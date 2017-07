ქულათა სისტემის ამოქმედების შემდეგ, პოლიციამ მობილურზე საუბრისთვის 1672 მძღოლი დააჯარიმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqana [2] => telefonze-laparaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148358 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqana [2] => telefonze-laparaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148358 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqana [2] => telefonze-laparaki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqana [2] => telefonze-laparaki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148358) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7019,107,17568) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148272 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-21 17:24:11 [post_date_gmt] => 2017-07-21 13:24:11 [post_content] => თიანეთში მკვლელობა მოხდა. არსებული ინფორმაციით, შუახნის მამაკაცი თანასოფლელმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. მკვლელობის მიზეზი ურთიერთშელაპარაკება გახდა. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ბოროტმოქმედი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შსს-ს ინფორმაციით, სავარაუდო დამნაშავე სამართალდამცველებს დადგენილი ჰყავთ და ამჟამად შესაბამისი ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე 108-ე და 236-ე მუხლებითაა აღძრუ ლი, რაც განზრახ მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებას გულისხმობს. თიანეთში თანასოფლელმა მამაკაცი მოკლა "შემეძლო დანა გადამეგდო ზღვაში, თუმცა არ გადავაგდე და ჩავბარდი პოლიციელებს. თავიდან არ მინდოდა პოლიციაში მისვლა, მაგრამ მერე ფოთში რომ ჩავედი და ღამე გავათენე, ჩემთან მოვიდნენ პოლიციელები და მითხრეს, რომ დაბარებული ვიყავი განყოფილებაში და მეც წავედი მათთან ერთად“, - განაცხადა ბრალდებულმა. 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებულს ბრალი ოფიციალურად დღეს წარედგინა. გოგონა თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე 16 ივლისს მოკლეს. სამართალდამცველებმა, განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, მისი ბიძაშვილი დააკავეს. საქმეში ძალადობის ნიშნები იკვეთება. ექსპერტიზის წინასწარი დასკვნით, ანა ხელაძეს 8 ჭრილობა აქვს მიყენებული. ამის შესახებ საქმის პროკურორმა გრიგოლ ბიბილაშვილმა განაცხადა. პროკურორმა ასევე განმარტა, თუ რატომ ითხოვს ბრალდების მხარე რ.ა. - სთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას. ერთ-ერთ მიზეზად პროკურორმა მიმალვის საფრთხე დაასახელა და აღნიშნა, რომ ამ საფრთხეს რ. ა.-ს დედის რუსეთის ფედერაციაში ყოფნა ზრდის. რაც შეეხება მკვლელობის მოტივს, ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე პროკურორმა განაცხადა, რომ იკვეთება ძალადობის მოტივი, თუმცა კონკრეტულად რა იგულისხმება ძალადობაში, არ დაუკონკრეტებია. 19 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებულს ბრალი ოფიციალურად დღეს წარედგინა. გოგონა თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე 16 ივლისს მოკლეს. სამართალდამცველებმა, განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, მისი ბიძაშვილი დააკავეს. ანა ხელაძეს 8 ჭრილობა აქვს მიყენებული თიანეთში თანასოფლელმა მამაკაცი მოკლა