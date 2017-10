ქეთა თოფურია ჩვენებაზე შვილთან ერთად მივიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177668 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177668 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 98 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177668) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (98) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177109 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-18 18:09:57 [post_date_gmt] => 2017-10-18 14:09:57 [post_content] => ქეთა თოფურია თბილისში ერთი დღით იმყოფებოდა. ის საქართველოს ამჯერად თავის ჯგუფთან ერთად ესტუმრა და კონცერტი გამართა, თუმცა ეს დახურული წვეულება გახლდათ. „ა სტუდიომ“ თავისი ცნობილი ჰიტები ცოცხლად შეასრულა. საღამოდან ვიდეოები დათო ოქიტაშვილმა განათავსა სოციალურ ქსელში. Fortuna.ge მას ინფორმაციისთვის დაუკავშირდა. აღმოჩნდა, რომ ეს პრივატული საღამო ისრაელიდან ჩამოსული სტუმრისთვის გაიმართა ერთ-ერთი სასტუმროს რესტორანში. დათოც გახლდათ მიწვეულ სტუმრებს შორის და ასევე პროდიუსერი ნატო დუმბაძე. სწორდ მათ ჰაუწიეს ორგანიზება ამ ღონისძიებისთვის საქართველოში „ა სტუდიოს“ ჩამოყვანას. საღამოს ასევე ესწრებოდნენ და სცენაზე გამოდიოდნენ ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე და ანსამბლი „ფორტე“. Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia ❤! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya lu👐🏽❤ A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 6, 2017 at 6:45am PDT [post_title] => ქეთა თოფურიამ ქმართან გაშორება აღიარა - „დიდი ხანია, ერთად აღარ ვართ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeta-tofuriam-qmartan-gashoreba-aghiara-didi-khania-ertad-aghar-vart [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 12:43:54 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 08:43:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161043 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151798 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 16:01:01 [post_date_gmt] => 2017-08-07 12:01:01 [post_content] => ქეთა თოფურია ჩაქვში ისვენებს. ის ერთ-ერთ პრესტიჟულ სასტუმროში შვილთან, ოლივია გეიხმანთან ერთად ატარებს დროს და საკმაოდ კარგადაც, როგორც ეს მომღერლის „ინსტაგრამზე“ განთავსებული ფოტოებიდან ჩანს. ქეთამ წელს საქართველოში დასვენება არჩია. ჯერ წყნეთში იყო თავის პატარასთან ერთად, შემდეგ რუსეთში დაბრუნდა და ბავშვის გარეშე რამდენიმე დღით აშშ-ში გაემგზავრა. დაბრუნების შემდეგ კი ისევ საქართველოში ჩამოვიდა, ამჯერად შავ ზღვაზე დასასვენებლად. Fortuna.ge მას ინფორმაციისთვის დაუკავშირდა. აღმოჩნდა, რომ ეს პრივატული საღამო ისრაელიდან ჩამოსული სტუმრისთვის გაიმართა ერთ-ერთი სასტუმროს რესტორანში. დათოც გახლდათ მიწვეულ სტუმრებს შორის და ასევე პროდიუსერი ნატო დუმბაძე. სწორდ მათ ჰაუწიეს ორგანიზება ამ ღონისძიებისთვის საქართველოში „ა სტუდიოს“ ჩამოყვანას. საღამოს ასევე ესწრებოდნენ და სცენაზე გამოდიოდნენ ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე და ანსამბლი „ფორტე“. 