ქუთაისი-ბერლინის რეისი არ შესრულდა: Wizz Air-ის მგზავრები კომპანიის გადაწყვეტილებას ელოდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [1] => wizz-air [2] => frenebi [3] => qutaisi-berlini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143674 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [1] => wizz-air [2] => frenebi [3] => qutaisi-berlini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143674 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4254 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [1] => wizz-air [2] => frenebi [3] => qutaisi-berlini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [1] => wizz-air [2] => frenebi [3] => qutaisi-berlini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143674) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9580,16988,4254,4785) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141789 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 12:17:58 [post_date_gmt] => 2017-06-28 08:17:58 [post_content] => 1 სექტემბრიდან ბაქოდან თბილისის მიმართულებით ფრენას დაბალბიუჯეტიანი, აზერბაიჯანული ავიაკომპანია Buta Airways იწყებს. როგორც ადგილობრივი ვებ-გვერდი azal.az იუწყება, ფრენის მინიმალური ფასი ერთი მიმართულებით 29 ევრო იქნება. ახალი ავიაკომპანია ავიამიმოსლვას შეასრულებს როგორც თბილისის, ისე მოსკოვის, კიევის, ანთალიის, მინვოდის, ყაზანისა და თეირანის მიმართულებით. ზამთრის სეზონიდან კი ფრენები სტამბოლისა და სანკ-პეტერბურგის მიმართულებითაც დაემატება. azal.az -ის ინფორმაციითვე, Buta Airways ახალი ავიაკომპანიაა, რომელიც 2016 წლის დეკემბერში დაარსდა. ავიაკომპანიის ფლოტი Embraer-ის წარმოების თვითმფრინავებითაა დაკომპლექტებული. კომპანია ფრენებს ბაქოდან, ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახორციელებს. [post_title] => ბაქოში 29 ევროდ: თბილისში ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baqoshi-29-evrod-tbilisshi-akhali-dabalbiujetiani-aviakompania-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 13:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 09:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141789 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140913 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 18:20:34 [post_date_gmt] => 2017-06-23 14:20:34 [post_content] => 25 ივნისიდან ამანი - ბათუმი - ამანის მიმართულებით იორდანიული ავიაკომპანია "Royal Wings" მრავალჯერადი ჩარტერული რეისების განხორციელებას იწყებს. ფრენები 10 სექტემბრის ჩათვლით, კვირაში ორი სიხშირით - ოთხშაბათს და კვირას, Airbus A320 / Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ, ჩარტერული რეისების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიას 21 ივნისს მიანიჭა. "Royal Wings" მეორე იორდანიული ავიაკომპანიაა „Air Arabia Jordan"-ის შემდეგ, რომელმაც საქართველოს მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ამანი - თბილისი - ამანის რეგულარულ ავიარეისებს „Air Arabia Jordan" 28 აპრილიდან ასრულებს. [post_title] => სამეფო ფრთები: საქართველოს მიმართულებით კიდევ ერთი იორდანიული ავიაკომპანია იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samefo-frtebi-saqartvelos-mimartulebit-kidev-erti-iordaniuli-aviakompania-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 17:56:41 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 13:56:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140913 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140726 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-23 14:40:18 [post_date_gmt] => 2017-06-23 10:40:18 [post_content] => თბილისიდან ესპანეთის ქალაქ ბარსელონასკენ პირდაპირი ავიამიმოსვლის განხორციელება გადავადდა. ჩარტერული ფრენები ქართულ ავიაკომპანია Georgian Airways-ს 5 ივლისიდან უნდა განეხორციელებინა, თუმცა დრომ გადაიწია. როგორც ”ფორტუნას Georgian Airways-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ბექა მჭედლიშვილმა განუცხადა, ჩარტერი, რომელიც 5 ივლისიდან უნდა დაწყებული იყო კონკრეტული ტურისტული კომპანიის დაკვეთა. ”ეს არ იყო ჩვენით დაგეგმილი ჩარტერი, ამ კომპანისთვის კი როგორც აღმოჩდა, არ იყო ეს მიმართულება რენტაბელური. ამიტომაც, ჩარტერი გაუქმდა. თუმცა, ჩვენ, მაინც ვაგრძელებთ ამ მიმართულებაზე მუშაობას. ბაზრის კვლევა უკვე დასრულდა, ახლა ვაკეთებთ ანალიზს, თუ როდიდან შევძლებთ ბარსელონასკენ ფრენების დაწყებას და იქნება, თუ არა ეს მიმართულება რენტაბელური Georgian Airways-ისთვის”, - აღნიშნა მჭედლიშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ავიაკომპანია ამ ეტაპზე პარიზის მიმართულებაზეც მუშაობს და 99%-ით გადაწყვეტილია, რომ საფრანგეთის დედაქალაქში Georgian Airways პირდაპირ ავიამიმოსვლას განახორციელებს. ახლა თარიღის დადგენა მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ, Georgian Airways-მა თბილისიდან კიდევ ერთი უდიდესი ევროპული ქალაქისკენ, ლონდონისკენ დაიწყო პირდაპირი ფრენები და ახლა უკვე ავიარეისების სიხშირის გაზრდას გეგმავს. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქის მიმართულებით განიხილება რეისების კვირაში 3-ჯერ შესრულება, კერძოდ, უკვე არსებულ ორშაბათის და შაბათის რეისს, ოთხშაბათიც დამატება. [post_title] => თბილისისდან ბარსელონასკენ პირდაპირი ფრენები გადავადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisisdan-barselonasken-pirdapiri-frenebi-gadavadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 15:31:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 11:31:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141789 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 12:17:58 [post_date_gmt] => 2017-06-28 08:17:58 [post_content] => 1 სექტემბრიდან ბაქოდან თბილისის მიმართულებით ფრენას დაბალბიუჯეტიანი, აზერბაიჯანული ავიაკომპანია Buta Airways იწყებს. როგორც ადგილობრივი ვებ-გვერდი azal.az იუწყება, ფრენის მინიმალური ფასი ერთი მიმართულებით 29 ევრო იქნება. ახალი ავიაკომპანია ავიამიმოსლვას შეასრულებს როგორც თბილისის, ისე მოსკოვის, კიევის, ანთალიის, მინვოდის, ყაზანისა და თეირანის მიმართულებით. ზამთრის სეზონიდან კი ფრენები სტამბოლისა და სანკ-პეტერბურგის მიმართულებითაც დაემატება. azal.az -ის ინფორმაციითვე, Buta Airways ახალი ავიაკომპანიაა, რომელიც 2016 წლის დეკემბერში დაარსდა. ავიაკომპანიის ფლოტი Embraer-ის წარმოების თვითმფრინავებითაა დაკომპლექტებული. კომპანია ფრენებს ბაქოდან, ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახორციელებს. [post_title] => ბაქოში 29 ევროდ: თბილისში ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baqoshi-29-evrod-tbilisshi-akhali-dabalbiujetiani-aviakompania-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 13:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 09:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141789 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 51 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 05db3f062610d3aac8eacb94ec4fb815 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )