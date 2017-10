ქუმსიშვილი: რეფორმები მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => reforma [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172864 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => reforma [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172864 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2140 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => reforma [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => reforma [2] => saertashoriso-savaluto-fondi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172864) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2140,10143,14526) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172878 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-09 15:35:43 [post_date_gmt] => 2017-10-09 11:35:43 [post_content] => დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, 2017 წლის პირველ ცხრა თვეში მიმდინარე ხარჯები 6,321.1 მლნ ლარს შეადგენს. მისივე თქმით, შრომის ანაზღაურების სახით 78.4 მილიონი ლარით ნაკლები დაიხარჯა. როგორც ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, შედეგად, მკვეთრად არის გაზრდილი სამთავრობო დანაზოგები, რომელმაც 2017 წლის გასულ პერიოდში დაახლოებით 1,300 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 100 პროცენტით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. „მნიშვნელოვანად გაიზარდა კაპიტალური ხარჯები. სულ 9 თვეში ინფრასტრუქტურულ და საინვესტიციო პროექტებზე 1,934.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 395.2 მილიონი ლარით აღემატება. სულ 2017 წელს ინფრასტრუქტურულ და საინვესტიციო პროექტებზე 3 მილიარდ ლარზე მეტი მიიმართება“, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. სამთავრობო დანაზოგები გაიზარდა

„ჩვენ შევძელით ახალი, ზრდაზე ორიენტირებული ფისკალური მოდელის შექმნა, რომლის მიზანი ეკონომიკური ზრდა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის გაძლიერებაა," - ამის შესახებ პირველმა ვიცეპრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის პირველი მიმოხილვის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ქუმსიშვილის თქმით, ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია საზოგადოებას ჰქონდეს განცდა, რომ მთავრობა სწორ და თანამიმდევრულ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს. „პირველი მიმოხილვის წარმატებით დასრულება ადასტურებს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას," - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. დიმიტრი ქუმსიშვილი ფისკალური მოდელის შექმნას დადებითად აფასებს

ჩვენ შევძელით ახალი, ზრდაზე ორიენტირებული ფისკალური მოდელის შექმნა, რომლის მიზანი ეკონომიკური ზრდა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის გაძლიერებაა, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის პირველი მიმოხილვის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია საზოგადოებას ჰქონდეს განცდა, რომ მთავრობა სწორ და თანამიმდევრულ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს. „პირველი მიმოხილვის წარმატებით დასრულება ადასტურებს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას", - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისივე თქმით, პროგრამა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს, სრულად ეფუძნება საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას. „შესაბამისად, ეს არის საქართველოსთვის უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც სავალუტო ფონდი სრულად ეთანხმება ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის რეფორმების პროგრამას და მის ხედვებს ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით", - აღნიშნა ქუმსიშვილმა. მინისტრმა 2018 წლის ბიუჯეტზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის კვლავ რჩება ჩვენი 4- პუნქტიანი გეგმის მხარდამჭერ დოკუმენტად. მისივე განმარტებით, ძირითადი იქნება ის მიმართულებები, რომელიც არის 4- პუნქტიან გეგმაში - ინფრასტრუქტურა, განათლება, ღია მმართველობა და ეკონომიკური მიმართულებები. "ყველა ამ მიმართულებით იზრდება ბიუჯეტი, ყველაზე დიდი ზრდა რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს განათლების სამინისტროს მიმართულებით, რა თქმა უნდა არ არის გამორჩენილი სოციალური უზრუნველყოფა და დაცვა. ამ მიმართულებითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს", - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ქუმსიშვილი: 2018 წლის ბიუჯეტი რჩება ჩვენი 4- პუნქტიანი გეგმის მხარდამჭერ დოკუმენტად date 2017-10