ქართველთა მარში: აღმაშენებლის გამზირზე მსვლელობა შეძახილების ფონზე მიმდინარეობს

ე.წ. ქართველთა მარშის ორგანიზატორებმა აქციაზე ახალი ეროვნულ-გამანთავისუფლებელი მოძრაობის ჩამოყალიბების შესახებ ამცნეს შეკრებილ საზოგადოებას. აღმაშენებლის მოედნიდან მარჯანიშვილის მეტროსკენ გადანაცვლებულმა აქციის მონაწილეებმა, ორგანიზატორების გამოსვლები მოისმინეს. მათ მოუწოდეს ხალხს, რომ საქართველოს მტრების წინააღმდეგ გაერთიანებულიყვნენ. აღნიშნულ განცხადებას, აქციის მონაწილეები ოვაციებით შეხვდნენ. "ჩვენ შევქმნით ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ იქნება არავის მონა. ეს ქვეყანა იქნება ქართული-საქართველოსთვის, სადაც იქნება ქართული ზნეობა, მორალი და ტრადიციები. ეს არის ჩვენი წინაპრების ოცნება. ეს არის ეროვნულ - გამანთავისუფლებელი მოძრაობის დასაწყისი. ეს არის ილიას გზა. ჩვენ ვართ ილიას გზის გამგრძელებლები. ეროვნული მოძრაობა არასდროს ჩაცხრება. ჩვენ გავიმარჯვებთ", - განაცხადეს მათ. აქციაზე განსაკუთრებული ოვაციები მოჰყვა გია კორკოტაშვილის (კორკოტას) გამოსვლას, რომლებმაც აქციის მონაწილეებს მიმართა: "ჩემო დებო, ძმებო, შვილებო, გემრიელო ხალხო... ჩვენ ვართ კაცმოყვარე, ძალიან მაღალი ზნეობის ხალხი. ჩვენ მშვიდობიანად ჩავიარეთ და ვუთხარით ბოლოჯერ: ცოტა გონს მოეგეთ... ჩვენ გავიარეთ ჩვენს აღმაშენებელზე. არაფერი გაგვაჩნია, მარტო ღირსება გვაქვს და ამ ღირსებას ვერავის გავათელინებთ რა", - აღნიშნა მან და შემუშავებული პეტიცია წაიკითხა, სადაც აღნიშნულია, რომ ისინი აპროტესტებენ უცხო ეროვნების წარმომადგენლების მასიურ და კომპაქტურ დასახლებას საქართველოში. კორკოტაშვილის თქმით, თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ქართველები მალე უმცირესობაში აღმოჩნდებიან. მან რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი იმას, რომ აქცია მშვიდობიანია, თუმცა ეს ბოლო გაფრთხილებაა. კორკოტაშვილმა აღნიშნა, რომ თუ მათი მოთხოვნები ერთ კვირაში არ შესრულდება "ქართველთა მარში" რადიკალურ ზომებს მიმართავს. „ქართველთა მარში" არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი - ემზარ კვიციანი "მარში გამოიწვია ყველა იმ პროცესმა, რაც ბოლო წლებში მიდის ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს მოსახლეობა იქნა ნახევრად განადგურებული და ხალხი ელოდებოდა სამართლიანობის აღდგენას, რაც ვერ აღდგა. არ აღდგა სამართლიანობა, შემოიყვანეს და მისცეს მოქალაქეობა ათეულობით ათას ადამიანს, ეს ჩვენი ერის მიზანმიმართული განადგურებაა. რაც ითქვა - „საქართველო ქართველების გარეშე“ - ზუსტად იქით მიდის საქმე. ქართული მარში არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი", - განაცხადა კვიციანმა. ”ქართველთა მარში” თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე დღეს გაიმართება, ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძეა. მსვლელობა 20:00 საათზე დაიწყება. ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, თბილისში, აღმაშენებელის გამზირზე დაგეგმილ "ქართველთა მარშს" ეხმაურება. მისი თქმით, ისინი, ვისაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აწუხებს საქართველოში, საზღვრებს გარეთ არ უნდა გაუშვან. "უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვისაც აწუხებს ქვეყანაში, ყველას სახელები და გვარები, ფოტოებით უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ! მათ ოჯახის წევრებსაც. მერე ვნახოთ რა აქციებს ჩაატარებენ", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. 14 ივნისს, "ქართველთა მარში" იმართება. აქციის ორგანიზატორები ითხოვენ, ამ დრომდე ყველა არალეგალმა უცხოელმა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია. " 14 ივლისამდე ულტიმატუმი რომ ყველა არალეგალმა უცხოელმა(ირანელები,არაბები, აფრიკელები და ა.შ.)დატოვოს საქართველოს ტერიტორია! ეს არის ჩვენი პასუხი იმაზე,რომ 51 წლის ირანელმა ქართველი ბავშვები (ბიჭები)გააუპატიურა! ჩვენ გავწმინდავთ ჩვენს ქუჩებს უცხოელი კრიმინალებისგან! ქართული საქართველოსთვის!", - აცხადებენ ისინი. "იმ ქართველების ფოტოები უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ" "ჩვენ შევქმნით ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც არ იქნება არავის მონა"