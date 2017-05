ქართველებს სპეციალურ ფასად ჩრდილოეთ ამერიკის, აფრიკისა და აზიის აღმოჩენა შეუძლიათ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => mogzauroba [3] => turqetis-aviakhazebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126584 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => mogzauroba [3] => turqetis-aviakhazebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126584 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => mogzauroba [3] => turqetis-aviakhazebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => biznesi [2] => mogzauroba [3] => turqetis-aviakhazebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126584) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,796,289,7503) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126570 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-01 12:02:52 [post_date_gmt] => 2017-05-01 08:02:52 [post_content] => ქართული ღვინო მსოფლიოს 10 საუკეთესო ღვინოს შორის დასახელდა, რომლის ფასიც 40 დოლარზე ნაკლებია. რეიტინგს გამოცემა Esquire აქვეყნებს და მასში კომპანია ”ხოხბის ცრემლების” მიერ 2013 წელს წარმოებული ღვინო ”თავკვერი” მოხვდა. ღვინის ფასი 22 დოლარია. "წითელი, კაშკაშა ღვინო, დამზადებილია თიხის ჭურჭელში, რომელიც მიწის ქვეშ არის დაცული", - წერს Esquire. ამავე გამოცემის მიხედვით, ქართულ ღვინოსთან ერთად, რეიტინგში ავსტრიული, ავსტრალიური, იტალიური, ფრანგული და ესპანური ღვინოებიც მოხვდნენ. ბურბუ კლასიკი- ბაზარზე ბურბუშელას ახალი სახეობა გამოჩნდა. პროდუქციას შპს "მაკნატუნა" აწარმოებს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის დამფუძნებელმა დავით ფხაკაძემ განუცხადა, "ბურბუს" უკვე არსებულ 8 სახეობას, კიდევ ერთი დაემატა. "ბურბუ კლასიკი მზადდება მხოლოდ ბურღულისა და შაქრის პუდრისგან. შესაბამისად, არის 100%-ით ნატურალური, შეიცავს მცირე დოზით მზესუმზირის ზეთსაც", - აღნიშნა ფხაკაძემ. მისივე ინფორმაციით, კომპანია უახლოეს მომავალში სუხარიკების წარმოებასაც გეგმავს. ახალი პროდუქცია სარეალიზაციო ქსელში დაახლოებით ერთ თვეში გამოჩნდება. ცნობისთვის, "ბურბუს" ყიდვა მომხმარებელს სრულიად საქართველოს მასშტაბით, დიდ სავაჭრო ქსელებში შეუძლია. როგორც დავით ფხაკაძემ აღნიშნა, "ბურბუ" ქართულ ბაზარზე, ფაქტობრივად, ინოვაციური პროდუქტია და მას კონკურენტები არ ჰყავს, ღირებულება კი 1 ლარია. "ბურბუს" მწარმოებელი მცირე საამქრო ქუთაისში, შპს "მაკნატუნას" საწარმოს ტერიტორიაზე 2016 წლის ოქტომბერში მოეწყო. საამქროში უმაღლესი ხარისხის ჩინური დანადგარები დამონტაჟდა, ადგილზე კი 10 ადამიანი დასაქმდა. ყატარის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია Alfardan Group-ი საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა, - ამის შესახებ კომპანიის პრეზიდენტმა და მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ომარ ჰუსეინ ალფარდანმა საქართვლოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან დღევანდელ შეხვედრაზე განაცხადა. Alfardan Group-ის ძირითადი ინტერესის სფეროს საქართველოში ტურიზმი და ინდუსტრიული ზონა წარმოადგენს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ომარ ჰუსეინმა შეხვედრისას ცალკეულ საინვესტიციო პროექტებზე ისაუბრეს, რომლებიც, შესაძლოა, Alfardan Group-მა განახორციელოს. კომპანიის პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ საქართველო მათთვის მნიშვნელოვანი საინვესტიციო მიმართულებაა და კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, ქართულ მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდება. "წითელი, კაშკაშა ღვინო, დამზადებილია თიხის ჭურჭელში, რომელიც მიწის ქვეშ არის დაცული", - წერს Esquire. ამავე გამოცემის მიხედვით, ქართულ ღვინოსთან ერთად, რეიტინგში ავსტრიული, ავსტრალიური, იტალიური, ფრანგული და ესპანური ღვინოებიც მოხვდნენ. 