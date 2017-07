ქართული წარმოების თევზისა და ხორცის კონსერვი ექსპორტზე გავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => kula [2] => konservi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147093 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => kula [2] => konservi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147093 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1779 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => kula [2] => konservi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eqsporti [1] => kula [2] => konservi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147093) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1779,12521,2744) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147065 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-18 12:13:32 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:13:32 [post_content] => გორის საკონსერვო ქარხანა ”კულა” ახალი პროდუქციის გამოშვებისთვის ემზადება. წვენების ხაზის მიმართულებით კომპანიას სიახლე აქვს – როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა ვანო გოგლიძემ განუცხადა, ახალი პროდუქცია ბაზარზე ივლისის ბოლოს, ან აგვისტოს დასაწყიში გამოჩნდება. ”სიახლე გვაქვს უშქარო წვენების ხაზის მიმართულებით, აქამდე ეს პროდუქცია მხოლოდ 3 ლიტრიანი შეფუთვით გამოდიოდა, ახლა კი გვექნება ლიტრიან შეფუთვებშიც”, – განმარტა კომპანიის დამფუძნელებმა. ამასთან, ვანო გოგლიძემ მომავალი წლიდან ბავშვთა კვების წარმოების განახლებაც დაანონსა. როგორც გორის საკონსერვო ქარხანა ”კულას” დამფუძნებელი ამბობს, კომპანია საწყის ეტაპზე, საბავშვო წვენებისა და ხილისა და ბოსტნეულის ხილფაფების დაახლოებით 15-მდე სახეობის გამოშვებას გეგმავს. პროექტის დაწყება 2018 წელს განიხილება. ცნობისთვის, გორის საკონსერვო ქარხანა ”კულა“ 2009 წელს შეიქმნა. კომპანია აწარმოებს 200–მდე დასახელების ხილის და ბოსტნეულის საკონსერვო პროდუქციას: ნატურალურ წვენებს, მურაბებს, ჯემებს, საწებლებს, მწნილებს, სალათებს და კომპოტებს. ყველა ხილი და ბოსტნეული მოყვანილია საქართველოში, მათი მოკრეფვა და გადამუშავება ხდება სიმწიფის სტადიაში ქართული ტრადიციების მიხედვით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. უშაქრო წვენები მუყაოს ლიტრიანი შეფუთვით გაიყიდება

2017 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 31.8 % -ით გაიზარდა და 1249.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. მთავრობის ცნობით, 2016 წლის სექტემბრის შემდეგ, საქართველოდან საქონლის ექსპორტის წლიური ზრდა ფიქსირდება. დადებითი ტენდენციები ფიქსირდება სხვა მმართულებითაც: 2017 წლის იანვარ-ივნისში, საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა 29.1%-ით, ხოლო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გაიზარდა 26.2%-ით; 2017 წლის იანვარ-მაისში 20.3%-ით გაიზარდა ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მაჩვენებელიც. "საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს ექსპორტის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობების ზრდაზე", – ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. იანვარ-მაისში ექსპორტი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 31.8 % -ით გაიზარდა

კახეთში ატმის კრეფის სეზონი იწყება, რომლის შეუფერხებლად ჩატარების საკითხზე, სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ლევან დავითაშვილი ხილის გადამამუშავებელი კომპანიების წარმომადგენლებს, ექსპორტიორებსა და ფერმერებს შეხვდა. მინისტრი ამბობს, რომ ყველა წინაპირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ წელს ატმის მოსავლის აღებამ და დაბინავებამ ორგანიზებულად ჩაიაროს. „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები სრულად არიან მობილიზებული, რათა შეუფერხებლად და ორგანიზებულად მოხდეს ატმის მოსავლის დაბინავება. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით. ივლისიდან რეგიონში ამოქმედდება თანადაფინანსების სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში შექმნილი ახალი საწარმო, რომელიც ყველა სახის, როგორც სასურსათო, ისე სამრეწველო ატამს ჩაიბარებს, რაც გლეხს პროდუქციის რეალიზაციას მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს. ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, გამარტივებულია საექსპორტო პროცედურები", - განაცხადა დავითაშვილმა. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული, ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, გამარტივებულია საექსპორტო პროცედურები. სურსათის ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური „ერთი ფანჯრის პრინციპით" გასცემენ ფიტოსანიტარიულ და წარმოშობის სერტიფიკატებს. ატმის ექსპორტზე გატანა მარტივდება 