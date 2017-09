ქობულეთში ზღვაში გაუჩინარებულ 12 წლის ბიჭს ეძებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159188 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159188 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159188) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159128 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-01 15:08:38 [post_date_gmt] => 2017-09-01 11:08:38 [post_content] => თბილისში 13 წლის გოგო მე-13 სართულიდან გადმოხტა. გარდაცვლილის ოჯახი ეჭვობს, რომ მოზარდი ინტერნეტ-თამაშის მსხვერპლია. გარდაცვლილის დედის თქმით, მისი შვილი ე.წ. ლურჯი ვეშაპის მორიგი მსხვერპლია. "მინდა, ჩემი შვილის ამბავი ყველას მოვუყვე, რომ სხვა ბავშვები დავიცვა. ეჭვი გვაქვს, რომ თამაშობდა „ლურჯ ვეშაპს“, აურიეს ტვინი და მე-13 სართულიდან გადმოხტა. ვერაფერს ვამჩნევდით, შსს-მ წაიღო ყველაფერი. ჩემი შვილი პირველი შემთხვევა არ არის. ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს ეს, მე საუბრის თავი ახლა არ მაქვს ნამდვილად, მაგრამ სხვა მშობლებს მინდა მივაწვდინო ხმა", - განაცხადა გარდაცვლილის დედამ. მომხდარზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სსსკ-ის 115-ე, თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იძიებს. ძალოვანი უწყების ინფორმაციით, პირველადი მონაცამებით, მომხდარი, სავარაუდოდ, ინტერნეტ-თამაშს არ უკავშირდება. [post_title] => თბილისში 13 წლის გოგო მე-13 სართულიდან გადმოხტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-13-wlis-gogo-me-13-sartulidan-gadmokhta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 15:08:38 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 11:08:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159128 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158498 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 11:54:24 [post_date_gmt] => 2017-08-31 07:54:24 [post_content] => შსს-ს ინფორმაციით, აბასთუმნის ტყეში ცეცხლის ყველა ღია კერა ჩამქრალია. ამის შესახებ შსს-ს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. ინფორმაციას შსს-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. [post_title] => აბასთუმნის ტყეში ცეცხლის ყველა ღია კერა ჩამქრალია - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abastumnis-tyeshi-ceckhlis-yvela-ghia-kera-chamqralia-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 11:54:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 07:54:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158498 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158417 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-30 19:25:49 [post_date_gmt] => 2017-08-30 15:25:49 [post_content] => ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აბასთუმნის მიმდებარედ, შერეული ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართულია შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, შსს-ს განაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 1000-ზე მეტი თანამშრომელი. გაიჭრა 5 კილომეტრამდე გზა. ხანძრის კერებთან შეყვანილია ათეულობით ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. ცეცხლის ლოკალიზების სამუშაოებში, გამთენიიდან ჩართულია შს ს-ს სასაზღვრო პოლიციის, ასევე, კომპანია „თუშეთის“ ვერტმფრენები. დღის მეორე ნახევარში, ხანძრის ქრობის პროცესში ჩაერთო უკრაინული თვითმფრინავი და აზერბაიჯანის ვერტმფრენი. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი უკვე გადმოკვეთა დახმარების მიზნით გამოგზავნილმა თურქეთის 1 ვერტმფრენმა. ხვალ თურქეთის რესპუბლიკა დამატებით კიდევ ერთ ვერტმფრენს და სახანძრო-სამაშველო თვითმფრინავს გამოყოფს. საერთო ჯამში, აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, ცოცხალ ძალასა და ათეულობით სახანძრო-სამაშველო ტექნიკასთან ერთად, ჩართული იქნება 7 ერთეული საჰაერო ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. საგანგებო შტაბი ადგილზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს. [post_title] => აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში 7 საჰაერო ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა იქნება ჩართული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abastumanshi-khandzris-salikvidacio-samushaoebshi-7-sahaero-khandzarsawinaaghmdego-teqnika-iqneba-chartuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 19:25:49 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 15:25:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159128 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-01 15:08:38 [post_date_gmt] => 2017-09-01 11:08:38 [post_content] => თბილისში 13 წლის გოგო მე-13 სართულიდან გადმოხტა. გარდაცვლილის ოჯახი ეჭვობს, რომ მოზარდი ინტერნეტ-თამაშის მსხვერპლია. გარდაცვლილის დედის თქმით, მისი შვილი ე.წ. ლურჯი ვეშაპის მორიგი მსხვერპლია. "მინდა, ჩემი შვილის ამბავი ყველას მოვუყვე, რომ სხვა ბავშვები დავიცვა. ეჭვი გვაქვს, რომ თამაშობდა „ლურჯ ვეშაპს“, აურიეს ტვინი და მე-13 სართულიდან გადმოხტა. ვერაფერს ვამჩნევდით, შსს-მ წაიღო ყველაფერი. ჩემი შვილი პირველი შემთხვევა არ არის. ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს ეს, მე საუბრის თავი ახლა არ მაქვს ნამდვილად, მაგრამ სხვა მშობლებს მინდა მივაწვდინო ხმა", - განაცხადა გარდაცვლილის დედამ. მომხდარზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სსსკ-ის 115-ე, თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იძიებს. ძალოვანი უწყების ინფორმაციით, პირველადი მონაცამებით, მომხდარი, სავარაუდოდ, ინტერნეტ-თამაშს არ უკავშირდება. [post_title] => თბილისში 13 წლის გოგო მე-13 სართულიდან გადმოხტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-13-wlis-gogo-me-13-sartulidan-gadmokhta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 15:08:38 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 11:08:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159128 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 528 [max_num_pages] => 176 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 47d774ed0c87f42e97111413e5166f3f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )