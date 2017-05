ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ცენტრალური გზის მონაკვეთი დაიტბორა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => datborva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132610 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => datborva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132610 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 423 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => datborva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => datborva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132610) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6314,423) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132446 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 16:57:44 [post_date_gmt] => 2017-05-19 12:57:44 [post_content] => თბილისში ძლიერი წვიმაა, მანამდე კი, უამინდობის გამო, დედაქალაქში დაბნელდა. სინოპტიკოსები უახლოეს დღეებში გამოდარებას არ ელოდებიან. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 21 მაისამდე საქართველოში შენარჩუნდება დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდი, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. https://www.youtube.com/watch?v=msA7w1-cwEg [post_title] => თბილისში დაბნელდა და წვიმს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-dabnelda-da-wvims [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 17:08:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 13:08:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132446 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130896 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 14:12:05 [post_date_gmt] => 2017-05-15 10:12:05 [post_content] => უახლოესი 7 დღის მანძილზე საქართველოში უამინდობა იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 15 - 21 მაისს საქართველოში შენარჩუნდება დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდი. ამასთან, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. 15 – 17 მაისს კი იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. წვიმა, სეტყვა, ძლიერი ქარი - უახლოეს დღეებში ცუდი ამინდი გველოდება

უახლოესი 7 დღის მანძილზე საქართველოში უამინდობა იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 15 - 21 მაისს საქართველოში შენარჩუნდება დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდი. ამასთან, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. 15 – 17 მაისს კი იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. საფრთხე გზებზე: მოძრაობა ზოგიერთ მონაკვეთზე აიკრძალა

ინტენსიური წვიმისა და ქვის ცვენის გამო, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ91-კმ101 (დიზი-ლახამულა) მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოძრაობა ხვალ, 11 მაისის, დილის 09.00 აღდგება.