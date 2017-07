ქართული ტრანსფერები: რომელ გუნდებს უკავშირებენ ნაკრების ფეხბურთელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => transferebi [2] => guram-kashia [3] => giorgi-makaridze [4] => nika-kacharava [5] => jaba-kankava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145011 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => transferebi [2] => guram-kashia [3] => giorgi-makaridze [4] => nika-kacharava [5] => jaba-kankava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145011 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => transferebi [2] => guram-kashia [3] => giorgi-makaridze [4] => nika-kacharava [5] => jaba-kankava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => transferebi [2] => guram-kashia [3] => giorgi-makaridze [4] => nika-kacharava [5] => jaba-kankava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145011) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16527,10237,17133,17132,156,686) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145002 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-11 10:17:15 [post_date_gmt] => 2017-07-11 06:17:15 [post_content] => "მსოფლიო რაგბის“ პრეზიდენტი ბილ ბომონტი პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და საქართველოს მთავრობას მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა 2017 წლის ჩემპიონატის წარმატებით ჩატარების უზრუნველყოფისთვის მადლობას უხდის. საქართველოს მთავრობის მეთაურისადმი გამოგზავნილ წერილში ბილ ბომონტი აღნიშნავს, რომ ჩემპიონატი საქართველოში გამორჩეული წარმატებით ჩატარდა და ამასთან აღსანიშნავია უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისი შენობა-ნაგებობები და გამართული ინფრასტრუქტურა. „მსოფლიო რაგბის“ პრეზიდენტის ინფორმაციით, მონაწილე გუნდების უმრავლესობის შეფასება ძალიან პოზიტიურია, ზოგიერთი გუნდი კი დეტალურად და ხაზგასმით აღწერს იმ სითბოსა და სტუმართმოყვარეობას, რომელიც რაგბის ქართველმა გულშემატკივარმა და ზოგადად საზოგადოებამ მათ მიმართ თბილისსა და ქუთაისში გამოიჩინა. „მართალია, ჩვენ არასოდეს გვეპარებოდა ეჭვი, რომ მსოფლიო რაგბი, თქვენი მთავრობის დახმარებით, წარმატებით ჩაატარებდა ამ ჩემპიონატს, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ შედეგმა ჩვენს მოლოდინს აშკარად გადააჭარბა, რისთვისაც, მსოფლიო რაგბის სახელით, მოგახსენებთ გულწრფელ მადლობას - თქვენმა მთავრობამ წარმატებით შეასრულა თავისი დაპირებები ფინანსური მხარდაჭერისა და შენობა-ნაგებობების უზრუნველყოფის კუთხით, რისი წყალობითაც ჩვენ მივიღეთ წარმატებით ჩატარებული მსოფლიო რაგბის მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ეჭვი არ მეპარება, რომ მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა 2017 წლის ჩემპიონატი სამუდამოდ დაამახსოვრდებათ სპორტსმენებს და მათ ოჯახებს, მსაჯებს და რაგბის მოყვარულებს, რომლებიც საქართველოში დაესწრნენ ამ შესანიშნავ ჩემპიონატს და თავად იხილეს, რას ნიშნავს ნამდვილი ქართული სტუმართმოყვარეობა. დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ამ ჩემპიონატის წარმატებით მასპინძლობის გამოცდილება უდიდეს წვლილს შეიტანს თქვენს უმშვენიერეს ქვეყანაში რაგბის განვითარებაში. ჩვენი მხრიდან, გიდასტურებთ საქართველოს რაგბის კავშირისა და საქართველოში სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციისა და განვითარებისკენ მიმართული განსაკუთრებული საქმიანობის მტკიცე მხარდაჭერას“, - აღნიშნავს წერილში ბილ ბომონტი. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური [post_title] => შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა: მსოფლიოს მადლობა საქართველოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shedegma-molodins-gadaacharba-msoflios-madloba-saqartvelos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 10:17:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 06:17:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145002 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144886 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-10 16:57:53 [post_date_gmt] => 2017-07-10 12:57:53 [post_content] => „მანჩესტერ იუნაიტედის“ ფეხბურთელმა ინტერვიუს შემდეგ ჟურნალისტი აუზში ჩააგდო. პოლ პოგბამ წყალში ESPN-ის კორესპოდენტს გადაუძახა მას შემდეგ, რაც ქალმა ინტერვიუ აიღო პოგბას ახალწვეულ თანაგუნდელ რომელუ ლუკაკუსგან. საუბრის ბოლოს ფეხბურთელებმა და რეპორტიორმა „ქვა-მაკრატელი-ქაღალდი“ითამაშეს. გოგონამ წააგო და პოგბამ ის წყალში მოისროლა. 8 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ ლუკაკუ ზედმეტად ხმაურიანი წვეულებისთვის დააკავეს, რომელიც მან ბევერლი-ჰილზე მოაწყო. ის „იუნაიტედში“ ახლახან გადაბარგდა „ევერტონიდან“. https://www.youtube.com/watch?v=XF_iUhLZA9Q [post_title] => პოგბამ ქალი ჟურნალისტი წყალში მოისროლა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogbam-qali-djurnalisti-wyalshi-moisrola-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 18:06:45 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 14:06:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144886 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144785 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-10 15:09:06 [post_date_gmt] => 2017-07-10 11:09:06 [post_content] => McDonald's-ს ფიფასთან კონტრაქტის გაწყვეტა სურს, რისი მიზეზით მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის სახელთან დაკავშირებული გამუდმებული კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. სწრაფი კვების გიგანტი მსოფლიოს ჩემპიონატებს ჯერ კიდევ 1994 წლიდან ასპონსორებდა, თუმცა ახლა, მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დაწყებამდე 11 თვით ადრე, McDonald's ფიფასთან თანამშრომლობის გაწყვეტას აპირებს. მიზეზი კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. McDonald's-ში უკმაყოფილონი არიან იმ ფაქტით, რომ ფიფას ჩინოვნიკების წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო ხშირად იწყება გამოძიება კორუფციის ბრალდებით. გარდა ამისა, კონფედერაციათა თასის დასრულების შემდეგ 23 რუსი ფეხბურთელი დოპინგის მიღებაში დაადანაშაულეს. ევროპული მედიის ინფორმაციით, იმის შანსი, რომ მხარეები თანამშრომლობას შეწყვეტენ, 40%-ია. ამ შემთხვევაში McDonald's-ს, რომელიც ფიფას ყოველწლიურად 8,5-დან 22 მილიონ ევრომდე უხდის, 88 მლნ-ის გადახდა მოუწევს. ამჟამინდელი ხელშეკრულება McDonald's-სა და ფიფას შორის 2022 წლამდეა გათვლილი. შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა: მსოფლიოს მადლობა საქართველოს

„მანჩესტერ იუნაიტედის" ფეხბურთელმა ინტერვიუს შემდეგ ჟურნალისტი აუზში ჩააგდო. პოლ პოგბამ წყალში ESPN-ის კორესპოდენტს გადაუძახა მას შემდეგ, რაც ქალმა ინტერვიუ აიღო პოგბას ახალწვეულ თანაგუნდელ რომელუ ლუკაკუსგან. საუბრის ბოლოს ფეხბურთელებმა და რეპორტიორმა „ქვა-მაკრატელი-ქაღალდი"ითამაშეს. გოგონამ წააგო და პოგბამ ის წყალში მოისროლა. 8 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ ლუკაკუ ზედმეტად ხმაურიანი წვეულებისთვის დააკავეს, რომელიც მან ბევერლი-ჰილზე მოაწყო. ის „იუნაიტედში" ახლახან გადაბარგდა „ევერტონიდან". https://www.youtube.com/watch?v=XF_iUhLZA9Q

პოგბამ ქალი ჟურნალისტი წყალში მოისროლა (ვიდეო)

McDonald's-ს ფიფასთან კონტრაქტის გაწყვეტა სურს, რისი მიზეზით მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის სახელთან დაკავშირებული გამუდმებული კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. სწრაფი კვების გიგანტი მსოფლიოს ჩემპიონატებს ჯერ კიდევ 1994 წლიდან ასპონსორებდა, თუმცა ახლა, მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დაწყებამდე 11 თვით ადრე, McDonald's ფიფასთან თანამშრომლობის გაწყვეტას აპირებს. მიზეზი კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. McDonald's-ში უკმაყოფილონი არიან იმ ფაქტით, რომ ფიფას ჩინოვნიკების წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო ხშირად იწყება გამოძიება კორუფციის ბრალდებით. გარდა ამისა, კონფედერაციათა თასის დასრულების შემდეგ 23 რუსი ფეხბურთელი დოპინგის მიღებაში დაადანაშაულეს. ევროპული მედიის ინფორმაციით, იმის შანსი, რომ მხარეები თანამშრომლობას შეწყვეტენ, 40%-ია. ამ შემთხვევაში McDonald's-ს, რომელიც ფიფას ყოველწლიურად 8,5-დან 22 მილიონ ევრომდე უხდის, 88 მლნ-ის გადახდა მოუწევს. ამჟამინდელი ხელშეკრულება McDonald's-სა და ფიფას შორის 2022 წლამდეა გათვლილი.

მაკდონალდს ფეხბურთი აღარ უნდა: სწრაფი კვება კორუფციამ დააფრთხო