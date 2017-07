ქობულეთში შსს-ს თანამშრომელი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => policielis-dakaveba [3] => khulignoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148789 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => policielis-dakaveba [3] => khulignoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148789 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => policielis-dakaveba [3] => khulignoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => policielis-dakaveba [3] => khulignoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148789) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17610,17609,440,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148559 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-24 14:13:06 [post_date_gmt] => 2017-07-24 10:13:06 [post_content] => თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას 22 წლის ახალგაზრდა ემსხვერპლა. ინფორმაცია „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ, სოფელ ბოჭორნაში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო ბრიგადა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას 22 წლის ახალგაზრდა ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tushetshi-avtosagzao-shemtkhvevas-22-wlis-akhalgazrda-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 14:13:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 10:13:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148559 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148471 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-24 11:27:12 [post_date_gmt] => 2017-07-24 07:27:12 [post_content] => თბილისის ინტერპოლისა და შსს-ს თანამშრომლება, საქართველოში შემოსვლისას, პრაღის ინტერპოლის მიერ საერთაშორისო დონეზე ძებნილი, 1967 წელს დაბადებული ა.ტ. დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ "დაკავებული დამნაშავედ არის ცნობილი ჩეხეთის რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 43 T 23/2005 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის, რაც მკვლელობას გულისხმობს". ამჟამად მის მიმართ კანონით გათვალისწინებული წინასაექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. [post_title] => საქართველოში ჩეხეთის ინტერპოლის მიერ მკვლელობისთვის ძებნილი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-chekhetis-interpolis-mier-mkvlelobistvis-dzebnili-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 11:27:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 07:27:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148471 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148441 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-24 10:50:03 [post_date_gmt] => 2017-07-24 06:50:03 [post_content] => სოფელ ვეჯინის გამგებელი, კუკური ჯამატაშვილი, სანადირო თოფით დაჭრეს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 23 ივლისს დაჭრეს. ამჟამად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ეჭვმიტანილი ცხელ კვალზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. [post_title] => ვეჯინის გამგებელი სანადირო თოფით დაჭრეს - ეჭვმიტანილი დაკავებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vejinis-gamgebeli-sanadiro-tofit-dachres-echvmitanili-dakavebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 11:27:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 07:27:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148559 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-24 14:13:06 [post_date_gmt] => 2017-07-24 10:13:06 [post_content] => თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას 22 წლის ახალგაზრდა ემსხვერპლა. ინფორმაცია „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ, სოფელ ბოჭორნაში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო ბრიგადა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას 22 წლის ახალგაზრდა ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tushetshi-avtosagzao-shemtkhvevas-22-wlis-akhalgazrda-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 14:13:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 10:13:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148559 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 470 [max_num_pages] => 157 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b2a7864d6b4f77447c6a0de9f326b495 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )