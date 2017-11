ქართველი ქალბატონების რეაქცია, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ კიბო ჰქონდათ… (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => mari-malazonia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186706 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => mari-malazonia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186706 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2309 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => mari-malazonia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => simsivne [1] => mari-malazonia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186706) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21147,2309) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182376 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-03 23:05:10 [post_date_gmt] => 2017-11-03 19:05:10 [post_content] => გამოცემა „ტელეგრაფი“ კიდევ ერთი ახალი კვლევის შესახებ წერს, რომელიც კიბოსთან ბრძოლის ისტორიაში უპრეცედენტოა. ჩინელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ასპირინის დოზირებული მიღება, რაც დღიურად 80 მილიგრამს გულისხმობს, ორჯერ ამცირებს სიმსივნის წარმოქმნის რისკს. მედიკამენეტი განსაკუთრებით ეფექტურია საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სიმსივნეების პრევენციისთვის და ასევე, ლეიკემიისა და ფილტვების კიბოს რისკის შემთხვევებში. კვლევაში 600 000-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და გაირკვა, რომ ასპირინის სისტემატიურმა მიღებამ კიბოს განვითარების რისკი 24%-47%-ით შეამცირა. აქვე საინტერესოა, რომ საჭმლის მომნელებელი სისტემისა და ღვიძლის სიმსივნეების რისკი 47%-ით, კუჭქვეშა ჯირკვალის სიმსივნის რისკი 14%-ით, ლეიკოზის 24%-ით, ხოლო ფილტვის კიბოს რისკი 35%-ით შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ ამ პრეპარატს მსოფლიოში უამრავია ადამიანი მოიხმარს და ის ძირითადად ანთებითი პროცესების სამართავად და ტკივილის გაყუჩების მიზნით მიიღება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირი სამი მიზეზი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა, სიმსივნე და სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობაა. საქსტატმა სიკვდილიანობის 21 ძირითადი მიზეზი გამოკვეთა. რიგითობის მიხედვით, სიკვდილიანობის ოფიციალური მონაცემები ასე გამოიყურება: 1. ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობა; 2. სიმსივნეები; 3. სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევა; 4. ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული ავადმყოფობები; 5. ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები. 6 ნერვიული სისტემის ავადმყოფობები; 7. თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები; 8. ყურისა და დვრილისებრი მორჩის ავადმყოფობები; 9. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები; 10. სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები; 11. საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები; 12. კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები; 13. ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები; 14. შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები; 15. ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა; 16. პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა; 17. თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები; 18. კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამოვლენილი სიმპტომები, ნიშნები და გადახრები ნორმიდან, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; 19. ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი; 20. ავადობისა და სიკვდილობის გარეგანი მიზეზები; 21 ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და დაკავშირებულია სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობასთან. "სოლიდარობის ფონდმა" საქმიანობის რიგით 25-ე პერიოდული ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიშის თანახმად, ფონდმა 427 სიმსივნით დაავადებული ბავშვისა და 22 წლამდე ახალგაზრდის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის დაფინანსება დაამტკიცა, 173 შემთხვევაში საქართველოში, ხოლო 254 შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდა, როგორც საქართველოს, ასევე გერმანიის, ავსტრიის, საფრანგეთის, ესპანეთის, იტალიის, იაპონიის, ისრაელის, თურქეთისა და აშშ-ს კლინიკებში. ფონდში განმარტავენ, რომ ამ დროისთვის ფონდის ირგვლივ გაერთიანებულია ქვეყნის მასშტაბით 702 საჯარო უწყების თანამშრომელი, 72 ორგანიზაცია, მათ შორის 58 კერძო კომპანია და ათიათასობით მოქალაქე. "თქვენი ჩართულობით შესაძლებელი გახდა სოლიდარობის ფონდში 11 მლნ ლარზე მეტი თანხის მობილიზება. მიღწეული შედეგების მიუხედავად, ფონდში მომართვიანობის პროგრესულად მზარდი მაჩვენებლის გამო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კიდევ მეტი მხარდაჭერა თანხების მობილიზაციის კუთხით, რადგან უწყვეტ რეჟიმში შევძლოთ ყველა ბენეფიციარის მხარდაჭერა," - აღნიშნულია ფონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. "სოლიდარობის ფონდმა" 427 სიმსივნით დაავადებული ბავშვისა და 22 წლამდე ახალგაზრდის მკურნალობა-დიაგნოსტიკა დააფინანსა უახლესი კვლევით, ასპირინი კიბოს განვითარების რისკს ორჯერ ამცირებს