება იმგვარი კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას და უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან, სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას", - აღნიშნულია განხადებაში.
[post_title] => "ქართული ოცნება" 2 მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას უცვლელად დაამტკიცებს
[post_date] => 2017-09-01 12:20:24