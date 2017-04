ქუჩები, რომლებიც კაპიტალურად შეკეთდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => narmania [2] => quchebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121898 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => narmania [2] => quchebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121898 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6740 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => narmania [2] => quchebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagzao-samushaoebi [1] => narmania [2] => quchebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121898) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9535,14692,6740) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 101351 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-12 13:03:00 [post_date_gmt] => 2017-01-12 09:03:00 [post_content] => ღამის კლუბებთან დაკავშირებით გიორგი კვირიკაშვილის დავალებას თბილისის მერი დროულად აფასებს. მისი თქმით, „დედაქალაქის მოსახლეობის მხრიდან ამ საკითხზე პერიოდულად ისმის წუხილი“. „პრემიერის დავალება იყო დროული და ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საკითხი იყოს შესწავლილი და თუ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას აქვს ადგილი, უნდა იქნას აღკვეთილი“, - განაცხადა ნარმანიამ. დედაქალაქს 2017 წელს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, 4 ჰა ტერიტორიაზე განთავსებული რაგბის ახალი სავარჯიშო კომპლექსი ექნება. სავარჯიშო კომპლექსში ოთხი მოედანი განლაგდება: ერთი ბუნებრივსაფარიანი, ორი ხელოვნური და ერთიც ქვიშის. კომპლექსი სავარჯიშო დარბაზის მშენებლობასაც ითვალისწინებს, რომელიც სპორტული ინვენტარით აღიჭურვება. პროექტის მიხედვით აშენდება 1000 გულშემატკივარზე გათვლილი ტრიბუნა. სავარჯიშო კომპლექსს ექნება საკუთარი პარკინგის ზონა. თბილისის მერი დავით ნარმანია გლდანის რაიონში რაგბის ახალი სავარჯიშო კომპლექსის მშენებლობის მიმდინარეობას გაეცნო. თბილისის მერის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ კომპლექსი ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტია, ობიექტის კონცეფციაც საინტერესო და ევროსტანდარტების შესაბამისია. „ეს არის ჩვენი ქალაქისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, ვინაიდან, აქ წელს უნდა გაიმართოს რაგბის მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატის თამაშები. მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ მშენებლობა დავიწყეთ გასულ წელს და ინტენსიურად ვმუშაობთ, რათა დაგეგმილ ვადებში დავასრულოთ. ეს იქნება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დაგეგმილი და დაპროექტებული სავარჯიშო კომპლექსი, რომლის სახითაც ჩვენს ქალაქს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ობიექტი შეემატება," - განაცხადა დავით ნარმანიამ. უკვე დასრულდა ტერიტორიის ლანდშაფტური ფორმირება-მოედნის საფარის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები და ღობის კედლების მოწყობა. პროექტის ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ადმინისტრაციული შენობის და ტრიბუნების მშენებლობა. მომდევნო ეტაპზე მოეწყობა სტადიონების საფარი. 2017 წელს საქართველოში 20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდება, რომლის ფარგლებშიც შეხვედრების ნაწილი რაგბის ახალ სტადიონზე გაიმართება. რაგბის სავარჯიშო კომპლექსს შპს „საბა კონსტრაქშენი" აშენებს, სამუშაოები 2016 წლის ივნისში დაიწყო და მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დასრულდება. მშენებლობისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 6 302 500 ლარი დაიხარჯება. [post_title] => ვინ გასცემს ქალიშვილობის მთავარ ცნობას: ქართული პოლიტიკის მარგალიტები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-gascems-qalishvilobis-mtavar-cnobas-qartuli-politikis-margalitebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-30 15:13:41 [post_modified_gmt] => 2016-12-30 11:13:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=99355 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 101351 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-12 13:03:00 [post_date_gmt] => 2017-01-12 09:03:00 [post_content] => ღამის კლუბებთან დაკავშირებით გიორგი კვირიკაშვილის დავალებას თბილისის მერი დროულად აფასებს. მისი თქმით, „დედაქალაქის მოსახლეობის მხრიდან ამ საკითხზე პერიოდულად ისმის წუხილი“. „პრემიერის დავალება იყო დროული და ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საკითხი იყოს შესწავლილი და თუ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას აქვს ადგილი, უნდა იქნას აღკვეთილი“, - განაცხადა ნარმანიამ. 