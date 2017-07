ქართველი რეჟისორის ფილმი ლოკარნოს ფესტივალის საკონსკურსო პროგრამაშია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lokarnos-kinofestivali [1] => sashishi-deda [2] => ana-urushadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146022 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lokarnos-kinofestivali [1] => sashishi-deda [2] => ana-urushadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146022 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7307 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lokarnos-kinofestivali [1] => sashishi-deda [2] => ana-urushadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lokarnos-kinofestivali [1] => sashishi-deda [2] => ana-urushadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146022) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17255,7307,17254) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 64061 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-07-14 17:02:05 [post_date_gmt] => 2016-07-14 13:02:05 [post_content] => ანნა სარუხანოვას მოკლემეტრაჟიანი ფილმი "დღის ბოლომდე" ლოკარნოს კინოფესტივალის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საკონკურსო პროგრამაში Pardi di Domani წარადგინეს. ფილმი 2 დის შესახებ მოგვითხრობს, რომელთაც ბაბუის სახლში ამანათი მიაქვთ. კარი ღიაა, მაგრამ იგი სახლში არ არის. ასეთი რამ ადრეც მომხდარა, მაგრამ ამჯერად სახლისკენ გზა არ იხსნება. გოგონებმა უნდა მოიფიქრონ რა ქნან. 24 საათში ძველი ბინა მივიწყებული მოგონებების ადგილი ხდება. ლოკარნოს კინოფესტივალი შვეიცარიის ქალაქ ლოკარნოში 1946 წლიდან იმართება და ცნობილია როგორც აღმოჩენების ფესტივალი, რადგან მრავალი კინორეჟისორის თუ მსახიობის წარმატებული კარიერა სწორედ ლოკარნოში დაიწყო. შარშან ამავე პროგრამაში (Pardi di Domani) გამარჯვებული და ოქროს ლეოპარდის მფლობელი ქართველი რეჟისორი დავით ფირცხალავა გახდა ფილმით "მამა". gnfc.ge [post_title] => ქართული ფილმი "დღის ბოლომდე" ლოკარნოს კინოფესტივალზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-filmi-dghis-bolomde-lokarnos-kinofestivalze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-14 17:43:28 [post_modified_gmt] => 2016-07-14 13:43:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=64061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 64061 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-07-14 17:02:05 [post_date_gmt] => 2016-07-14 13:02:05 [post_content] => ანნა სარუხანოვას მოკლემეტრაჟიანი ფილმი "დღის ბოლომდე" ლოკარნოს კინოფესტივალის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საკონკურსო პროგრამაში Pardi di Domani წარადგინეს. ფილმი 2 დის შესახებ მოგვითხრობს, რომელთაც ბაბუის სახლში ამანათი მიაქვთ. კარი ღიაა, მაგრამ იგი სახლში არ არის. ასეთი რამ ადრეც მომხდარა, მაგრამ ამჯერად სახლისკენ გზა არ იხსნება. გოგონებმა უნდა მოიფიქრონ რა ქნან. 24 საათში ძველი ბინა მივიწყებული მოგონებების ადგილი ხდება. ლოკარნოს კინოფესტივალი შვეიცარიის ქალაქ ლოკარნოში 1946 წლიდან იმართება და ცნობილია როგორც აღმოჩენების ფესტივალი, რადგან მრავალი კინორეჟისორის თუ მსახიობის წარმატებული კარიერა სწორედ ლოკარნოში დაიწყო. შარშან ამავე პროგრამაში (Pardi di Domani) გამარჯვებული და ოქროს ლეოპარდის მფლობელი ქართველი რეჟისორი დავით ფირცხალავა გახდა ფილმით "მამა". gnfc.ge [post_title] => ქართული ფილმი "დღის ბოლომდე" ლოკარნოს კინოფესტივალზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-filmi-dghis-bolomde-lokarnos-kinofestivalze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-14 17:43:28 [post_modified_gmt] => 2016-07-14 13:43:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=64061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 34f9278a7161ff0cff8c477286b3665e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )