ქობულეთში ცეცხლაური-ჯიხანჯურის დამაკავშირებელ გზაზე ასფალტი დაიგო

"2017 წლის 26 და 27 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე", – აცხადებენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. ხოლო, 28 და 29 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთში ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე. რა სამუშაოები მიმდინარეობს აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინამდე? აჭარის მთავრობა ქობულეთში სასტუმროს მშენებლობისთვის ინვესტორს ეძებს. აჭრის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აუქციონზე ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N277-ში მდებარე 29 322 კვ. მიწის ნაკვეთია გამოტანილი. ქონების საწყისი ფასი 1.6 მლნ ლარია, ვაჭრობის ბიჯი 48 000 ლარი. პირობის მიხედვით, ინვესტორმა თანხა 2 წელიწადში, ეტაპობრივად უნდა დაფაროს და 8 თვეში მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა უნდა დაიწყოს. უწყების ცნობითვე, კომპლექსი უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 200 ნომერიან სასტუმროს, ღია და დახურული ტიპის აუზს, საზოგადოებრივ და კომერციული დანიშნულების ობიექტებს (რესტორნები, კაფე-ბარები, საერთაშორისო ბრენდის სავაჭრო ცენტრი), გასართობ ობიექტებს (მათ შორის, კაბარე), საერთაშორისო ბრენდის ქვეშ მოქმედ სამორინეს). პროექტში სულ მცირე 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს. აუქციონი 10 აგვისტოს სრულდება. 