ქართული რობოტი საერთაშორისო ოლიმპიადაზე აღიარეს

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" პეკინის ქუჩაზე მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბოლო ეტაპს ახორციელებს - დღეს ქუჩის მარჯვენა მხარეს ახლად მოწყობილი 1,5 კილომეტრამდე ქსელი თბილისის წყალმომარაგების სისტემასთან მიერთდება და ექსპლუატაციაში შევა. კომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნულ ქსელზე, წყალმომარაგების სტაბილურობის მიზნით, ევროსტანდარტის შესაბამისი 10 ერთეული ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდული თანამედროვე ტექნოლოგიით მოეწყო და 7 ჰიდრანტი დამონტაჟდა. „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" პეკინის ქუჩაზე, მასშტაბური რეაბილიტაციის ფარგლებში, წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურა სრულად განაახლა. სამუშაოები, მსოფლიოს წამყვანი გერმანული კომპანიის RRT Ingenieurburo Weidt-ის ექსპერტებთან ერთად განხორციელდა. 1000 მმ-იანი და 900 მმ-იანი თუჯის მაგისტრალური ქსელებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. სრულად შეიცვალა წყალსადენის 355 მმ-იანი და 160 მმ-იანი 3 კმ სიგრძის გამანაწილებელი ქსელები; განახლდა და მოეწყო ევროსტანდარტის შესაბამისი ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდულები; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყალარინების გვირაბის 400 მეტრი სიგრძის მონაკვეთს. განახლდა ასევე, წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების სათვალთვალო ჭები და ჭის თავსახურები. როგორც „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში" აცხადებენ, აღნიშნული პროექტის ჯამური ღირებულება 3 მლნ ლარს შეადგენს. [post_title] => პეკინის ქუჩაზე GWP სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დღეს დაასრულებს

„თიბისი ბანკისა" და „ჯეოსელის" ერთობლივ პროექტში „ბიზნესდაჯილდოება 2017" მონაწილე კომპანიების რეგისტრაცია დასრულდა. დაჯილდოებაში მონაწილეობის სურვილი 661 კომპანიამ გამოთქვა, საიდანაც სექტემბერში ჟიური საუკეთესოებს გამოავლენს სხვადასხვა ნომინაციაში. როგორც "ფორტუნას" „თიბისი ბანკიდან" აცნობეს, რეგისტრაცია 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ყველაზე მეტი კომპანია „წლის სტარტაპერისა" (231 კომპანია) და „წლის მცირე ბიზნესის" (229 კომპანია) კატეგორიაში დარეგისტრირდა. დაჯილდოებაში მონაწილე კომპანიების რაოდენობა ნომინაციების მიხედვით ასე გადანაწილდა: წლის ბიზნესი - 153 კომპანია

წლის მცირე ბიზნესი - 229 კომპანია

წლის ტურისტული ბიზნესი - 95 კომპანია

წლის აგრო ბიზნესი - 42 კომპანია

წლის ქართული პროდუქტი - 133 კომპანია

წლის სტარტაპერი - 231 კომპანია

წლის ინოვაციური ბიზნესი - 140 კომპანია აღსანიშნავია, რომ წლევანდელი „ბიზნესდაჯილდოების“ მიმართ განსაკუთრებულად დიდია ინტერესი იმ კომპანიების მხრიდან, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ოპერირებენ. “ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ რაც შეიძლება მეტი ბიზნესის შექმნასა და უკვე არსებული ბიზნესების განვითარებას - სწორედ ეს გახდა ”ბიზნესდაჯილდოების“ პროექტის შექმნის საფუძველი. მოხარული ვართ, რომ პროექტი ყოველწლიურად უფრო მასშტაბური ხდება. წელს მონაწილე კომპანიების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. ფაქტია, რომ დაჯილდოების მიმართ ინტერესი იზრდება და განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ გააქტიურდნენ კომპანიები რეგიონებიდან. ვფიქრობთ, რომ ამ პროექტით მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვაქვს როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესების, ისე სტარტაპების წარმატებაში“, -განაცხადა ”თიბისი ბანკის” გენერალური დირექტორის მოადგილემ, ნიკა ქურდიანმა. „ბიზნესდაჯილდოება 2017-ის“ პრეზენტაცია ივნისში გაიმართა. წელსაც პროექტის მთავარი სლოგანია #გააზიარეწარმატება, რაც მონაწილე კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, საკუთარი წარმატების ისტორიები სოციალური ქსელებისა და მედიის საშუალებით მთელ საქართველოს გაუზიარონ. „ბიზნესდაჯილდოება 2017-ის“ დასკვნითი ღონისძიება ნოემბერში გაიმართება, სადაც ჟიური გამარჯვებულ კომპანიებს გამოავლენს 6 ნომინაციაში. მე-7 ნომინაციის - „წლის სტარტაპერის“ გამარჯვებული კი საყოველთაო ხმის მიცემის პრინციპით, სოციალური ქსელისა და სპეციალური ვებგვერდის საშუალებით გამოვლინდება. [post_title] => „ბიზნესდაჯილდოება 2017-ში" 661 კომპანია დარეგისტრირდა

ნიუტონის რობოტიკის სკოლა ილია უმუდუმოვის ბიზნესად ქცეული ჰობია. ნიუტონის სკოლაში ბავშვებს ისეთ საგნებს ასწავლიან, რომლებსაც ჯერჯერობით, ვერცერთ სხვა სასწავლო დაწესებულებაში ვერ შეხვდებით. სკოლა სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებს სთავაზობს ტრენინგებს რობოტიკაში, პროგრამირებაში და სხვადასხვა მიმართულებით. რობოტიკის სკოლა უკვე 1 წელია არსებობს და ერთდროულად დაახლოებით, 50-მდე მოსწავლეს იღებს. როგორც უმუდუმოვმა „ფორტუნასთან" განაცხადა, მოსწავლეებს ტრეინინგებს დაქირავებული პროფესორები უტარებენ. „მოსწავლეებს ვასწავლით როგორ მუშაობს ტექნოლოგიური სამყარო დღეს. ძირითადად პრაქტიკული სამუშაოები მიმდინარეობს. ბავშვები თვითონ ქმნიან რობოტებს. აცოცხლებენ თავის ფანტაზიებს. თამაში უნდა აქციო სწავლად, ჯერ სხვა მეთოდი ვერაფერი მოვიფიქრე", – განაცხადა ილია უმუდუმოვამ „ფორტუნასთან". მისი თქმით, რობოტების აწყობა ყველას შეუძლია. ძირითადად სკოლაში დამოუკიდებლად მუშაობენ და თუნდაც პირველი კლასის მოსწავლეები დამოუკიდებლად თავად ქმნიან მოწყობილობებს. „ჩვენმა მოსწავლეებმა შექმნეს ჭკვიანი სახლის მაკეტი, მუშაობენ სანათზე, რომელსის მართვას მობილურის მეშვეობით შეძლებ, ასევე აწყობენ რობოტებს და ემზადებიან რობოტების ბრძოლისთვის, რომელსაც FABLAB ატარებს", – განაცხადა უმუდუმოვმა. დაინტერესებული პირები ნიუტონის სკოლაში ძირითადად, სოციალური ქსელის მეშვეობით ხვდებიან. "გააზიარე წარმატება" - მ რობოტიკის სკოლის წინსვლაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. ნიუტონის რობოტიკის სკოლა, თიბისი ბანკის დაჯილდოება "გააზიარე წარმატებაში" ჩაერთო. როგორც ილია უმუდუმოვმა "ფორტუნასთან" განაცხადა,პროექტმა რობოტიკის სკოლის წინსვლაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. "თავიდან არ მქონდა ესეთი მოლოდინი. ვერ აღვიქვამდი, რომ ასეთ პატარა ბიზნესსაც ასეთი ყურადღებით მოეკიდებოდნენ. ეს არის საუკეთესო საშუალება, რომ სხვებმა ჩვენს შესახებ გაიგონ", – განაცხადა უმუდუმოვმა. #გააზიარე წარმატება – ამ სლოგანით დაწყებულ ბიზნესდაჯილდოებას ”თიბისი ბანკი” და ”ჯეოსელი” ერთობლივად, წელს უკვე მეორედ გამართავენ. [post_title] => ნიუტონის რობოტიკის სკოლა: ადგილი, სადაც ბავშვები ინოვაციური სამყაროს ნაწილი ხდებიან [post_title] => პეკინის ქუჩაზე GWP სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დღეს დაასრულებს