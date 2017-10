ქუთაისის 121 უბნის დათვლის შემდეგ, “ქართული ოცნება” ხმათა 48.61% -ს აგროვებს, ენმ კი 27.05%-ს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => qartuli-ocneba [2] => qutaisi [3] => archvenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178906 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => qartuli-ocneba [2] => qutaisi [3] => archvenebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178906 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => qartuli-ocneba [2] => qutaisi [3] => archvenebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => qartuli-ocneba [2] => qutaisi [3] => archvenebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178906) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20568,341,811,860) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178923 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 17:39:00 [post_date_gmt] => 2017-10-22 13:39:00 [post_content] => „თბილისის საკრებულოში პროპორციული მანდატები ბარიერგადალახულ 4 პარტიას შორის 15-5-3-2-ზე გადანაწილდება,“ - ამის შესახებ „ფორტუნას“ იურისტმა, საარჩევნო სისტემების და თვითმმართველობების სპეციალისტმა, თენგო თევზაძემ განუცხადა. თევზაძემ საკრებულოში პარტიების მიხედვით მანდატების გადანაწილებაზე ისაუბრა. „კანონმდებლობით, თბილისის საკრებულო 25 პროპორციული წესით არჩეული და 25 მაჟორიტარი წევრისგან შედგება. 4-მა პოლიტიკურმა პარტიამ ბარიერი გადალახა და ამ პარტიებიდან „ქართული ოცნება“, „ნაციონალური მოძრაობა“, „ევროპული საქართველო“ და „პატრიოტთა ალიანსი“ მიიღებენ მანდატებს იმ წესით, ფორმულით, რომელიც არეგულირებს მანდატების გადანაწილებას პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში. „ქართული ოცნება“ მიიღებს 15 მანდატს, „ნაციონალური მოძრაობა“ – 5-ს, „ევროპული საქართველო“ – 3-ს და „პატრიოტთა ალიანსი“ – 2 მანდატს,“ - განაცხადა თენგო თევზაძემ. 15-5-3-2 - თბილისის საკრებულოში 25 პროპორციული მანდატი 4 პარტიას შორის გადანაწილდება

წინასწარი მონაცემებით, 59 თვითმმართველი თემიდან 53-ში „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატები პირველივე ტურში ლიდერობენ. ცესკოს მონაცემებით "ქართულ ოცნების"მერობის კანდიდატებს, ამ დროისთვის, 50%-ზე დაბალი მხარდაჭერა შემდეგ თვითმმართველ თემებში აქვთ: თიანეთი: "ქართული ოცნება" , ლელა ქიტესაშვილი -49.77%, "თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის" , თამაზ მეჭიაური - 50.23% ბორჯომი: " ქართული ოცნება", ლევან ლიპარტია 40.54%, "პატრიოტთა ალიანსი", ზაზა ჩაჩნიძე - 40.23% მარტვილი:" ქართული ოცნება", ალექსანდრე გრიგალავა - 49.6%, "ნაციონალური მოძრაობა", მამუკა დანელია -36% ოზურგეთი: "ქართული ოცნება", ბეგლარ სიორიძე - 43.38%, დამოუკიდებელი კანდიდატი კონსტანტინე შარაშენიძე 42 -41.76 % ხაშური: "ქართული ოცნება", გიორგი გურასპაშვილი - 41.54%, დამოუკიდებელი კანდიდატი რამაზ ნოზძე - 18.59%, "ნაციონალური მოძრაობა", გიორგი მახათაძე -16.62% ყაზბეგი: "ქართული ოცნება" ალექსანდრე ზაგაშვილი - 44.61%, "დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა - დემოკრატიული მოძრაობა- თავისუფალი საქართველოს", სანდრო ყამარაული -26.88% მერის მანდატის პირველივე ტურში მოსაპოვებლად კანდიდატმა 50%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს. სად აქვთ "ქართულ ოცნების" მერობის კანდიდატებს 50%-ზე დაბალი მხარდაჭერა? ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით, თიანეთში „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის" მერობის კანდიდატმა თამაზ მეჭიაურმა ამომრჩევეთა ხმების 54,44 % მიიღო. ამ დროის მონაცემებით, თიანეთში 20 უბნიდან 17-ია დათვლილი. წინასწარი შედეგებით, მეორე ადგილზეა „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი ლელა ქიტესაშვილი, რომელსაც მხარი ამომრჩეველთა 45,56% დაუჭირა. მერის მანდატის პირველივე ტურში მოსაპოვებლად კანდიდატმა 50%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს. თიანეთში "ქართული ოცნების" კანდიდატს თამაზ მეჭიაური უსწრებს 