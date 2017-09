ქართული წარმოების ხის სათვალეებზე მოთხოვნა გაორმაგდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => satvale [1] => bros-eyewear [2] => khe [3] => irakli-gamtenadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164233 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => satvale [1] => bros-eyewear [2] => khe [3] => irakli-gamtenadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164233 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1301 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => satvale [1] => bros-eyewear [2] => khe [3] => irakli-gamtenadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => satvale [1] => bros-eyewear [2] => khe [3] => irakli-gamtenadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164233) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4239,19259,9696,1301) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125821 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 13:32:02 [post_date_gmt] => 2017-04-27 09:32:02 [post_content] => კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს ინიციატივით, ბორჯომში გარემოს დაცვითი აქციის ფარგლებში მუხის, ნეკერჩხლისა და ფიჭვის 1000 ნერგი დაირგო. ღონისძიება დედამიწის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა და მის მიზანს ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე ტყის საფარის აღდგენა და ამ აქციაში საზოგადოების აქტიური ჩართვა წარმოადგენდა. „ამ ტერიტორიაზე გასულ წელს ჩვენ დავიწყეთ ტყის აღდგენითი ღონისძიებები, ჩავატარეთ სანიტარული ჭრები და ფაქტობრივად, შეიძლება უკვე თვალი მივადევნოთ ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებების კომპლექსურ შედეგებს. ტყის აღდგენის ბუნებრივი პროცესი მიდის ძალიან კარგად და ამის ნათელი მაგალითია ეს აქციაც. მისასალმებელია, რომ კომპანია „IDS ბორჯომი საქართველოს“ ინიციატივით, დაირგო სწორედ ის სახეობები, რომლებიც აქაურობის მდგრადი განვითარების შესაძლებლობას მოგვცემს. იმედს გამოვთქვამ, რომ შეიკვრება ჯაჭვი და ქართული ბიზნესი, თავისი სოციალური პასუხისმგებლობით, შემოუერთდება ბუნების გულშემატკივრობის ინიციატივას. ჩვენ ასეთ პროცესებს მხარს დავუჭერთ და ერთად არსებითად შევცვლით გარემოს დაცვით პრობლემებთან დაკავშირებით მიდგომებს, როგორც მოსახლეობის, ასევე ხელისუფლების მხრიდან,“- აცხადებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. კამპანია დაიგეგმა და განხორციელდა კომპანია „IDS ბორჯომი საქართველოს“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტის ეგიდით „ბორჯომი გულშემატკივარი“, რომელიც აერთიანებს სამ ძირითად მიმართულებას - გარემოს დაცვა, განათლება, სპორტი. „ბორჯომის“ კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტები სამი ძირითადი ხაზით ვითარდება - გარემოს დაცვა, განათლება და სპორტი. ბორჯომის ტყეების განახლების მიზნით უკვე ბევრი წელია ვახორციელებთ ნერგების დარგვის აქციებს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, მათ მიერ შერჩეულ ადგილებზე. წელს პირადად მინისტრიც შემოუერთდა ჩვენს აქციას, ასევე არიან მოხალისეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ჩვენი თანამშრომლები და ბორჯომის ტრენინგ ცენტრის მოსწავლეები. ჩვენ ყველა ერთად ვაკეთებთ საქმეს, რომელიც მომავალ თაობებს შემოუნახავს ჯანსაღ გარემოს,“- აღნიშნავს „IDS ბორჯომი საქართველოს“ გენერალური დირექტორი ზაზა კიკვაძე. ბიძინა ივანიშვილის მიერ, ნატანებელი პედაგოგისგან 15 ათას ლარად შეძენილი 250 წლის წიფელი, ტრანსპორტირების დროს შუაზე გადატყდა.

"გურიის მოამბის" ინფორმაციით, შემთხვევა ნატანებში მოხდა. ამ წუთებამდე ადგილზე მუშაობენ კომპანის წარმომადგენლები, რომლებიც ხის ტრანსპორტირებას ახორციელებდნენ. სამუშაოებში ჩართულები არიან ადგილობრივებიც. წიფელს, ადგილობრივების თქმით, დენდროლოგიურ პარკში აღარ გადაიტანენ: "ხე შუაზე გადატყდა, ტოტებიც დატყდა, ალბათ აღარ წაიღებენ პარკში. მძიმე ტექნიკამ, დიდი ხანი იწვალა გზაზე გამოსვლამდე, მაგრამ ხე გადმოვარდა, ტოტები დატყდა და ერთ-ერთი ადგილობრივის ეზოში გადავარდა. სურმავების მეზობლის ყანაში გაიყვანეს ეს დროებითი გზა, ამაში ცალკე 5 ათასი ლარი გადაიხადა. ხე 15 ათასად იყიდა და დარჩა ახლა საშეშე მასალად პატრონს. "დრუჟბებით" ხერხავენ." ექსპრემიერმა, აღნიშნული ორსაუკუნოვანი ხე ლ სურმავასგან შეიძინა. მის სანახავად ბიძინა ივანიშვილი ადგილზე პირადად იმყოფებოდა. როგორც თვითმხილველები ჰყვებიან, ხე ივანიშვილის ძალიან მოეწონა და მიუხედავად ექსპერტის რჩევისა, რომ ის ვერც ტრანსპორტირებას გაუძლებდა და მისი გახარების შანსიც ფაქტურად არ არსებობდა, სურმავებისგან ხე მაინც იყიდა: "დაინახა ეს ხე და კოცნა და კოცნა. ექსპერტი ვინც ახლდა უთხრა, რომ 250 წლის ხე გადარგვას ვერ გაუძლებდა. მერე რა, არა უშავს, იყოს მაინცო. გადაიხადა ფული და იყიდა"-განუცხადეს სურმავას მეზობლებმა მაშინ ,,გურიის მოამბეს“. [post_title] => კლინიკა, რომელიც უარყოფს სათვალეებსა და ლინზებს: რას გულისხმობს მაგოთერაპია? 