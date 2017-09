ქართველი გოგო Gucci-ს ექსკლუზიური მოდელი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moda [1] => guchi [2] => marisha-urushadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165939 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moda [1] => guchi [2] => marisha-urushadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165939 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 679 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moda [1] => guchi [2] => marisha-urushadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moda [1] => guchi [2] => marisha-urushadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165939) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19406,19407,679) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147061 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-18 11:55:19 [post_date_gmt] => 2017-07-18 07:55:19 [post_content] => Sports Illustrated-მა ყველაზე მოდური სპორტსმენების რეიტინგი შეადგინა. ამერიკული ჟურნალის ვერსიით, მსოფლიოს ყველაზე მოდური სპორტსმენი „ოკლაჰომას“ კალათბურთელი რასელ უესტბრუკია. რეიტინგში მეორე ადგილზე გავიდა ამერიკული ფეხბურთის მოთამაშე ვიქტორ კრუზი. მესამე ადგილი დაიკავა ამერიკელმა ჩოგბურთელმა, სერენა უილიამსმა. პირველ ათეულში NBA-ს კიდევ ოთხი კალათბურთელია წარმოდგენილი: ლებრონ ჯეიმსი (მე-5 ადგილი), დუეინ უეიდი (7) და ანდრე იგუოდალა (9). ასევე ათეულში შედიან ფორმულა 1-ის პილოტი ლუის ჰემილტონი (8), ჰოკეისტი ჰენრიკ ლუნდკვისტი (6), ჩოგბურთელები - როჯერ ფედერერი (4) და მარია შარაპოვა (10). ფეხბურთელებს შორის საუკეთესო გახდა კრიშტიანო რონალდო, რომელმაც მე-11 ადგილი დაიკავა. [post_title] => ვინ არიან ყველაზე მოდური სპორტსმენები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-arian-yvelaze-moduri-sportsmenebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 11:55:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 07:55:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126014 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:13:15 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:13:15 [post_content] => თბილისში ხვალ, ალ.ყაზბეგის 30ა-ში პრემიუმ კლასის ქალისა და მამაკაცის სამოსის მაღაზია იხსნება. " "ბრენდ 13" იმპორტზეა ორიენტირებული. სამოსი მაღაზიის მფლობელებს ძირითადად თურქეთის, ესპანეთისა და ინგლისის მაღაზიებიდან ჩამოაქვთ. მაღაზიაში შეხვდებით ისეთ ბრენუდულ ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის, როგორიცაა ზარა, პოლო, ვერსაჩე, გუჩი, არმანი და ა.შ. მომხმარებელს „ბრენდ 13“ ასევე, აქსესურარების ფართო არჩევანსაც სთავაზობს. მაღაზიის ერთ-ერთი მფლობელის რუსა მამასახლისის თქმით, "ბრენდ 13" მომხმარებელს საშუალებას მისცემს უმაღლესი ხარისხის სამოსი საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად შეიძინოს. „ხარიხსთან შედარებით, მომხმარებელს საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასს ვთავაზობთ. აქცენტს მოდურ ტენდენციებზე ვაკეთებთ. „ბრენდ 13“-ში საკუთარი გემოვნებისა და ჯიბის შესაფერის ტანსაცმელს აუცილებლად ნახავთ. თან გაითვალისწინეთ, რომ აქ იქნება როგორც ქალის ასევე, მამაკაცის მოდური ტანსაცმელი. ასევე, ერთგულ მომხმარებელს მომავალში დიდ ფასდაკლებებს ვპირდებით“, - აღნიშნა რუსა მამასახლისმა. [post_title] => „ბრენდ 13“ - თბილისს ახალი, მოდური მაღაზია შეემატება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brend-13-tbiliss-akhali-moduri-maghazia-sheemateba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 12:37:08 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 08:37:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126014 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122211 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-13 17:09:55 [post_date_gmt] => 2017-04-13 13:09:55 [post_content] => თუ გსურთ შეავსოთ საგაზაფხულოდ საკუთარი გარდერობი, გაითვალისწინეთ, რას იცვამენ ვარსკვლავები! * სპორტულ შარვლებს, მაისურებს და ქურთუკებს ყველა ატარებს ჰადიდის კლანით დაწყებული მარიონ კოტიარით დასრულებული. [gallery link="file" columns="4" ids="122212,122213,122214,122215"] * ფერადი, სარკისებრი ლინზები მსახიობებს ფოტოკამერების ობიექტივისა და ცნობისმოყვარეთა მზერასგან თავის დაღწევაში ეხმარება. [gallery link="file" ids="122216,122217,122218"] * კარგი დენიმი აუცილებლად ბევრი უნდა იყოს! შარვლები, ქურთუკები, პიჯაკები, ჩანთები, პერანგები და ფეხსაცმელი - ყოველთვის გაამრავალფეროვნებს თქვენს გარდერობს. [gallery link="file" columns="5" ids="122219,122220,122221,122222,122223"] * მზის და კარგი განწყობის ფერი - ყვითელი ყოველთვის აქტუალურია. [gallery link="file" columns="5" ids="122224,122225,122226,122227,122228"] * ჭრელი კაბები და სარაფნები ბოშურ სტილში, ნაცრისფერ ურბანისტულ პეიზაჟსაც გაახალისებს. * კაბები ესპანურ სტილში, ვიქტორიანული საყელო, სკოლის ბლუზი - ფურჩალა ყველაფერს უხდება! [gallery link="file" ids="122230,122231,122232"] * ცისფერს უამრავი განსხვავებული ტონი აქვს, რომელთა შეხამება ყოველთვის მარტივად შეიძლება. * ნაქარგი ზურგზე - კარგი მიზეზია ხშირად შეაქციოთ ადამიანებს ზურგი. [gallery link="file" columns="4" ids="122234,122235,122236,122237"] * შარვალი და პიჯაკი სამსახურშიც გამოგადგებათ და საღამოს შეხვედრებზეც. ნათელი ფერები, მსუბუქი ყვავილები და პრინტი კი, ყოველთვის გამოგარჩევთ კოლეგებისგან. [gallery link="file" columns="5" ids="122238,122239,122240,122241,122242"] * ზოლიანი შარვალი, რომელსაც ადრე მხოლოდ ეზოში იცვამდით, ახლა მოდური ქალაქების ქუჩებშიც გამოჩნდა. [gallery link="file" columns="4" ids="122243,122244,122245,122246"] * ეფექტური ბადიანი წინდა ისევ მოდაშია! [gallery link="file" ids="122248,122249,122250"] * მოკლე მაისურის ჩაცმას თუ გადაწყვეტთ, შეუხამეთ ის მაღალწელიან ჯინსის შარვალს. [gallery link="file" ids="122251,122252,122253"] [post_title] => რას იცვამენ ვარსკვლავები გაზაფხულზე: 12 მთავარი ტრენდი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-icvamen-varskvlavebi-gazafkhulze-12-mtavari-trendi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 17:09:55 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 13:09:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147061 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-18 11:55:19 [post_date_gmt] => 2017-07-18 07:55:19 [post_content] => Sports Illustrated-მა ყველაზე მოდური სპორტსმენების რეიტინგი შეადგინა. ამერიკული ჟურნალის ვერსიით, მსოფლიოს ყველაზე მოდური სპორტსმენი „ოკლაჰომას“ კალათბურთელი რასელ უესტბრუკია. რეიტინგში მეორე ადგილზე გავიდა ამერიკული ფეხბურთის მოთამაშე ვიქტორ კრუზი. მესამე ადგილი დაიკავა ამერიკელმა ჩოგბურთელმა, სერენა უილიამსმა. პირველ ათეულში NBA-ს კიდევ ოთხი კალათბურთელია წარმოდგენილი: ლებრონ ჯეიმსი (მე-5 ადგილი), დუეინ უეიდი (7) და ანდრე იგუოდალა (9). ასევე ათეულში შედიან ფორმულა 1-ის პილოტი ლუის ჰემილტონი (8), ჰოკეისტი ჰენრიკ ლუნდკვისტი (6), ჩოგბურთელები - როჯერ ფედერერი (4) და მარია შარაპოვა (10). ფეხბურთელებს შორის საუკეთესო გახდა კრიშტიანო რონალდო, რომელმაც მე-11 ადგილი დაიკავა. [post_title] => ვინ არიან ყველაზე მოდური სპორტსმენები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-arian-yvelaze-moduri-sportsmenebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 11:55:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 07:55:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bca136f45cfefe69e79e6206784741a9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )