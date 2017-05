ქართველმა მესაზღვრეებმა რუსი ბაიკერები ქვეყანაში არ შემოუშვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghamis-mglebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127133 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ghamis-mglebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127133 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15329 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ghamis-mglebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ghamis-mglebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127133) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15329) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126861 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-02 14:16:46 [post_date_gmt] => 2017-05-02 10:16:46 [post_content] => 9 მაისის დღესასწაულის პერიოდში რუსი ბაიკერების - „ღამის მგლების“ საქართველოში სტუმრობა არასასურველად მიგვაჩნია, - „ინტერპრესნიუსის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა განაცხადა. მისივე განმარტებით, „ღამის მგლების“ მიერ დაანონსებული სტუმრობა და პერფორმანსი არ შეესაბამება 9 მაისის დღესასწაულის სულისკვეთებას და სწორედ ამის გამო ეს ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის მიუღებელია. „საქართველოს საზღვარი მაქსიმალურად გახსნილია იმ ტურისტებისა და უცხოელი მოქალაქეებისთვის, რომლებიც კანონის სრული დაცვით შემოდიან ჩვენს ქვეყნაში და ამასთანავე, კანონის დარღვევით არ არიან ნამყოფი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენ ვმასპინძლობთ ყველა ადამიანს, ვინც პატივს სცემს კანონს და მათ, როგორც ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში, არც საქართველოში ექნებათ მოგზაურობისა და დასვენების პრობლემა. რაც შეეხება რუს ბაიკერებს - „ღამის მგლებს“, საქართველოში მათ ვიზიტსა და დაანონსებულ 9 მაისის აღსანიშნავ პერფორმანსში მონაწილეობას, გასათვალისწინებელია, რომ შარშან მსგავსმა აქციამ საზოგადოებაში გარკვეული ვნებათაღელვა და უკმაყოფილება გამოიწვია, ასევე ადგილი ჰქონდა გარკვეულ ინციდენტებსაც. ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის მიუღებელია „ღამის მგლების“ მიერ დაანონსებული სტუმრობა და პერფორმანსი, რაც არ შეესაბამება 9 მაისის დღესასწაულის სულისკვეთებას. ამგვარად, საქართველოში აღნიშნულ პერიოდში რუსი ბაიკერების სტუმრობა არასასურველად მიგვაჩნია“, - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. საქართველოს შსს-ს "ღამის მგლების" სტუმრობა არასასურველად მიაჩნია 