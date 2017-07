ქეითმა და უილიამმა „სამეფო კარის თამაშების“ მსახიობს სპოილერი „მოსთხოვეს“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148232 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148232 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 210 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samefo-karis-tamashebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148232) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (210) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147094 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-18 12:25:27 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:25:27 [post_content] => „სამეფო კარის თამაშების“ თაყვანისმცემლებისთვის სადღესასწაულო დღეები დაიწყო: გუშინ სერიალის მეშვიდე სეზონის პრემიერა გაიმართა. მოლოდინი და ნახვის სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ ტელეარხ HBO-ს საიტი მწყობრიდან გამოვიდა. სერიის დაწყების მომენტიდან რამდენიმე წუთში HBO Now-ს ონლაინსაიტი ჯერ შეფერხებით ამუშავდა, შემდეგ კი გაითიშა. აღნიშნულ პრობლემას საიტი ყოველ საპრემიერო დღეს აწყდება, თუმცა, პორტალის ხელმძღვანელობას ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია. „სამეფო კარის თამაშების" პრემიერამ HBO-ს საიტი მწყობრიდან გამოიყვანა

„სამეფო კარის თამაშების" ახალი სეზონის დაწყებამდე დღეები რჩება. შესაბამისად, სერიალის მსახიობები აქტიურად არიან დაკავებულები პროექტის პოპულარიზაციით. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის მიმართ ინტერესი ისეც დიდია, ვარსკვლავები მაინც უჩვეულეო ექსპერიმენტებს მიმართავენ. კიტ ჰარინგტონი ჯიმი ქიმელის შოუს ესტუმრა და სერიალის კასტინგში მიიღო მონაწილეობა, არა მარტო ჯონ სნოუს როლზე. მსახიობმა სერსეი ლანისტერის, ტირიონ ლანისტერის, ჰოდორის, დეიენერის ტარგარიენის და სხვების როლის მოსაპოვებლადაც „იბრძოლა", რაც საკმაოდ სასაცილო სანახავი იყო. გადაცემა, როგორც მოსალოდნელი იყო, სახალისო გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ ჯორჯ მარტინის რომანის „ყინულისა და ცეცხლის სიმღერის" ეკრანიზაციით HBO 2011 წლის აპრილიდან დაკავდა და მას შემდეგ მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული სერიალების რეიტინგს ხშირად ლიდერობს. https://www.youtube.com/watch?v=nWfDEDCobpM

კიტ ჰარინგტონმა „სამეფო კარის თამაშების" კასტინგი თავიდან გაიარა (ვიდეო) [post_title] => 9 პერსონაჟი საყვარელი სერიალებიდან, რომელიც სხვა მსახიობებს უნდა განესახიერებინათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 9-personadji-sayvareli-serialebidan-romelic-skhva-msakhiobebs-unda-ganesakhierebinat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-25 12:26:18 [post_modified_gmt] => 2017-06-25 08:26:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140817 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147094 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-18 12:25:27 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:25:27 [post_content] => „სამეფო კარის თამაშების“ თაყვანისმცემლებისთვის სადღესასწაულო დღეები დაიწყო: გუშინ სერიალის მეშვიდე სეზონის პრემიერა გაიმართა. მოლოდინი და ნახვის სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ ტელეარხ HBO-ს საიტი მწყობრიდან გამოვიდა. სერიის დაწყების მომენტიდან რამდენიმე წუთში HBO Now-ს ონლაინსაიტი ჯერ შეფერხებით ამუშავდა, შემდეგ კი გაითიშა. აღნიშნულ პრობლემას საიტი ყოველ საპრემიერო დღეს აწყდება, თუმცა, პორტალის ხელმძღვანელობას ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია. „სამეფო კარის თამაშების" პრემიერამ HBO-ს საიტი მწყობრიდან გამოიყვანა

„სამეფო კარის თამაშების" თაყვანისმცემლებისთვის სადღესასწაულო დღეები დაიწყო: გუშინ სერიალის მეშვიდე სეზონის პრემიერა გაიმართა. მოლოდინი და ნახვის სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ ტელეარხ HBO-ს საიტი მწყობრიდან გამოვიდა. სერიის დაწყების მომენტიდან რამდენიმე წუთში HBO Now-ს ონლაინსაიტი ჯერ შეფერხებით ამუშავდა, შემდეგ კი გაითიშა. აღნიშნულ პრობლემას საიტი ყოველ საპრემიერო დღეს აწყდება, თუმცა, პორტალის ხელმძღვანელობას ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია.