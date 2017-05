ქართველი დედებისა და მათი შვილების სტილი „ვოგის“ ფურცლებზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi [2] => vogi [3] => nino-eliava [4] => ani-moqia [5] => lenka-cicishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128582 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi [2] => vogi [3] => nino-eliava [4] => ani-moqia [5] => lenka-cicishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128582 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 649 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi [2] => vogi [3] => nino-eliava [4] => ani-moqia [5] => lenka-cicishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anuki-areshidze [1] => mercedes-benz-fashion-week-tbilisi [2] => vogi [3] => nino-eliava [4] => ani-moqia [5] => lenka-cicishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128582) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15496,649,15497,5534,13673,10166) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128502 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-08 12:50:49 [post_date_gmt] => 2017-05-08 08:50:49 [post_content] => პრესტიჟული გამოცემა Observer.com „თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის“ ფარგლებში რამდენიმე კოლექციას ერთი ნიშნით აერთიანებს და წერს, რომ ამ მოდის კვირეულზე ერთ-ერთი მთავარი ტრენდი „მატრიცას“ სტილის პალტოებია, რომლებიც მის მთავარ პერსონაჟს, ნეოს აცვია. ამის შესახებ გამოცემა სტატიას აქვეყნებს და რამდენიმე ნამუშევარიც მოჰყავს მაგალითად. როგორც Observer.com აღნიშნავს: „თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულისთვის აშკარა წყაროებიდან ინსპირაციების თხოვება ახალი ამბავი არ არის. აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი დიზაინერი არ მალავს, რომ ისინი სილუეტებს „ვეტმანისგან“ იღებენ, ხოლო ფერთა გამას - „სელინისგან“. თუმცა, ამ სეზონზე უფრო მეტად მოულოდნელი ინსპირაციის წყარო გამოჩნდა - ფილმი „მატრიცა“. კოლექციებს შორის იყო ნეოს სტილით შთაგონებული შავი პალტოები, მბზინავი ტყავის პალტოები მორფიუსის სტილში და ასევე უფრო სექსუალური ხელოვნური ტყავის სამოსი, რომელსაც ტრინიტი ატარებდა“. როგორც სტატიის ავტორი წერს, ესეც არ არის სიახლე, რომ „მატრიცა“ დიზაინერების შთაგონების წყაროა, ვინაიდან ბევრ ცნობილ მოდის სახლს, მაგალითად, „დიორს“ მიუმართავს ამ ინსპირაციისთვის, მას შემდეგ, რაც ფილმმა 1999 წელს დღის სინათლე იხილა. თანაც, საუბარია „მატრიცის“ ახალი სერიების გადაღებაზე, ასე რომ, გრძელი ტყავის პალტოები მოდიდან არსად წავა. [gallery link="file" columns="5" ids="128503,128504,128505,128506,128507,128508,128509,128510,128511,128512"] [post_title] => Observer.com-მა ქართველი დიზაინერების ნამუშევრებში „მატრიცას“ სტილი აღმოაჩინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => observer-com-ma-qartveli-dizainerebis-namushevrebshi-matricas-stili-aghmoachina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 13:15:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 09:15:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128502 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128149 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-05 16:20:09 [post_date_gmt] => 2017-05-05 12:20:09 [post_content] => პრესტიჟული გამოცემა „ვოგი“ „მერსედეს ბენცის“ მოდის კვირეულს აშუქებს, რომელიც 4-8 მაისის ჩათვლით თბილისში იმართება. ახლახან მათ ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: „რა არის ქართული ტრადიციული სამოსი ჩოხა და რატომ არის ის მოდაში?“ სტატიაში საუბარია ჩოხაზე, რა ქსოვილისგან იკერება ის და როგორ დამკვიდრდა საერთაშორისო მოდაში, როდესაც მისი ელემენტები დევიდ კომამ თავის კოლექციაში გამოიყენა. სტატია ნინი ნებიერიძის ფოტოთი იწყება, რომელსაც „სამოსელი პირველის“ მიერ შეკერილი ჩოხა აცვია. აქამდე კი მას სხვადასხვა კოლექციაში იყენებდნენ ნიკოლას გრიგორიანი, დათუნა სულიკაშვილი და სიმონ მაჩაბელი. [post_title] => „ვოგი“ ჩოხით დაინტერესდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vogi-chokhit-dainteresda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 16:20:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 12:20:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128149 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127944 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-05 13:06:48 [post_date_gmt] => 2017-05-05 09:06:48 [post_content] => ავთანდილ ცქვიტინიძის შემოდგომა-ზამთრის ახალი კოლექციით 4 მაისს „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ გაიხსნა. ყველა, ვინც ქართველი დიზაინერის ახალი ნამშევრები ნახა, შეთანხმდა, რომ ეს კოლექცია წინა ჩვენებებისგან ბევრად განსხვავებულია და სიახლეა მის შემოქმედებით ცხოვრებაში. ამ მოსაზრებას თავად დიზაინერიც ეთანხმება, რომელიც ამბობს, რომ საკუთარი თავის ძიებაში იყო, წინა სეზონების განმავლობაში, ახლა კი, როგორც ჩანს, კიდევ ერთი ახალი სუნთქვა გაეხსნა... კოლექცია თანამედროვე ტენდენციებისა და მიმართულებების გათვალისწინებითაა შექმნილი, თუმცა აქვს დიზაინერის ხელწერა, რომლის გამორჩევაც მისი შემოქმედების დამფასებლებს ძალიან ადვილად შეუძლიათ. რამდენად მოიგებს ამგვარ ორიგინალურ კოლექციას ქართველი მომხმარებელი, ეს კიდევ ერთი კითხვაა, რომელიც კოლექციის ნახვის შემდეგ გაგიჩნდებათ. ფართო, დიდი ზომის მკლავები, გამჭირვალე სამოსი, ძირითადი ქსოვილები: ხავერდი და დუტი... სამოსი ბევრი დეტალითაა დახუნძლული. ავთანდილის კოლექცია ძალიან მალევე, პროფესიონალური ფოტოსესიის თანხლებით, „ვოგის“ ოფიციალურ საიტზე მოხვდა. ავთანდილი: იმხელა ენერგია დამიგროვდა ბოლო პერიოდში... სიმართლე გითხრათ, რამდენიმე სეზონი ძიების პროცესში ვიყავი და ბოლომდე ჩემს სათქმელს ვერ ვამბობდი. ეს არის ქალი, რომელშიც ზის სიყვარულიც, დემონიც, კარგიც, ცუდიც, არ მინდა, ვთქვა გაცვეთილი ფრაზა, რომ ჩემი კოლექციის ცენტრში დგას ძლიერი ქალი, მაგრამ ეს არის ქალი პრეტენზიით ცხოვრებაზე, თუმცა პირველ რიგში, საკუთარი თავის მიმართ და მაგრად არ აინტერესებს, რა ხდება დედამიწაზე (იღიმის). მისი შექმნის მოტივატორი გახდა ჩემი ენერგეტიკული ფონი ბოლო პერიოდში... [gallery royalslider="1" ids="127948,127949,127950,127951,127952,127953,127954,127956,127957,127958,127959,127960,127961,127962,127963,127964,127965,127966,127967,127968,127969,127970,127971,127972,127973"] ავთანდილის ჩვენებაზე, მოდის კვირეულის ორგანიზატორების მიერ მოწვეული უცხოური პრესის წარმომადგენლებისა და ბაიერების გარდა, ასევე მიწვეულნი იყვნენ ქართული შოუბიზნესის წარმომადგენლები და მისი მაღაზიის კლიენტები. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ შეაფასეს ავთანდილის ახალი ნამუშევრები. დალი ჩიტალაძე: ეს იყო ავანგარდი, ყველაფერი ის, რაც დღეს უნდა მოხდეს მოდაში. ეს არის რევოლუცია. მოდა რა არის? თუ რევოლუცია არ მოახდინე, არ არის საინტერესო. ეს იყო ავთო, მაგრამ სხვანაირი, ჩემთვის ესე იყო, ყოველ შემთხვევაში. ერთფეროვნება არასდროს მომწონს. თავადაც შევარჩიე კოლექციიდან რამდენიმე სამოსი. მე არ ვუშინდები ექსპერიმენტებს, ოღონდ ლოგიკურს, ჩემ თავთან ლოგიკურად ასოცირებულს. პირიქით, საინტერესოა... საკმაოდ ტენდენციური კოლექციაა. არის დიდი მხრების ტენდენცია, მთავარია, მოიხდინო და ჩაიცვა ისე, რომ საინტერესო გახდე საზოგადოებისთვის. ქართველი მომხმარებლისთვის რამდენად ორგანული იქნება ამგვარი ორიგინალური კოლექცია? ქართველი მომხამრებელი, ზოგადად, ძალიან ფრთხილია. ნელა შედის ეშხში სიახლეების. არა უშავს, მიეჩვევიან, დროს არ უნდა ჩამორჩე (იღიმის). ია კიწმარიშვილი: პირველ რიგში, ვიტყვი, რომ უკვე შევეჩვიეთ იმას, რომ ავთანდილს ყოველი კოლექცია განსხვავებულია. თუმცა ჩემი აზრით, ბოლო წლების ნამუშევრებში ხშირადააა ძლიერი ქალის ჩვენების მცდელობა. დღევანდელი კოლექცია, ვფიქრობ, კიდევ უფრო გამოხატავს ძლიერი ქალის იმიჯს, მხრების სილუეტით, ვერცხლისფერი დეტალებით. ეს მხრები აბჯარს ჰგავდა, თუმცა ქალური სილუეტი არ ჰქონია დაკარგული. პირადად ჩემთან ძალიან ახლოს დგას ასეთი ჩაცმულომა. თუ ძლიერი ქალის ჩვენებას ცდილობდა, ვფიქრობ, ავთანდილს ეს გამოუვიდა. დიზაინერს ვულოცავ დღევანდელ ჩვენებას, ხოლო ქართველ ქალებს ვუსურვებ, რომ თუნდაც ამ კოლექციის მორგებით გამოხატონ თავიანთი ქალური სიძლიერე. სავსებით მისაღებია თუნდაც ყოველდღიურად ჩასაცმელად, მოხერხებული კოლექციაა, პატარა საინტერესო დეტალებით... აჩიკო მეფარიძე: მე ყოველთვის სუბიექტური ვარ ავთანდილის მიმართ, რადგან ის იყო ჩემი პირველი დიზაინერი, თუკი რაიმე გამიკეთებია, პირველი აგურისფერი კოსტიუმიდან დაწყებული, ყვეალფერი მისი შექმნილი. ძალიან მიყვარს ავთო, ფანტასტიკური ადამიანი და უნიჭიერესი პიროვნებაა. მამაკაცის არც ერთი კოსტიუმი არ ყოფილა აქ წარმოდგენილი, მაგრამ მე ხომ ვიცი, მამაკაცისთვის როგორ კერავს. მას აქვს შენახული კიდევ დიდი პოტენციალი და ვფიქრობ, კიდევ გაგვაოცებს. ასე ჩაცმული ქალი თქვენთვის საინტერესო იქნებოდა? იყო ისეთი კოსტიუმები, რომლებიც ძალიან მომეწონა, მათ შორის ერთი შავი კაბა, რომელიც მაღლიდან იყო გახსნილი. ასევე ძალიან მომეწონა თამბაქოსფერი დუტის ფაქტურა. ზოგადად, ახლა ძალიან აიჭრა მოდა. ხომ იყო ხოლმე წლების განმავლობაში, ხან ვიწრო მხრები იყო მოდური, ხან ფართო, ახლა ზოგს ფართო აქვს, ზოგს წვრილი. ვერ გაიგებ. მე ძალიან მომწონს ასეთი მრავალფეროვნება. ნინო მურღულია [video width="1232" height="704" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/video-1493972845.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" ids="127978,127977,127980,127981,127982,127983,127984,127985,127986,127979,127987,127988,127989,127990,127991,127992,127993,127994,127995"] [post_title] => ავთანდილის სრულიად განსხვავებული კოლექციით „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ გაიხსნა (ფოტო+ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtandilis-sruliad-ganskhvavebuli-koleqciit-mersedes-bencis-modis-kvireuli-gaikhsna-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 13:10:13 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 09:10:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127944 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128502 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-08 12:50:49 [post_date_gmt] => 2017-05-08 08:50:49 [post_content] => პრესტიჟული გამოცემა Observer.com „თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის“ ფარგლებში რამდენიმე კოლექციას ერთი ნიშნით აერთიანებს და წერს, რომ ამ მოდის კვირეულზე ერთ-ერთი მთავარი ტრენდი „მატრიცას“ სტილის პალტოებია, რომლებიც მის მთავარ პერსონაჟს, ნეოს აცვია. ამის შესახებ გამოცემა სტატიას აქვეყნებს და რამდენიმე ნამუშევარიც მოჰყავს მაგალითად. როგორც Observer.com აღნიშნავს: „თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულისთვის აშკარა წყაროებიდან ინსპირაციების თხოვება ახალი ამბავი არ არის. აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი დიზაინერი არ მალავს, რომ ისინი სილუეტებს „ვეტმანისგან“ იღებენ, ხოლო ფერთა გამას - „სელინისგან“. თუმცა, ამ სეზონზე უფრო მეტად მოულოდნელი ინსპირაციის წყარო გამოჩნდა - ფილმი „მატრიცა“. კოლექციებს შორის იყო ნეოს სტილით შთაგონებული შავი პალტოები, მბზინავი ტყავის პალტოები მორფიუსის სტილში და ასევე უფრო სექსუალური ხელოვნური ტყავის სამოსი, რომელსაც ტრინიტი ატარებდა“. როგორც სტატიის ავტორი წერს, ესეც არ არის სიახლე, რომ „მატრიცა“ დიზაინერების შთაგონების წყაროა, ვინაიდან ბევრ ცნობილ მოდის სახლს, მაგალითად, „დიორს“ მიუმართავს ამ ინსპირაციისთვის, მას შემდეგ, რაც ფილმმა 1999 წელს დღის სინათლე იხილა. თანაც, საუბარია „მატრიცის“ ახალი სერიების გადაღებაზე, ასე რომ, გრძელი ტყავის პალტოები მოდიდან არსად წავა. [gallery link="file" columns="5" ids="128503,128504,128505,128506,128507,128508,128509,128510,128511,128512"] [post_title] => Observer.com-მა ქართველი დიზაინერების ნამუშევრებში „მატრიცას“ სტილი აღმოაჩინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => observer-com-ma-qartveli-dizainerebis-namushevrebshi-matricas-stili-aghmoachina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 13:15:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 09:15:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128502 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 33 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 996e8a41f62fa51e3181663e0139b7d3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )