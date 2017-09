“ქართველთა მარშის” მონაწილეებმა სოროსის ფონდის ოფისს მაშხალები ესროლეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => protesti [2] => qartvelta-marshi [3] => sorosis-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162942 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => protesti [2] => qartvelta-marshi [3] => sorosis-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162942 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1445 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => protesti [2] => qartvelta-marshi [3] => sorosis-fondi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => protesti [2] => qartvelta-marshi [3] => sorosis-fondi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162942) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,1891,17077,19120) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162952 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-12 20:11:22 [post_date_gmt] => 2017-09-12 16:11:22 [post_content] => “ქართველთა მარშის” მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. რადიო "ფორტუნას" კორესპონდენტი ადგილიდან იტყობინება, რომ დაპირისპირებისას სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, როდესაც აქციის მონაწილეთა ნაწილმა “ქართული ოცნების” საარჩევნო შტაბში შესვლა სცადა, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. ისინი კახა კალაძისგან მოითხოვენ კონკრეტულ პასუხს, შევა თუ არა კანონში უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვის საკითხი. [video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/video-1505230751.mp4"][/video] მეტრო "რუსთაველთან" "ქართველთა მარშის" მონაწილეები აქციას მართავენ [post_title] => საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენელი დღევანდელ მოვლენებს ეხმაურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-rkinigzis-warmomadgeneli-dghevandel-movlenebs-ekhmaureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 23:22:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 19:22:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156817 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162952 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-12 20:11:22 [post_date_gmt] => 2017-09-12 16:11:22 [post_content] => “ქართველთა მარშის” მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. რადიო "ფორტუნას" კორესპონდენტი ადგილიდან იტყობინება, რომ დაპირისპირებისას სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, როდესაც აქციის მონაწილეთა ნაწილმა “ქართული ოცნების” საარჩევნო შტაბში შესვლა სცადა, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. ისინი კახა კალაძისგან მოითხოვენ კონკრეტულ პასუხს, შევა თუ არა კანონში უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვის საკითხი. სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს

[video width="640" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/video-1505230751.mp4"][/video]