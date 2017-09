ქეთევან ციხელშვილი ეუთო-ს წარმომადგენლებს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => sherigebisa-da-samoqalaqo-tanasworobis-sakitkhebshi-saqartvelos-sakhelmwifo-ministris-aparati [2] => armin-rizeri [3] => giunter-bekhleri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160836 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => sherigebisa-da-samoqalaqo-tanasworobis-sakitkhebshi-saqartvelos-sakhelmwifo-ministris-aparati [2] => armin-rizeri [3] => giunter-bekhleri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160836 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2884 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => sherigebisa-da-samoqalaqo-tanasworobis-sakitkhebshi-saqartvelos-sakhelmwifo-ministris-aparati [2] => armin-rizeri [3] => giunter-bekhleri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qetevan-cikhelashvili [1] => sherigebisa-da-samoqalaqo-tanasworobis-sakitkhebshi-saqartvelos-sakhelmwifo-ministris-aparati [2] => armin-rizeri [3] => giunter-bekhleri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160836) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18930,18931,2884,13836) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154627 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-17 14:40:43 [post_date_gmt] => 2017-08-17 10:40:43 [post_content] => შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი, იმედოვნებს, რომ სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილზე ზეწოლა დასრულდება. როგორც ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მეარაყიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმირებული არიან საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის, ევროკავშირის მონიტორინგის მისია. „თამარ მეარაყიშვილის ინფორმაციით, ის კვლავ არის დაბარებული ე.წ. პროკურატურაში დაკითხვაზე. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ჩვენი საერთო ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს, ამით ამოიწურება მის მიმართ ზეწოლის განხორციელება და თამარ მეარაყიშვილს, მის ოჯახს და საერთოდ ყველა ოჯახს მიეცემა საკუთარ სახლში უსაფრთხოდ ცხოვრების შესაძლებლობა,“ - განაცხადა ციხელაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე თამარ მეარაყიშვილი ახალგორში, მის ოჯახთან იმყოფება. „ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ქმედებები ხორციელდება მის მიმართ. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანის უფლებები არ ირღვეოდეს უხეშად ამ ტერიტორიებზე და სწორედ ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები ამოქმედდეს,“ - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. სამოქალაქო აქტივისტი, თამარ მერაყიშვილი ოკუპირებულ ახალგროში გუშინ დააკავეს და გამთენიისას გაათავისუფლეს. მას დე ფაქტო პრეზიდენტ ბიბილოვის პარტიის წევრის, სპარტაკ დრიაევის, მიმართ ცილისმწამებლური ინფორმაციის გავრცელება ედება ბრალად. "სამწუხაროდ, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, პერიოდულად ვაწყდებით ასეთ ინციდენტებს, როდესაც სხვადასხვა ბარიკადების აღმართვა ხდება. 2013 წელს ჩვენ შევძელით საერთაშორისო ძალისხმევის მობილიზებით, ჩვენი ძალიან დიდი ძალისხმევით ამ აქტიური პროცესის შეჩერება. მაგრამ ნებისმიერ მონაკვეთში, სადაც არ უნდა იყოს ეს, კავკასიონს ქედს მიღმა, სადაც გადის საქართველოს და რუსეთის საზღვარი, საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერი ფორმის დაბრკოლების აღმართვა არის ჩვენთვის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისაკენ, რომ ერთი მხრივ, მოხდეს ამგვარი ქმედებების პრევენცია და საბოლოო ჯამში, მავთულხლართების და სხვადასხვა მახინჯი ბარიკადების დემონტაჟი, რომელიც არა მხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევას ქმნის, არამედ, ადამიანებს უქმნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან დიდ პრობლემებს მიწაზე წვდომის, ოჯახებთან კონტაქტის და ა.შ.”, - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. მინისტრის თქმით, დღეს ერგნეთში, შეხვედრაზე, ქართული მხარე მთავარ საკითხებად სწორედ აღნიშნულ ბანერს და სხვადასხვა უკანონო ფორტიფიკაციების აღმართვას დააყენებს. "ბერლინის კედელი გვინახავს დანგრეული და მავთულხლართები ამ ფონზე არ არის ამდენად დიდი პრობლემა. ჩვენი პროგრამები, მშვიდობიანი პოლიტიკა, დიალოგი აფხაზ და ოს ხალხთან, შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს გაყინული ურთიერთობების გალღობაში. ჩვენ ამით დავძლევთ ნებისმიერ ტანკს და მავთულხლართებს. ნდობის აღდგენა არის მნიშვნელოვანი. კონფლიქტები ბუნებით შესაძლოა განსხვავდება ერთმანეთისგან, თუმცა ყველა კონფლიქტში მთავარი როლი რუსეთს მიუძღვის. სამწუხაროდ, ცისფერი ჩაფხუტები შეიცვალა ოკუპაციის ფერით", - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში სესიაზე. 