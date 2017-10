ქართველი ტყუპი დების ალბომი შესაძლოა, „გრემის“ ორ კატეგორიაში მოხვდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gremi [1] => healer-twins ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179783 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gremi [1] => healer-twins ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179783 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3906 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gremi [1] => healer-twins ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gremi [1] => healer-twins ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179783) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3906,20635) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117083 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-23 12:32:34 [post_date_gmt] => 2017-03-23 08:32:34 [post_content] => ნატურალური ქართული ტკბილეულის მწარმოებელი კომპანია ”გრემი” საკუთარი ბრენდის მაღაზიების გახსნას იწყებს. კომპანია მიმდინარე წელს ობიექტებს თბილისში, მოსკოვში, კიევსა და ასტანაში გახსნის. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა, გიორგი მაჩაბელმა განუცხადა, ამ ეტაპზე თბილისში ტერიტორიის შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს. ”მაღაზია გვინდა, რომ მაქსიმალურად ტურისტულ სივრცეში განთავსდეს. შესაბამისად, აღმაშენებლის გამზირზე და ლესელიძის ქუჩაზე ვარჩევთ ფართებს. სავარაუდოდ, ეს პროცესი ამ თვეშივე დასრულდება და მაღაზიის მოწყობა აპრილიდან დაიწყება”, - აღნიშნა მაჩაბელმა. მისივე თქმით, მიმდინარე წელსვე იგეგმება ”გრემის” უცხოური ფილიალების გახსნაც. რუსეთში, უკრაინასა და ყაზახეთში მაღაზიების განთავსება უკვე გადაწყვეტილია. ამასთან, კომპანიის დამფუძნებელი ”გრემის” ბრენდით ევროპის ქალაქებში შესვლასაც განიხილავს. ”გარდა ამისა, სიახლე გვაქვს ექსპორტის მიმართულებითაც. გარდა იმ ქვეყნებისა, სადაც ”გრემის” პროდუქცია ისედაც შედის, გერმანიასა და ეგვიპტეში გავაგზავნეთ თაფლის სატესტო პარტია. თუ მოიწონეს ჩვენი თაფლი, მაშინ სტაბილურ თანამშრომლობას დავიწყებთ”, - განმარტა გიორგი მაჩაბელმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ”გრემის” ბრენდის ქვეშ რამდენიმე დასახელების პროდუქტი იწარმოება: მურაბები, ჯონჯოლი, სვანური მარილი, აჯიკა და თაფლი. სამომავლოდ კი, კახეთში საკუთარი საწარმოს აშენება და პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდა იგეგმება. კომპანია ”გრემი” 2016 წლის ბოლოს დაარსდა და მასში 10 ადამიანია დასაქმებული. ”გრემის” პროდუქცია ექსპორტზე: ირანში, რუსეთში, ყაზახეთსა და უკრაინაში გადის. ქართული "გრემი" მაღაზიებს მოსკოვში, კიევსა და ასტანაში გახსნის

ჩურჩხელა და თაფლი ექსპორტზე ირანში გავიდა. ქართული წარმოების პროდუქტები ამ ბაზარზე პირველად შევიდა და მისი ექსპორტი ახლადაფუძნებულმა კომპანია "გრემმა" განახორციელა. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის დამფუძნებელმა, გიორგი მაჩაბელმა განუცხადა, საწყის ეტაპზე საცდელი პარტიის სახით სხვადასხვა სახეობის ათასი ცალი ჩურჩხელა და მცირე რაოდენობის თაფლი გაიგზავნა, თუმცა სამომავლდა, ირანთან უფრო ფართომასშტაბიანი თანამშრომლობა იგეგმება. "დამიკავშირდნენ ფერეიდნელი ქართველები, რომლებიც დაინტერესდნენ ჩვენი პროდუქციით და სწორედ მათი ხელშეწყობით გავედით ექსპორტზე. ერთ-ერთმა ფერეიდნელმა მეწარმემ ისპაჰანში ქართული სარესტორნო ქსელი შექმნა, სადაც ჩვენი პროდუქცია გაიყიდება. ეს არის ამ ბაზარზე ქართული პროდუქტის შეტანის პირველი პრეცენდენტი. აქამდე, ფერედნიელი ქართველები ქართულ პროდუქტს მოკლებულნი იყვნენ ", - განმარტა მაჩაბელმა. მისივე ინფორმაციით, ირანის გარდა, "გრემის" პროდუქციით სხვა ქვეყნებიც ინტერესდებიან. მათ შორის, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გერმანიასთან, სადაც უახლოეს პერიოდში ქართული ჩურჩხელები გაიგზავნება. როგორც გიორგი მაჩაბელმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე "გრემის" ბრენდის ქვეშ რამდენიმე დასახელების პროდუქტი იწარმოება: მურაბები, ჯონჯოლი, სვანური მარილი, აჯიკა და თაფლი. სამომავლოდ კი, კახეთში საკუთარი საწარმოს აშენება და პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდა იგეგმება. "რაც შეეხება რეალიზაციას, ჩვენი მთავარი მიზანი საექსპორტო მიმართულებით მუშაობა და ქართული წამომავლობის ნატურალური პროდუქციის უცხოეთის ბაზარზე პოპულარიზაციაა, თუმცა მცირე რაოდენობით "გრემის" ნაწარმი ადგილობრივ ბაზარზეც იყიდება", - განმარტა კომპანიის დამფუძნებელმა. ცნობისთვის, კომპანია "გრემი" 2016 წლის ბოლოს დაარსდა და მასში 10 ადამიანია დასაქმებული. "გრემის" პროდუქცია ირანის გარდა, ექსპორტზე უკვე გავიდა რუსეთში, ყაზახეთსა და უკრაინაშიც. ირანში ქართული ჩურჩხელა და თაფლი ექსპორტზე გავიდა

თბილისისა და ბათუმის ჯაზფესტივალებს პლანეტის საუკეთესო და წარმატებული არტისტები რომ სტუმრობენ, ეს ახალი ამბავი არ არის. „ისთერნ პრომოუშენი" ცდილობს, რომ ჯაზფესტივალებზე განსაკუთრებული მუსიკოსები მოიწვიოს, როგორც ცნობილი არტისტები, ასევე იმ კონკრეტულ მომენტში პოპულარული შემსრულებლები, რომლებიც საინტერესო მუსიკას ქმნიან და ისეთი პრესტიჟული ჯილდოს ყურადღების ცენტრში ხვდებიან, როგორიც „გრემია". წელს „გრემის" ნომინანტების სია უკვე გამოქვეყნდა. მათ შორისაა საუკეთესო საუნდთრექზე წარდგენილი პროექტი „Miles Ahead", რომელიც, შესანიშნავი მუსიკოსების მონაწილეობით, გასულ ბათუმის ჯაზფესტივალზე მოვისმინეთ. გარდა ამისა, ამავე ფესტივალზე, ზაფხულში, გვქონდა საშუალება, გვენახა და მოგვესმინა ახალგაზრდა მუსიკალური გენიოსისთვის, რომელიც მრავალ ინსტრუმენტზე უკრავს და გამორჩეული არანჟირებების ავტორი გახლავთ. ჯეკობ კოლიერი წლევანდელ „გრემიზე" სწორედ საუკეთესო არანჟირების კატეგორიაშია წარდგენილი ნამუშევრით - You and I. მის კარიერაზე ქუინსი ჯონსი ზრუნავს. სწორედ მისი საღამოს ფარგლებში გამოვიდა ის ბათუმის ჯაზფესტივალზეც. კიდევ ერთი არტისტი, რომელმაც ნოემბერში გამართული თბილისის ჯაზფესტივალი დახურა, გრეგორი პორტერია. პორტერი თანამედროვე ჯაზსამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ხმითა და რეპერტუარით გამოირჩევა. მისი ალბომი „Take Me To The Alley" საუკეთესო ჯაზალბომის კატეგორიაში დასახელდა ხუთ საუკეთესოს შორის. ამ ალბომიდან რამდენიმე სიმღერა ქართველმა მსმენელმა მოისმინა და ამ კონცერტით ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო. შემდეგი ჯაზფესტივალების პროგრამა უკვე დგება და დაგვერწმუნეთ, იქ არანაკლებ საინტერესო შემსრულებლებს ნახავთ. ნინო მურღულია

წლევანდელ „გრემიზე" წარდგენილი რამდენიმე მუსიკოსი საქართველოს ჯაზფესტივალებს სტუმრობდა 