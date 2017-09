ქართველები ევროპაში უფასო WiFi-ის დანერგავენ – WiFisher ლიტვაში წარმომადგენლობას ხსნის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => interneti [2] => wifisher [3] => nodar-ivanidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163232 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => interneti [2] => wifisher [3] => nodar-ivanidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163232 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162761 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 15:04:46 [post_date_gmt] => 2017-09-12 11:04:46 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ბიუჯეტი რეგიონის რეკლამირების, სერვისის გაუმჯობესებისა და ტურისტული პროდუქტების განვითარების მიზნით შესაძლოა 2 416 700 (+32%) ლარით გაიზარდოს. ამის შესახებ ინფორმაციას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, 2018 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების განსახორციელებლად ჯამში 9 858 300 ლარის დახარჯვა იგეგმება. მიმდინარე წელს, დეპარტამენტის ბიუჯეტი 7 441 800 ლარს შეადგენს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის მეორე საჯარო განხილვა დეპარტამენტში დღეს გაიმართა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით, 2018 წლისთვის, დეპარტამენტის ბიუჯეტის 69% რეგიონის საერთაშორისო და შიდა ბაზრებზე რეკლამირებისთვის დაიხარჯება. სარეკლამო ბიუჯეტის გაზრდა შემდეგი წლისთვის 1 655 000 ლარით (+32%) იგეგმება. ჯამში აჭარის 17 ქვეყანაში პოპულარიზაციისთვის 6 820 000 ლარი დაიხარჯება, მათ შორის ქვეყნის შიგნით რეკლამირებისთვის 500 000 ლარი გამოიყოფა. 2018 წლისთვის, აჭარის სამიზნე ქვეყნებს შორის ირანი დიდი ბრიტანეთით ჩანაცვლდება და რეგიონის რეკლამირება შემდეგ ქვეყნებში განხორციელდება: დიდი ბრიტანეთი, ისრაელი, უკრაინა, ლიტვა, პოლონეთი, ბელორუსია, რუსეთის ფედერაცია, გერმანია, ესტონეთი, ლატვია, საუდის არაბეთი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, თურქეთი და საქართველო. სარეკლამო კამპანიებისას ძირითადი აქცენტი ონლაინ რეკლამის გაძლიერებასა და რეიტიგნულ მედიასაშუალებებში სატელევიზიო რეკლამაზე გაკეთდება. გარდა ამისა, შემდეგ წელს, რეგიონში სერვისის გაუმჯობესების მიზნით 200 000 ლარის დახარჯვა იგეგმება. ამ მიმართულებით ისევ გაგრძელდება პროექტები „ტურიზმის განვითარების სკოლა“, „რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ“ და საუკეთესი სერვისის მქონე ტურისტული ობიექტების დაჯილდოება „მაგნოლია 2018“. აღნიშნული პროექტები აჭარაში ტურისტულ სექტორში დასაქმებული კადრების გადამზადებას, სერვისის გაუმჯობესებას, წახალისებასა და ზოგადად, ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. 2018 წელს, ასევე დადგინდება რეგიონში სერვისი დონე იდუმალი სტუმრის პროექტით. შემდეგი წლისთვის სიახლე იქნება სასწავლო ვიდეო რგოლების შექმნა კვებისა და განთავსების ობიექტებისთვის. 2018 წლისთვის იგეგმება აჭარის რეგიონში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო დოკუმენტის შექმნა, რომლისთვისაც დეპარტამენტი 280 000 ლარს დახარჯავს. [post_title] => აჭარაში ტურისტებს ირანის ნაცვლად, დიდი ბრიტანეთიდან ელიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharashi-turistebs-iranis-nacvlad-didi-britanetidan-elian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 15:04:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 11:04:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162761 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162582 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 11:40:36 [post_date_gmt] => 2017-09-12 07:40:36 [post_content] => თუშეთის 24 სოფელსა და 4 ხეობაში ინტერნეტი უკვე ხელმისაწვდომია. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტი ააიპ „თუშეთის განვითარების ფონდმა“ საერთაშორისო ორგანიზაცია The Internet Society-თან (ISOC) ერთად განახორციელა. პროექტის მხარდამჭერი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროა. „ქვეყნის ინტერნეტიზაცია, განსაკუთრებით რეგიონებში, მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა შესაბამისად, თუშეთის ინტერნეტით უზრუნველყოფა იყო ამ პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი. ამ პროექტში ბევრი სხვადასხვა მხარე იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის, ამერიკაში დაფუძნებული არაკომერციული ფონდი ISOC, რომელმაც პირდაპირი კონტრიბუცია განახორციელა ამ პროექტისთვის და ასევე „თუშეთის განვითარების ფონდი,“ რომელიც ინტერნეტიზაციის გარდა, ამ მხარეში კიდევ ბევრ სასარგებლო საქმეს აკეთებს. თუშეთში უკვე გვაქვს მაღალხარისხიანი, სწრაფი ინტერნეტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ საკმაოდ ჩაკეტილი რეგიონის სოციალურ-კულტურულ განვითარებას, ასევე აჩვენებს ხარისხს, განწყობას და დამოკიდებულებას იმ ტურისტებისადმი, რომლებიც თუშეთს სტუმრობენ“, - განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა, გიორგი გახარიამ. თუშეთში ინტერნეტიზაციის უკვე დასრულებულ სამუშაოებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, გიორგი ჩერქეზიშვილი გაეცნო. მინისტრის მოადგილემ მხარის გუბერნატორთან, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, „თუშეთის განვითარების ფონდისა“ და ISOC-ს წარმომადგენლებთან ერთად შესაბამისი ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და ადგილობრივ მოსახლეობასა და ბიზნეს-ოპერატორებს შეხვდა. გიორგი ჩერქეზიშვილის თქმით, ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ განახორციელა ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება და მათი ტექნიკური აღჭურვა. „გვყავს 29 ბენეფიციარი, რომლებმაც მიიღეს 150 ლარის ღირებულების ერთჯერადი ვაუჩერები და დაფინანსება, რათა მათ მოახდინონ საკუთარ ბიზნესში ინტერნეტის ჩართულობა. მათ ასევე მიიღეს გარკვეული ცოდნა, რომ შეძლონ დაკავშირება საერთაშორისო ქსელებთან და მიიღონ დამატებითი ტურისტები ადგილობრივ სასტუმროებში“, - განაცხადა გიორგი ჩერქეზიშვილმა. თუშეთში ამ ეტაპისათვის უკვე დამონტაჟებულია 7 ანძა, მონიშნულია სატრანზიტო წერტილები - სოფელ რუისპირის ანძა, რომელთანაც მოყვანილია ოპტიკური ხაზი (კომპანია „ფრინეტი,“ კახეთი) და აბანოს უღელტეხილი, სადაც დამონტაჟებულია უფასო ინტერნეტის დაშვების წერტილი. „ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მითუმეტეს, იმ პირობებში, როდესაც 7 თვის განმავლობაში თუშეთი ფაქტიურად მოწყვეტილია გარე სამყაროს. 40 ბენეფიციარი ჰყავს უკვე პროექტს, ესენი არიან ძირითადად ჰოსტელები და საოჯახო სასტუმროები, რომელთაც საშუალება ექნებათ ინტერნეტის საშუალებით მოიზიდონ ტურისტები თუშეთში. მთავრობას აქვს ძალიან ამბიციური და თანმიმდევრული გეგმა თუშეთის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომლის ერთ-ერთი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ინტერნეტიზაციაა“, - აღნიშნა კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა. ISOC არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომლის ძირითადი ფუნქცია ინტერნეტის განვითარების ხელშეწყობა და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაა. პროექტის საერთო ღირებულება 40 000 დოლარი და 20 500 ლარია. [post_title] => თუშეთში მაღალხარისხიანი და სწრაფი ინტერნეტი უკვე ხელმისაწვდომია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tushetshi-maghalkhariskhiani-da-swrafi-interneti-ukve-khelmisawvdomia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 11:42:53 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 07:42:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157060 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-27 11:04:02 [post_date_gmt] => 2017-08-27 07:04:02 [post_content] => საფრანგეთის თეატრები სპექტაკლის დაწყებამდე რეკლამებს გაუშვებენ. როგორც ჩანს, სარეკლამო ინდუსტრიამ თეატრალურ სამყარომდეც მიაღწია. თეატრის მოყვარულებს ახალი სეზონის დაწყებასთან ერთად საკმაოდ უსიამოვნო სიურპრიზი დახვდებათ. 31 ფრანგულ თეატრში ახალი წესი იმოქმედებს - სანამ ფარდა აიწევა, მაყურებელს სარეკლამო რგოლების ყურება მოუწევს. გამოცემა „Le Figaro”-ს ცნობით, იდეის ავტორი ციფრული ტექნოლოგიების სააგენტო ODW გახდა. ექსპერტთა დასკვნით, თეატრის აუდიტორია სწორედ ის სეგმენტია ვინც სატელევიზიო რეკლამას ყველაზე ნაკლებად უყურებს, ამიტომ მათ დასაინტერესებლად სხვა გზა უბრალოდ აღარ დარჩა. აღსანიშნავია, რომ სარეკლამო ბლოკის მაქსიმალური ზომა მკაცრადაა განსაზღვრული და ის 4 წუთსა და 10 წამს არ გადააჭარბებს. [post_title] => არ გინდოდა ტელევიზორში, უყურე თეატრში: პარიზული რეკლამის ახალი წესი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ar-gindoda-televizorshi-uyure-teatrshi-parizuli-reklamis-akhali-wesi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 17:06:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 13:06:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157060 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw 