“ქართული ოცნების” სიის პირველი ათეული ცნობილია

"უმრავალესობამ განაცხადა, რომ კალაძე მზად იყო, ,,გაზპრომთან" გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე ნდობის ჯგუფში ესაუბრა, არადა პარლამენტში ნდობის ჯგუფი არ არსებობს," - ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელმა, რომან გოცირიძემ, განაცხადა. მისივე თქმით, "ნაციონალური მოძრაობა" ითხოვს, გამოძიონ, არის თუ არა ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფების პირადი ინტერესები "გაზპრომთან" დადებული ხელშეკრულებაში. "პარლამენტს ნდობის ჯგუფი არ დაუმტკიცებია იმის გამო, რომ ჩვენი კანდიდატურა, სალომე სამადაშვილი, ფაქტობრივად, იქნა დაბლოკილი და ვერ მოაბეს თავი ნდობის ჯგუფის შექმნას. ნდობის ჯგუფი იხილავს თავდაცვის საკითხებს და მისი უფლებამოსილება არ არის განიხილოს კომერციული კონტრაქტის საკითხები. ეს არის აბსოლიტურად სხვა ფორმატში განსახილველი. სწორედ ამიტომ მოვითხოვდით ჩვენ პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას," - განაცხადა რომან გოცირიძემ. "პარლამენტს ნდობის ჯგუფი არ დაუმტკიცებია იმის გამო, რომ ჩვენი კანდიდატურა, სალომე სამადაშვილი, ფაქტობრივად, იქნა დაბლოკილი და ვერ მოაბეს თავი ნდობის ჯგუფის შექმნას. ნდობის ჯგუფი იხილავს თავდაცვის საკითხებს და მისი უფლებამოსილება არ არის განიხილოს კომერციული კონტრაქტის საკითხები. ეს არის აბსოლიტურად სხვა ფორმატში განსახილველი. სწორედ ამიტომ მოვითხოვდით ჩვენ პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას," - განაცხადა რომან გოცირიძემ. „ქართული ოცნების" დეპუტატის, ეკა ბესელიას, შეფასებით, „გაზპრომთან" გაფორმებული ხელშეკრულების თემას „ნაციონალური მოძრაობა" კახი კალაძის, როგორც ძლიერი კონკურენტის, წინააღმდეგ იერიშის მისატანად იყენებს. ბესელია „ნაციონალური მოძრაობის" წევრების განცხადებებს "იაფფასიან პოლიტიკურ სპეკულაციას" უწოდებს და აცხადებს, რომ აღნიშნული საკითხის განხილვა პარლამენტის დღის წესრიგში რამდენჯერმე თავად „ნაციონალური მოძრაობის" მოთხოვნით გადაიდო. „ნაციონალურ მოძრაობას" შევახსენებ, რომ გადაიკითხონ პარლამენტის რეგლამენტი, სადაც აუცილებლად იპოვიან მუხლს, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, როგორც წესი, პარლამენტის სხდომები არ ტარდება. ეს წესი ყოველთვის, ყველა არჩევნების წინ მოქმედებდა და ამ წესს პარლამენტი იცავდა. საჭიროების შემთხვევაში, პარლამენტმა შეიძლება რიგგარეშე სხდომები ჩაატაროს. რაც შეეხება უშუალოდ თემას, არსი მდგომარეობს იმაში, რომ კახი კალაძე „ნაციონალური მოძრაობისთვის" არის ყველაზე დიდი სამიზნე - გასაგებია რატომაც, ის არის თბილისის მერობის ყველაზე ძლიერი და რეალური კანდიდატი, რომელიც აუცილებლად გაიმარჯვებს არჩევნებში," - განაცხადა ეკა ბესელიამ. ბესელიას თქმით, კალაძემ „გაზპრომთან" დაკავშირებულ თემაზე განმარტებები გააკეთა და ყველა კითხვას გასცა პასუხი. 