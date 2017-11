“ქართულმა ოცნებამ” სამთავრობო ცვლილებებს მხარი დაუჭირა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samtavrobo-cvlilebebi [1] => davit-matikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186893 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samtavrobo-cvlilebebi [1] => davit-matikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186893 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3362 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samtavrobo-cvlilebebi [1] => davit-matikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samtavrobo-cvlilebebi [1] => davit-matikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186893) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16648,3362) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186786 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 17:27:12 [post_date_gmt] => 2017-11-13 13:27:12 [post_content] => აუცილებელი არ არის, რომ საპოლიციო წარსული ჰქონდეს, დარწმუნებული ვარ, გიორგი გახარია თავისი მონაცემებით სრულად შეესაბამება იმ პოსტს, რომელიც შესთავაზეს, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. „გიორგი გახარიას უკვე დიდი ხანია ვიცნობ. მისი მენეჯერული და ადამიანური თვისებები, ვფიქრობ, საკმაოდ შთამბეჭდავია იმისთვის, რომ ადვილად ვისაუბროთ მის ასეთ გადანაცვლებაზე,“ - განაცხადა ვოლსკიმ. რაც შეეხება ფინანსთა ახალი მინისტრის კანდიდატურის, მამუკა ბახტაძის მისამართით ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ საქართველოს რკინიგზის მოგება შემცირდა, გია ვოლსკის განმარტებით ეს სიცრუეზე აგებული დემაგოგიაა, ვინაიდან გადაზიდვების შემცირება, მენეჯმენტზე დამოკიდებული არაა. ამ კონტექსტში გია ვოლსკიმ ტვირთების გადაზიდვაზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების მოთხოვნილებები და მსოფლიო რეგიონული ეკონომიკური პროცესები დაასახელა. „არც ერთი ხელისუფლება, არც რკინიგზის ხელმძღვანელობა დაინტერესებული არ არის, რომ გადაზიდვების მოცულობა შემცირდეს, ასე რომ, ეს ჩვენგან დამოუკიდებელი ფაქტორის გამო ხდება. რაც შეეხება მამუკა ბახტაძეს, პიროვნულად მე არ ვიცნობ, მაგრამ დახასიათება და მონაცემები საკმაოდ შთამბეჭდავია“, - განაცხდა ვოლსკიმ. გახარიას თვისებები შთამბეჭდავია იმისთვის, რომ მის ასეთ გადანაცვლებაზე ვისაუბროთ - გია ვოლსკი

კულტურისა და სპორტის სამინისტროების გაერთიანების გამო მინისტრი, მიხეილ გიორგაძე, კადრების ოპტიმიზაციას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ორი სამინისტროს გაერთიანების გამო გარკვეული საკადრო ცვლილებები მოხდება, თუმცა იგი ამ მომენტისათვის ვერ აკონკრეტებს, რა პროცენტით შემცირდება კადრები. „როდესაც ორი სამინისტრო ერთიანდება, გარკვეული საკადრო ცვლილებები იქნება. სკულპუროზულად არის გასავლელი ეს საკითხი და, სავარაუდოდ, პარლამენტის მიერ სამინისტროების ახალი ხელმძღვანელების დამტკიცებამდე უკვე გვეცოდინება," - განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ. მიხეილ გიორგაძემ ასევე ისაუბრა გაერთიანებულ სამინისტროში კულტურისა და სპორტის მიმართულებების თანაბარი განვითარების შესაძლებლობებზე. მისივე თქმით, სამინისტროს სტრუქტურა ამ ხედვიდან გამომდინარე ჩამოყალიბდება. მიხეილ გიორგაძე კადრების ოპტიმიზაციას არ გამორიცხავს

"მექანიკური შერწყმა არაფრის მომცემია, ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს, რაც არ ვიცით, ხდება თუ არა,"- ასე ეხმიანება "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ნიკა რურუა, მთავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებს. როგორც ნიკა რურუა "ფორტუნასთან" აცხადებს, ცვლილებები უფრო შთაბეჭდილების და საქმის კეთების ილუზიის შექმნისთვის ტარდება. რურუა მიუთითებს, რომ რეალურად არაფერი შეიცვლება, რადგან "შემცვლელი ივანიშვილი ისევ თავის ადგილზეა, არაფორმალურ მმართველად". რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, რურუა საფრთხეს ხედავს შინაგან საქმეთა მინისტროს პოსტზე ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას წარდგენაში. აკრიტიკებს ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძის კანდიდატურასაც და მის მენეჯერულ უნარებში ეჭვის საფუძველს ხედავს. მთავრობის გადაწყვეტილებებიდან ოპონენტი დადებითად განათლების მინისტრის შეცვლას აფასებს. "ძალიან ცუდია, რომ შს მინისტრად ნიშნავენ ადამიანს, რომელსაც კავშირები აქვს რუსეთთან, ოკუპანტ ქვეყანასთან. მას იქ ბიზნესი აქვს, დარეგისტრირებულია როგორც გადამხდელი რუსეთის ფედერაციის და სრულიად დაუშვებელია, შესაბამისი მასალა რუსთავი 2-ს აქვს არქივში, სიუჟეტი ჰქონდათ ამაზე. სიგნალი, რომ რუსეთთან კავშირში მყოფი ადამიანი ინიშნება ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელად, უკიდურესად შემაშფოთებელია. ამან გავლენა შეიძლება მოახდინოს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ევროატლატიკურ ინტეგრაციაზე, ეს ძალიან გავს იგორ გიორგაძის, შოთა კვირაიას დანიშვნას, პირდაპირ მოსკოვიდან. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება გადასახედია. განათლების უწყებიდან ჯეჯელავას წასვლას რაც შეეხება, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ყოვლად შეუფერებელი იყო, მას არაფერი გაუკეთებია. ახალ კანდიდატს რაც შეეხება, გამოჩნდება. მას შთამბეჭდავი სივი აქვს ძალიან, ამიტომ წარმატებას, ცხადია, ვუსურვებ, მიუხედავად იმისა, რომ ოპონენტი ვარ. განათლება პრიორიტეტულია ჩვენს ქვეყანაში. წულუკიანი რატომ დატოვეს არ ვიცი, მინისტრი ვინც ყველა მიმართულებით უამრავი საქმე გააფუჭა. ყველა საქმე წააგო საქართველოს სახელით, 9-ჯერ დაუბლოკეს მოსამართლეები. სიძულვილის ფრქვევის მეტს ეს ქალბატონი არაფერს აკეთებს. მამუკა ბახტაძეს რაც შეეხება, რკინიგზა მის ხელში პირველად გახდა წამგებიანი ორგანიზაცია. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკა, რკინიგზა ყოველთვის მომგებიანი იყო, ასე რომ მის მენეჯერულ უნარებში სერიოზული ეჭვის საფუძველი არსებობს,"-აცხადებს ნიკა რურუა. განათლების მინისტრობის კანდიდატს შთამეჭდავი CV აქვს, წარმატებებს ვუსურვებ - ნიკა რურუა გახარიას თვისებები შთამბეჭდავია იმისთვის, რომ მის ასეთ გადანაცვლებაზე ვისაუბროთ - გია ვოლსკი