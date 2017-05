ქეით მიდლტონი ლუქსემბურგს ესტუმრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130362 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130362 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 168 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130362) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124838 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-24 09:06:57 [post_date_gmt] => 2017-04-24 05:06:57 [post_content] => ლონდონში The Virgin Money London Marathon-ის ყოველწლიური გარბენი გაიმართა. ამ დღეს ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავს სწორედ დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში იყრის. წელს სპორტულ ღონისძიებას ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრები - ქეით მიდლტონი, პრინცი უილიამი და პრინცი ჰარი ესწრებოდნენ. სწორედ სამეულმა მისცა სტარტი მარათონს, როდესაც ტრიბუნაზე განთავსებულ სპეციალურ ღილაკი აამოქმედეს. მოგვიანებით ისინი მინდორზე ჩავიდნენ და ყველაზე სწრაფ მორბენალს პირადად შეხვდნენ. პრინცები და ჰერცოგინია არ ერიდებოდნენ ემოციების გამოხატვას. ფოტოებიდან ჩანს, რომ მათ დრო არაჩვეულებრივად გაატარეს. მარათონის დასრულების შემდეგ კი, ისინი თითოეულ მონაწილეს პირადად შეხვდნენ. [post_title] => სამეფო ოჯახის წევრები ლონდონის მარათონს დაესწრნენ

დროთა განმავლობაში, ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები ყველგან იცვლება, მათ შორის სამეფო ოჯახშიც, თუნდაც ეს ბრიტანული იყოს. პრინცმა უილიამმა და ქეით მიდლტონმა აღიარეს, რომ შვილების დაბადების შემდეგ აღზრდის ზოგიერთ მეთოდზე მათი წარმოდგენა შეიცვალა. უილიამის აზრით, აუცილებელია ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ბავშვები თავისუფლად იგრძნობენ თავს. მისი აზრით, მცდარია მიდგომა, რომ როდესაც რაღაც არ მოგწონს, უნდა მოითმინო. პრინცი აცხადებს, რომ ყველანაირ დისკომფორტზე ხმამაღლა უნდა ისაუბრო და მოხარულია, რომ მომავალ თაობაში ამის პერსპექტივას ხედავს. როგორ მიიღებენ მის ამ განაცხადს სამეფო ოჯახის სხვა წევრები, უცნობია, თუმცა უილიამის ნათქვამის სისწორეში საზოგადოება ჯერ კიდევ მაშინ დარწმუნდა, როდესაც მისმა უმცროსმა ძმამ, ჰარიმ დედის გარდაცვალებით გამოწვეულ განცდებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამ ფაქტის შემდეგ, თითქმის 20 წელი თავის ემოციებზე ვერ საუბრობდა. [post_title] => პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი შვილების გამო სამეფო წესებს შეცვლიან

ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედი, პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი სააღდგომო მსახურებას სენტ ჯორჯის ტაძარში, უინძორში დაესწრნენ. მათთან ერთად სამეფო ოჯახის სხვა წევრებიც იმყოფებოდნენ. დედოფალს დღესასწაულზე ფირუზისფერი პალტო და ამავე ფერის ქუდი ეხურა, ვარდებით გაფორმებული. ქეით მიდლტონის სამოსი კი რძისფერ ტონალობაში იყო. აღდგომა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, ამიტომ ისინი საგულდაგულოდ მოემზადნენ უინძორში ვიზიტისთვის. [post_title] => ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის აღდგომა - წირვას ოჯახი ერთად დაესწრო (ფოტო) [post_title] => სამეფო ოჯახის წევრები ლონდონის მარათონს დაესწრნენ

ლონდონში The Virgin Money London Marathon-ის ყოველწლიური გარბენი გაიმართა. ამ დღეს ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავს სწორედ დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში იყრის. წელს სპორტულ ღონისძიებას ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრები - ქეით მიდლტონი, პრინცი უილიამი და პრინცი ჰარი ესწრებოდნენ. სწორედ სამეულმა მისცა სტარტი მარათონს, როდესაც ტრიბუნაზე განთავსებულ სპეციალურ ღილაკი აამოქმედეს. მოგვიანებით ისინი მინდორზე ჩავიდნენ და ყველაზე სწრაფ მორბენალს პირადად შეხვდნენ. პრინცები და ჰერცოგინია არ ერიდებოდნენ ემოციების გამოხატვას. ფოტოებიდან ჩანს, რომ მათ დრო არაჩვეულებრივად გაატარეს. მარათონის დასრულების შემდეგ კი, ისინი თითოეულ მონაწილეს პირადად შეხვდნენ.