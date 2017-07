ქართველი პოლიციელი, რომელმაც ყვავის ბახალა შეიფარა და გაზარდა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-policieli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147086 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-policieli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147086 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-policieli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qartveli-policieli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147086) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17366,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147003 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 10:31:26 [post_date_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს, - ამის შესახებ „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. არსებული ინფორმაციით, დაკავებულია მოკლული გოგონას, ანა ხელაძის, ბიძაშვილი, რომელთან ერთადაც გოგონა თბილისში დეიდის სახლში ცხოვრობდა. თუმცა, ამ ინფორმაციას შსს-ში ჯერჯერობით არ ადასტურებენ და როგორც "ფორტუნასთან" განაცხადეს, კონკრეტულ ინფორმაციას სამინისტრო უახლოეს პერიოდში გაავრცელებს. გოგონას ცხედარი, რომელსაც ჭრილობა ყელში აქვს მიყენებეული, გუშინ უზნაძის ქუჩაზე, მის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. საქმეზე შინაგან საქმეთა საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. [post_title] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს - შსს ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-19-wlis-gogonas-mkvlelobashi-echvmitanili-fotshi-daakaves-shss-oficialur-ganckhadebas-gaaketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 10:31:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147003 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146981 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-17 23:02:19 [post_date_gmt] => 2017-07-17 19:02:19 [post_content] => თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩაზე, პოლიციის გვერდით მდებარე მაღაზია "ლიზი" გაქურდეს. მაღაზიიდან ფულია წაღებული. ამის შესახებ "ფორტუნას" ადგილობრივებმა, მაღაზიის გამყიდველზე დაყრდნობით განუცხადეს. ინფორმაციის გადამოწმება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვცადეთ. შსს-მ განაცხადა, რომ შეტყობინება აღნიშნული მაღაზიის შესახებ მიიღეს, თუმცა ცრუ აღმოჩნდა და ქურდობის ფაქტი არ დადასტურდა. [post_title] => ნუცუბიძეზე, პოლიციის გვერდით მაღაზია გაქურდეს - შსს ინფორმაციას არ ადასტურებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nucubidzeze-policiis-gverdit-maghazia-gaqurdes-shss-informacias-ar-adasturebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 23:02:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 19:02:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146981 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146951 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-17 20:49:37 [post_date_gmt] => 2017-07-17 16:49:37 [post_content] => თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე ნაპოვნი მოკლული გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია. ამის შესახებ "ფორტუნას" ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული მოკლული გოგონას ბიძაშვილია, თუმცა ამის შესახებ არაფერს ამბობენ შსს-ში. საქმეზე შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. უზნაძის ქუჩაზე ყელგამოჭრილი გოგოს ცხედარი, დღეს იპოვეს. [post_title] => შსს: 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული დაკავებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-19-wlis-gogonas-mkvlelobashi-braldebuli-dakavebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 21:10:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 17:10:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146951 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147003 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 10:31:26 [post_date_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს, - ამის შესახებ „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. არსებული ინფორმაციით, დაკავებულია მოკლული გოგონას, ანა ხელაძის, ბიძაშვილი, რომელთან ერთადაც გოგონა თბილისში დეიდის სახლში ცხოვრობდა. თუმცა, ამ ინფორმაციას შსს-ში ჯერჯერობით არ ადასტურებენ და როგორც "ფორტუნასთან" განაცხადეს, კონკრეტულ ინფორმაციას სამინისტრო უახლოეს პერიოდში გაავრცელებს. გოგონას ცხედარი, რომელსაც ჭრილობა ყელში აქვს მიყენებეული, გუშინ უზნაძის ქუჩაზე, მის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. საქმეზე შინაგან საქმეთა საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. [post_title] => თბილისში 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ფოთში დააკავეს - შსს ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-19-wlis-gogonas-mkvlelobashi-echvmitanili-fotshi-daakaves-shss-oficialur-ganckhadebas-gaaketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 10:31:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 06:31:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147003 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 440 [max_num_pages] => 147 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 701c59cdcdcc09af8db52b84d8cfd685 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )