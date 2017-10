“ქართული ოცნების” შეთავაზება კონსულტაციებზე უბრალო პიარსვლაა – სერგი კაპანაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => sergi-kapanadze [3] => konstitucia [4] => konsultaciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170239 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => sergi-kapanadze [3] => konstitucia [4] => konsultaciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170239 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => sergi-kapanadze [3] => konstitucia [4] => konsultaciebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => sergi-kapanadze [3] => konstitucia [4] => konsultaciebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170239) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7786,19656,117,811,4092) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170229 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 17:25:46 [post_date_gmt] => 2017-10-02 13:25:46 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლსობაში საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ. გიორგი ვოლსკის განცხადებით, პროექტთან დაკავშირებით მათ აქვთ არგუმენტები, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების მიერ არის გაზიარებული. "ჩვენ ყოველდღე ველოდებით, რომ პრეზიდენტს რაღაც სურვილი ექნება, დროს და ადგილს მიგვითითებს, შევხვდებით იმიტომ, რომ არგუმენტები, რომლებიც გაგვაჩნია, საკმაოდ დამაჯერებელია და მათ მარტო ჩვენ არ ვუდგავართ უკან, ეს არის შიდა პარტიები და საერთაშორისო თანამეგობრობა, მათ შორის, ვენეციის კომისია. ასე რომ, ეს არგუმენტები გათვალისწინებულია საკმაოდ კომპეტენტური ორგანიზაციების მიერ და კარგია, რომ პრეზიდენტმაც მოუსმინოს მათ, მიუხედავად ამისა, მე მანც ველოდები ვეტოს,“ - აცხადებს გია ვოლსკი. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილმა ქვემო ქართლის რეგიონის მერობის კანდიდატები წარადგინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-kvirikashvilma-qvemo-qartlis-regionis-merobis-kandidatebi-waradgina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-30 18:36:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-30 14:36:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169715 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169633 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-30 12:37:37 [post_date_gmt] => 2017-09-30 08:37:37 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი უმრავლესობასთან შეხვედრის მზადოფნას ადასტურებს. „ის, რაც გაცხადებული იყო წინა დღეს, მზადყოფნა დაფიქსირებულია“-განაცხადა გიორგი მარგველაშვილი უშიშროების საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ. მისივე თქმით, სხდომაზე კონსტიტუციური საკითხები განხილული არ ყოფილა. მთავარი თემები იყო: ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება, ის წვრთნები, რომელიც ტარდება და ის სირთულეები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ოკუპირებულ რეგიონებში. „განვიხილეთ ასევე შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობა. ეს დოკუმენტი შეიქმნა და გადაეგზავნა პარლამენტს დასამტკიცებლად. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ნატო-სთან თანამშრომლობის ფორმატებსა და იმ პროგრესზე, რომელიც ხორციელდება ამ მიმართულებით“-განაცხადა მარგველაშვილმა. "ჩვენ ყოველდღე ველოდებით, რომ პრეზიდენტს რაღაც სურვილი ექნება, დროს და ადგილს მიგვითითებს, შევხვდებით იმიტომ, რომ არგუმენტები, რომლებიც გაგვაჩნია, საკმაოდ დამაჯერებელია და მათ მარტო ჩვენ არ ვუდგავართ უკან, ეს არის შიდა პარტიები და საერთაშორისო თანამეგობრობა, მათ შორის, ვენეციის კომისია. ასე რომ, ეს არგუმენტები გათვალისწინებულია საკმაოდ კომპეტენტური ორგანიზაციების მიერ და კარგია, რომ პრეზიდენტმაც მოუსმინოს მათ, მიუხედავად ამისა, მე მანც ველოდები ვეტოს,“ - აცხადებს გია ვოლსკი. 