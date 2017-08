ქართველები მსოფლიოს სათავეში: ლადო და გენო ყველაზე კარგად ჭიდაობენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => chidaoba [3] => uww ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153214 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => chidaoba [3] => uww ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153214 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 120 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => chidaoba [3] => uww ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => reitingi [1] => sporti [2] => chidaoba [3] => uww ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153214) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4137,120,156,4139) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153085 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-11 11:38:12 [post_date_gmt] => 2017-08-11 07:38:12 [post_content] => უეფა 2016/17 წლების სეზონის საუკეთესო გოლებზე ჩამოყალიბდა და 7 ლამაზი გოლი შეარჩია. მათ შორისაა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში მანჯუკიჩის სუპერგოლი. ხორვატის კონკურენტია „რეალის“ კაზემიროს შორეული დარტყმა „ნაპოლის“ კარში, ესპანელი მარკო ასენსიოს გოლი ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა მანჯუკიჩის ბისიკლეტა. მათ გარდა საუკეთესო გოლის ავტორის პრიზზე პრეტენზიას აცხადებენ: კევინ ფრიზენბიხლერი (აუსტრია), დანიელა საბატინო (იტალიის ნაკრები), ჟორდი მბულა (ბარსელობა ბ) და მუსა სოუ (ფენერბახჩე). გამარჯვებულს უეფას ოფიციალურ საიტზე გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 29 აგვისტოს იტყვიან. გასული სეზონის საუკეთესო გოლის ავტორად ლიონელ მესი დაასახელეს. უეფამ 7 საუკეთესო გოლი თქვა: ვის დარჩება ყველაზე ლამაზი გოლი "მონაკოს" ფორვარდი კილიან მბაპე კარიერას "პარი სენ-ჟერმენში" გააგრძელებს. გარიგების თანხა 160 მილიონ ევროს შეადგენს, 20 მილიონის გადახდა ბონუსების სახით არის გათვალისწინებული. ფინანსური ფეირ-პლეი? დასაცინი ხდება! მხარეებმა უკვე შეათანხმეს 18 წლის ფრანგის ტრანსფერი და რჩება მხოლოდ ფორმალობების მოგვარება და დოკუმენტების გაცვლა. უახლოეს პერიოდში, იურისტები ტრანსფერს მწვანე შუქს აუნთებენ და ვუნდერკინდი პარიზელებთან გააფორმებს კონტრაქტს. მბაპეთი ესპანური გრანდები - „რეალი" და „ბარსელონაც" იყვნენ დაინტერესბეული, თუმცა მათ ტრანსფერი არ გამოუვიდათ. მეტიც, მადრიდელებმა მბაპეს თხოვნას, გადაეხადათ 12 მილიონი ევრო წლიურ ანაზღაურებად უპასუხეს - ვულოცავთ პსჟ-ს და წარმატებებს ვუსურვებთ! მოგეხსენებათ, პარიზელებმა სულ ახლახან ისტორიულ-რეკორდული ტრანსფერი მოახერხეს - „ბარსელონადან" 222 მილიონ ევროდ ნეიმარი წაიყვანეს. ამბობენ, მბაპეს სწორედ ამან უბიძგა პსჟ-კენ, რადგან ნეიმარი მისი საყვარელი ფეხბურთელია და სწორედ მის მხადამხარ თამაში სურს.

მბაპეც პარიზში წავიდა: პსჟ-მ სუპერთავდასხმა გააკეთა ევრობასკეტის მოსამზადებელი ციკლის ფარგლებში საქართველოს ნაკრები თბილისის მერიის თასის გათმაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. ევროპის ჩემპიონატის წინ ეს იქნება ნაკრების ბოლო მატჩები თბილისში, რის შემდეგაც ჩვენი ეროვნული გუნდი საბერძნეთში, შემდეგ კი ისრაელში, ევრობასკეტზე გაემგზავრება. ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ილიას ზუროსმა გუნდის შეკრებასა და კალათბურთელების მდგომარეობაზე ისაუბრა. ილიას ზუროსი: "მოთამაშეებით ამ მდგომარეობით კმაყოფილები ვართ. მთავარი სამუშაო სლოვენიაში გვქონდა, რასაც თავი კარგად გავართვით. გუნდს ფიზიკურად ვამზადებთ. აქამდე ტაქტიკაზე ბევრი არ გვიმუშავია, თუმცა ჩვენი კალათბურთელების ფიზიკური მდგომარეობით ძალიან კმაყოფილები ვართ. ვიმედოვნებთ, რომ ასე გავაგრძელებთ. ამ პერიოდში უფრო მეტი ტაქტიკაზე უნდა ვიმუშაოთ. ახლა ზაზაც ჩვენთანაა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გუნდი შეიკრიბა და საუკეთესო დროა, რათა ერთმანეთი უკეთ გავიცნოთ, ვისწავლოთ, როგორ ვითამაშოთ ერთად. ჩეხეთთან ორ შეხვედრაში შევძლებთ გავივარჯიშოთ, შევამოწმოთ რაღაცები და კიდევ უფრო მეტს დავამტკიცებთ დაცვაში". შეგახსენებთ, რომ თბილისის მერიის თასი 11 და 13 აგვისტოს 18:00 საათზე გაიამრთება. ამ თამაშებში მოგებების და, თუ საჭირო გახდა, ბურთების შეფარდებით გაირკვევა გამარჯვებული გუნდის ვინაობა, რომელსაც თბილისის მერიის თასი გადაეცემა. შეხვედრებზე დასწრება გულშემატკივართათვის თავისუფალია.

საუკეთესო დროა ვისწავლოთ როგორ ვითამაშოთ ერთად უეფა 2016/17 წლების სეზონის საუკეთესო გოლებზე ჩამოყალიბდა და 7 ლამაზი გოლი შეარჩია. მათ შორისაა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში მანჯუკიჩის სუპერგოლი. ხორვატის კონკურენტია „რეალის" კაზემიროს შორეული დარტყმა „ნაპოლის" კარში, ესპანელი მარკო ასენსიოს გოლი ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა მანჯუკიჩის ბისიკლეტა. მათ გარდა საუკეთესო გოლის ავტორის პრიზზე პრეტენზიას აცხადებენ: კევინ ფრიზენბიხლერი (აუსტრია), დანიელა საბატინო (იტალიის ნაკრები), ჟორდი მბულა (ბარსელობა ბ) და მუსა სოუ (ფენერბახჩე). გამარჯვებულს უეფას ოფიციალურ საიტზე გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 29 აგვისტოს იტყვიან. გასული სეზონის საუკეთესო გოლის ავტორად ლიონელ მესი დაასახელეს.

უეფამ 7 საუკეთესო გოლი თქვა: ვის დარჩება ყველაზე ლამაზი გოლი