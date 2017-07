ქეით მიდლტონი და პრინცი უილიამი შვილებთან ერთად გერმანიას ეწვივნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147825 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147825 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 167 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-uiliami [1] => qeit-midltoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147825) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (167,168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147172 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-18 14:56:19 [post_date_gmt] => 2017-07-18 10:56:19 [post_content] => ქეით მიდლტონი და პრინცი უილიამი მორიგ ოფიციალურ ევროპულ ტურნეში შვილებთან ერთად გაემგზავრნენ. ტურნემ სტარტი ვარშავიდან აიღო. ამ ვიზიტისთვის ქეითმა მუხლს ზემოთ თეთრი კაბა შეარჩია. პრინცს კი მუქი ლურჯი პიჯაკი ეცვა თეთრი პერანგით და წითელი ჰალსტუხით. პრინცი ჯორჯი ცისფერ პერანგსა და შორტებში იყო გამოწყობილი, პრინცესა შარლოტას კი თეთრსა და წითელში გაწყობილი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი ეცვა. მიდლტონი და პრინცი პოლონეთის პრეზიდენტსა და პირველ ლედის - ანჯეი დუდას და აგათა კორნჰაუზერ-დუდას უკვე შეხვდნენ. კემბრიჯის ჰერცოგინია, ქეით მიდლტონი უიმბლდონის ტურნირზე გამოჩნდა, სადაც ყურადღება მისმა ახალმა იმიჯმა მიიქცია. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის ქეითმა არჩევანი „დოლჩე და გაბანას" კაბაზე შეაჩერა. ცნობილი ხდება ისიც, რომ პრინცისა და მიდლტონის ევროპული ტურნე, რომელიც გერმანიასა და პოლონეთს მოიცავს, 17 ივლისს სტარტს აიღებს და ხუთ დღეს გაგრძელდება. სამეფო წყვილი გეგმავს, ევროპაში პრინცი ჯორჯი და პრინცესა შარლოტაც თან წაიყვანონ.

ქეით მიდლტონს ახალი ვარცხნილობა აქვს კემბრიჯის ჰერცოგინია, ქეით მიდლტონი ლონდონის ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმის საპატიო სტუმარი გახდა, სადაც გამოფენის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა. სპეციალურად ამ დღისთვის, პრინცის მეუღლემ „გუჩის" კაბა შეარჩია, რომელსაც უკვე შეარქვეს „ჟაკლინ კენედის სტილი". კაბას ქეითმა შავი ფეხსაცმელი და ალისფერი ხელჩანთა შეურჩია. აღსანიშნავია, რომ მიდლტონი სახვითი ხელოვნების დიდი მოყვარულია, მას ხელოვნების ისტორიაში ხარისხიც კი აქვს დაცული, ასევე მისი პატრონაჟით ფუნქციონირებს ბრიტანეთის ეროვნული გალერეა. ქეით მიდლტონმა ჟაკლინ კენედის სტილი გაიმეორა 