ქეით მიდლტონმა ჟაკლინ კენედის სტილი გაიმეორა

ბოლო პერიოდში დიდ ბრიტანეთში ორი ტერაქტი მოხდა, რასაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო გაცილებით მეტმა სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო. კემბრიჯის ჰერცოგინიამ დაზარალებულთა მონახულება გადაწყვიტა, რომლებიც ამ დროისთვის "სამეფო კოლეჯის ჰოსპიტალში" მკურნალობენ. ქეით მიდლტონი სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე ექიმებს შეხვდა და დაზარალებულების ჯანმრთელობაზე გაესაუბრა. როგორც გაირკვა, შვიდი მათგანის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. ექიმებმა პრინცის მეუღლეს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. ქეით მიდლტონმა ლონდონის ტერაქტის შედეგად დაზარალებულები მოინახულა ქეით მიდლტონის თაყვანისმცემლებს კარგად ახსოვთ "დოლჩე & გაბანას" ზურმუხტისფერი კაბა, რომელიც სამეფო ოჯახის წარმოამდგენელს გასულ წელს კელოუნში, ფრენბურთის მატჩზე ეცვა. ქალბატონები აღფრთოვანებული დარჩნენ მიდლტონის კაბით და თავადაც მოინდომეს ანალოგიურის შეძენა, მაგრამ, გაირკვა, რომ სამოსი ერთ ეგზემპლარად და სპეციალურად მიდლტონისთვის იყო შეკერილი. თუმცა, "დოლჩე & გაბანას" მოდის სახლმა გაითვალისწინა ქეითის თაყვანისმცემელთა სურვილი და პოპულარული კაბის მოდელი, რომელსაც "მიდლტონი" დაარქვა, მწვანე და თეთრ ფერებში გამოუშვა. სხვათა შორის, ეს სიამოვნება სულ რაღაც 2 150 ევრო ღირს.

"დოლჩე & გაბანას" მიდლტონის ზურმუხტისფერ კაბაზე დიდი მოთხოვნაა კენსინგტონის სასახლის ოფიციალურ გვერდზე ჰერცოგისა და ჰერცოგინიას, პრინც უილიამისა და ქეით მიდლტონისა და მათი შვილების, პრინც ჯორჯისა და პრინცესა შარლოტას ახალი ოფიციალური ფოტო გაავრცელდა. შავ-თეთრ სურათზე სამეფო ოჯახი ბუნებაშია გადაღებული, კადრში ჩანს მათი ოთხფეხა მეგობარი ლუპოც. ფოტოს ავტორი ნორმან ჯინ როი გახდა და ის სპეციალურად ჟურნალ GQ-სთვის შეიქმნა, რომლის ახალი ნომრის მთავარი გმირიც პრინცი უილიამი იქნება.

პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი GQ–სთვის პოზირებენ ბოლო პერიოდში დიდ ბრიტანეთში ორი ტერაქტი მოხდა, რასაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო გაცილებით მეტმა სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო. კემბრიჯის ჰერცოგინიამ დაზარალებულთა მონახულება გადაწყვიტა, რომლებიც ამ დროისთვის "სამეფო კოლეჯის ჰოსპიტალში" მკურნალობენ. ქეით მიდლტონი სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე ექიმებს შეხვდა და დაზარალებულების ჯანმრთელობაზე გაესაუბრა. როგორც გაირკვა, შვიდი მათგანის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. ექიმებმა პრინცის მეუღლეს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს.

ქეით მიდლტონმა ლონდონის ტერაქტის შედეგად დაზარალებულები მოინახულა