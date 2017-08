ქობულეთში მამაკაცი მეუღლეზე ძალადობის ბრალდებით დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => ojakhshi-dzaladoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154533 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => ojakhshi-dzaladoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154533 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => ojakhshi-dzaladoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => dakaveba [2] => ojakhshi-dzaladoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154533) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,18291,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154521 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-17 11:09:34 [post_date_gmt] => 2017-08-17 07:09:34 [post_content] => ციხისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზღვაში, სამაშველოს სამსახურის თანამშრომლებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. ახალგაზრდა მამაკაცი ზღვაში გუშინ, დღის მეორე ნახევარში, გაუჩინარდა. არსებული ინფორმაციით, ის რუსეთში მცხოვრები სომეხი ეროვნებისაა, რომელიც აჭარაში დასასვენებლად იმყოფებოდა. სამძებრო სამუშაოებში მყვინთავები და სამართალდამცავები იყვნენ ჩართული. შსს-ის ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ციხისძირთან ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს

თბილისში, გორგასლის ქუჩაზე, "ნიკორას" მაღაზია დააყაჩაღეს. ინფორმაცია "ფორტუნას" შსს-ში დაუდასტურეს, თუმცა, ამ დროისთვის სხვა დეტალები უცნობია. მათი ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლით დაიწყო, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს. თბილისში "ნიკორას" მაღაზია დაყაჩაღეს

ცოტა ხნის წინ თბილისში, მთაწმინდაზე, ახალგაზრდა კაცი მოკლეს. როგორც შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, გასროლა ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოხდა. არსებული ინფორმაციით, მას ჩაფხუტიანმა, უცნობმა პირმა ესროლა. ამ წუთებში მკვლელობისა ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. მკვლელი ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე და 236-ე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა ტარებას გულისხმობს. მთაწმინდაზე ახალგაზრდა კაცი მოკლეს

ციხისძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზღვაში, სამაშველოს სამსახურის თანამშრომლებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. ახალგაზრდა მამაკაცი ზღვაში გუშინ, დღის მეორე ნახევარში, გაუჩინარდა. არსებული ინფორმაციით, ის რუსეთში მცხოვრები სომეხი ეროვნებისაა, რომელიც აჭარაში დასასვენებლად იმყოფებოდა. სამძებრო სამუშაოებში მყვინთავები და სამართალდამცავები იყვნენ ჩართული. შსს-ის ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ციხისძირთან ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს