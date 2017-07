ქობულეთში სასტუმროს მშენებლობისთვის ინვესტორს ეძებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => sastumro [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149294 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => sastumro [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149294 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 440 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => sastumro [2] => investori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => sastumro [2] => investori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149294) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12037,440,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148901 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-25 11:23:53 [post_date_gmt] => 2017-07-25 07:23:53 [post_content] => სოციალურ ქსელში განახლებული ”შერატონ მეტეხი პალასის” ფოტოები ვრცელდება. სასტუმროს, რომლის გახსნაც რამდენჯერმე გადაიდო, კომპანია ”რაკია” ფლობს. სასტუმრო, რეკონსტრუქციის მიზნით, 2014 წლის 1 დეკემბერს დაიხურა. ჯამში მისი სრულად განახლებისთვის 45 მილიონი დოლარია გათვალისწინებული. რეკონსტრუქციის შემდეგ, სასტუმროში სრულიად განახლებული ინტერიერი და ექსტერიერი, ახალი რესტორნები და ტერასა ბარი, განახლებული და გადიდებული აუზი და სავარჯიშო დარბაზი იქნება. აქვე განთავსდება ყველაზე დიდი წვეულებათა დარბაზი. ამასთან, რენოვაციის შემდეგ, სასტუმროში 220 ფეშენებელური საკლუბო და ლუქსისტიპის ნომერი მოეწყობა. როგორი იქნება განახლებული "შერატონი"? ოფიციალური ფოტოები ვრცელდება

ქობულეთში შსს-ს თანამშრომელი დააკავეს

ქობულეთში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი არჩილ დევრიშაძე დააკავეს - ინფორმაციას ამის შესახებ დაკავებულის ადვოკატი ავრცელებს. 21 ივლისს არჩილ დევრიშაძემ, სავარაუდოდ, ქობულეთის მკვიდრს, 25 წლის მამაკაცს ესროლა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. როგორც დაკავებულის ადვოკატი თეიმურაზ ქავშბაიამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, არჩილ დევრიშაძეს თავდაპირველად სამსახურეობრივ უფლებამოსილების გადამეტებაში ედებოდა ბრალი, თუმცა ბრალდება ხულიგნობის მუხლით გადაკვალიფიცირდა. კურორტ გოდერძიზე 30-ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა დაიწყო

კურორტ „გოდერძზე" ახალი სასტუმროს მშენებლობა იწყება. მშენებლობას საფუძველი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ ჩაუყარა. სიმბოლური კაფსულა მან ხულოს მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატთან საქართველოს პარლამენტში ანზორ ბოლქვაძესთან და ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ბესიკ ბაუჩაძესთან ერთად ჩაუშვა. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, სასტუმროს დეველოპერული კომპანია "აისი" აშენებს. 4-სართულიან შენობაში 30-ნომრიანი სასტუმრო და რესტორანი განთავსდება. აქვე საკონფერენციო დარბაზი, მცირე აუზი, საუნა, საბილიარდე და თხილამურების შესანახი სივრცე მოეწყობა. აღნიშნულ პროექტში განხორციელდება 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია. ერთი სართული სრულად დაეთომობა რესტორანს. სასტუმროში მოეწყობა ლიფტი. ამჟამად მშენებლობაზე დასაქმებულია 15 ადამიანი. უახლოეს პერიოდში იგეგემება კიდევ 10 ადამიანის დამატება. ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ კი მას 15 ადამიანი მოემსახურება. სოციალურ ქსელში განახლებული "შერატონ მეტეხი პალასის" ფოტოები ვრცელდება. სასტუმროს, რომლის გახსნაც რამდენჯერმე გადაიდო, კომპანია "რაკია" ფლობს. სასტუმრო, რეკონსტრუქციის მიზნით, 2014 წლის 1 დეკემბერს დაიხურა. ჯამში მისი სრულად განახლებისთვის 45 მილიონი დოლარია გათვალისწინებული. რეკონსტრუქციის შემდეგ, სასტუმროში სრულიად განახლებული ინტერიერი და ექსტერიერი, ახალი რესტორნები და ტერასა ბარი, განახლებული და გადიდებული აუზი და სავარჯიშო დარბაზი იქნება. აქვე განთავსდება ყველაზე დიდი წვეულებათა დარბაზი. ამასთან, რენოვაციის შემდეგ, სასტუმროში 220 ფეშენებელური საკლუბო და ლუქსისტიპის ნომერი მოეწყობა.

როგორი იქნება განახლებული "შერატონი"? ოფიციალური ფოტოები ვრცელდება 