ქართველი ახალგაზრდები აშშ-ში მიდიან: რობოტიკა გლობალური პრობლემების გადაჭრაში ერთვება

[post_title] => უპრეცედენტო პროექტი - თბილისში თვითმფრინავების ნაწილების მწარმოებელი ქარხანა აშენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uprecedento-proeqti-tbilisshi-tvitmfrinavebis-nawilebis-mwarmoebeli-qarkhana-ashendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-25 13:15:59 [post_modified_gmt] => 2016-11-25 09:15:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=90682 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 86172 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-11-04 14:40:08 [post_date_gmt] => 2016-11-04 10:40:08 [post_content] => ქართველი სპეციალისტები ჩინელი კოლეგებისგან ჩაის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიას შეისწავლიან; თავის მხრივ ჩინური მხარე საქართველოში ვაზის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიას გაეცნობა. ამის შესახებ ადამიანური რესურსების გაცვლის კუთხით თანამშრომლობის დეკლარაციაშია ნათქვამი, რომლებსაც დღეს ხელი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაციის წევრებმა მოაწერეს. შეხვედრაზე ლევან დავითაშვილმა ჩინეთსა და საქართველოს შორის მჭიდრო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და ჩვენი ქვეყნისთვის ჩინეთის, როგორც უმთავრესი სავაჭრო პარტნიორის სტატუს სგაუსვა ხაზი. მინისტრის განცხადებით, ორი ქვეყნის შესაბამისი სტრუქტურების ერთობლივი მუშაობის შედეგად, ჩინეთის ბაზარზე მზარდია, როგორც ქართული ღვინისა და სასმელი წყლის ცნობადობა, ასევე ექსპორტი. როგორც ჩინეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ბი მეიწიამ შეხვედრაზე აღნიშნა, ჩინეთის ბაზარზე ქართულ აგრარული პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება და გამოთქვა სურვილი ჩინეთის ბაზარზე ქართული ჩაის ექსპორტიც განხორციელდეს. ვიზიტის ფარგლებში, დელეგაციის წევრები სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და ღვინის ეროვნეულ სააგენტოში სამუშაო პროცესს გაეცნენ, ასევე, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას ბაზა დაათვალიერეს. [post_title] => ქართველი სპეციალისტები ჩაის მოყვანის ტექნოლოგიებს ჩინელი კოლეგებისგან შეისწავლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-specialistebi-chais-moyvanis-teqnologiebs-chineli-kolegebisgan-sheiswavlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-04 14:40:08 [post_modified_gmt] => 2016-11-04 10:40:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=86172 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 71763 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-08-24 17:05:49 [post_date_gmt] => 2016-08-24 13:05:49 [post_content] => მსოფლიოში ყველაზე გრძელი თვითმფრინავი Airlander 10 აფრინდა. გიგანტური, ჰელიუმით შევსებული დირიჟაბლის ფორმის Airlander 10 პირველად ასობით მაყურებლის თვალწინ ცენტრალური ინგლისის მინდვრებიდან გაეშვა. თვითმფრინავი კომპანია Hybrid Air Vehicles Ltd-მ შექმნა. მისი საინვესტიციო ღირებულება 25 მლნ გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, Airlander 10 მოიხმარს ნაკლებ საწვავს ვიდრე ჩვეულებრივი თვითმფრინავი, შეუძლია წაიღოს უფო მძიმე ტვირთი და დარჩეს ჰაერში რამდენიმე დღე. ”რასაც ის აკეთებს და გააკეთებს, არის ფრენა, წერტილიდან წერტილამდე, მსგავსად გიგანტური ვერტმფრენისა. შეუძლია წაიღოს უფრო მეტი ტვირთი, უფრო გრძელ დისტანციაზე, არის უფრო იაფი და უსაფრთხო. ამასთან, ის ზიანს არ აყენებს გარემოს” - ამბობს Hybrid Air Vehicles Ltd კორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი სტეფან მაკგლენანი. აღნიშნული თვითმფრინავის პროექტი საწყის ეტაპზე ავღანეთის სამხედრო დაზვერვის მიზნებისთვის მუშავდებოდა, ვიდრე ამერიკამ 2013 წელს დირიჟაბლის პროგრამაზე უარი არ თქვა. განსხვავებით ტრადიციული ავიაციისგან, Airlander 10-ს არ სჭირდება ასაფრენი ბლიკი, რაც მას საშუალებას აძლევს დაეშვას მიწაზე, წყალზე, ყინულზე და უდაბნოში. მგზავრობის სიჩქარე კი საათში 100 კმ-ია. [fbvideo link="https://www.facebook.com/euronews/videos/vb.101402598109/10154140191243110/?type=2&theater" width="500" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => გიგანტური თვითმფრინავი Airlander 10 აფრინდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giganturi-tvitmfrinavi-airlander-10-afrinda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-24 17:10:32 [post_modified_gmt] => 2016-08-24 13:10:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=71763 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 90682 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-11-25 12:24:33 [post_date_gmt] => 2016-11-25 08:24:33 [post_content] => თბილისში თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების მწარმოებელი ქარხანა აშენდება. პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაიმართა და იგი სააქციო საზოგადოებამ „აეროსტრუქტურები, ტექნოლოგიები, ცილკონი“ (JSC "Aerostructures Technologies Cyclone") წარმოადგინა. აღნიშნული ორგანიზაცია სს „საპარტნიორო ფონდის“, ეკონომიკის სამინისტროსა და ისრაელის მაღალტექნოლოგიური კომპანია „Elbit Systems – Cyclone Ltd“-ის მიერ დაარსდა. განათლების სამინისტროს ცნობით, „Elbit Systems – Cyclone Ltd.“-ისა და სს „საპარტნიორო ფონდის“ პროექტი მიზნად ისახავს თბილისში ააშენოს ქარხანა, სადაც მსოფლიოში წამყვანი საავიაციო კომპანიებისათვის სამოქალაქო თვითმფრინავის კომპოზიტური დეტალები დამზადდება. ეს უპრეცედენტო პროექტი ხელს შეუწყობს საინჟინრო სფეროს განვითარებას საქართველოში და 300 ადგილობრივს დაასაქმებს. შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ნატრიაშვილი, უმაღლესი და პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის წარმომადგენლები და შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ, მიზნად ისახავდა აღნიშნული პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და თანამშრომლობას დაწყებას იმ საგანმანთლებლო დაწესებულებებთან, რომლებიც საინჟინრო მიმართულების პროგრამებს ახორციელებენ. 