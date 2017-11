ქობულეთი – ბათუმის დამაკავშირებელ გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ოთხი ადამიანი დაშავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => qaobuleti-batumis-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183896 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => qaobuleti-batumis-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183896 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => qaobuleti-batumis-gza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => qaobuleti-batumis-gza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183896) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,55,20959) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183872 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-04 13:11:34 [post_date_gmt] => 2017-11-04 09:11:34 [post_content] => მაიკლ ჯექსონის უფროსი ვაჟი, 20 წლის პრინსი ლოს-ანჯელესში საკუთარი მოტოციკლით ავარიაში მოხვდა, როცა უნივერსიტეტში მიდიოდა. ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ავარია, ცუდი ამინდის გამო მოხდა. ახალგაზრდა კაცმა მოტოციკლი ვერ დაიმორჩილა და ავტომობილს შეეჯახა. პრინსმა მრავლობითი ჭრილობები და მუხლის ტრავმა მიიღო. ის კლინიკაში მოათავსეს, თუმცა, ტრავმების სიმსუბუქის გამო, საავადმყოფოდან მალევე გაწერეს. შემთხვევის შემდეგ პრინსმა საკუთარ ინსტაგრამ გვერდზე ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც წერს რომ თავს კარგად გრძნობს https://www.instagram.com/p/Ba_vizDAxAV/?taken-by=princejackson პრინსი პოპის მეფეს მეორე ქორწინებიდან შეეძინა. [post_title] => მაიკლ ჯექსონის უფროსი ვაჟი ავარიაში მოყვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maikl-jeqsonis-ufrosi-vadji-avariashi-moyva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-04 13:11:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-04 09:11:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183872 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183255 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-02 21:24:17 [post_date_gmt] => 2017-11-02 17:24:17 [post_content] => ზუგდიდი-თბილისის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე, სოფელ ჭითაწყრის მონაკვეთზე კიდევ ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. მოპედი გაჩერებულ ტრაილერს შეეჯახა, რის შედეგადაც მოპედის მძღოლი ადგილზე დაიღუპა. გამოძიება უკვე დაწყებულია, ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ ამავე მონაკვეთზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ზუგდიდის საკრებულოს ახლად არჩეული წევრი თამაზ ჟორჟოლიანი ემსხვერპლა. [post_title] => სოფელ ჭითაწყართან მომხდარი კიდევ ერთი ავტოავარია მსხვერპლით დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofel-chitawyartan-momkhdari-kidev-erti-avtoavaria-mskhverplit-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 21:24:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 17:24:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182890 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-01 22:04:57 [post_date_gmt] => 2017-11-01 18:04:57 [post_content] => რუსთავი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ოთხი ადამიანი გარდაიცვალა. წინასწარი ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომანქანის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ბილბორდის ბოძს შეეჯახა. შეჯახების შედეგად ავტომანქანაში მსხდომი ოთხი ადამიანი გარდაიცვალა. მათ შორის ორი მამაკაცი ბიძაშვილები არიან. შსს-ს ცნობით სისხლის სამართლის საქმე 276-ე მუხლის მე-7- ნაწილით აღიძრა. მიმდინარეობს გამოძიება. [post_title] => რუსთავში ავტოავარიის შედეგად 4 ადამიანი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavshi-avtoavariis-shedegad-4-adamiani-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 22:04:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 18:04:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182890 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183872 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-04 13:11:34 [post_date_gmt] => 2017-11-04 09:11:34 [post_content] => მაიკლ ჯექსონის უფროსი ვაჟი, 20 წლის პრინსი ლოს-ანჯელესში საკუთარი მოტოციკლით ავარიაში მოხვდა, როცა უნივერსიტეტში მიდიოდა. ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ავარია, ცუდი ამინდის გამო მოხდა. ახალგაზრდა კაცმა მოტოციკლი ვერ დაიმორჩილა და ავტომობილს შეეჯახა. პრინსმა მრავლობითი ჭრილობები და მუხლის ტრავმა მიიღო. ის კლინიკაში მოათავსეს, თუმცა, ტრავმების სიმსუბუქის გამო, საავადმყოფოდან მალევე გაწერეს. შემთხვევის შემდეგ პრინსმა საკუთარ ინსტაგრამ გვერდზე ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც წერს რომ თავს კარგად გრძნობს https://www.instagram.com/p/Ba_vizDAxAV/?taken-by=princejackson პრინსი პოპის მეფეს მეორე ქორწინებიდან შეეძინა. [post_title] => მაიკლ ჯექსონის უფროსი ვაჟი ავარიაში მოყვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maikl-jeqsonis-ufrosi-vadji-avariashi-moyva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-04 13:11:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-04 09:11:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183872 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 144 [max_num_pages] => 48 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fe790d51d157ecd0b0c84db3047df3f9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )