ქუთაისის აეროპორტამდე მისასვლელი რკინიგზის მშენებლობა 4 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდება

თურქეთის ფლაგმანმა ავიაკომპანიამ Turkish Airlines თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაზარდა. როგორც "ფორტუნას" ავიაკომპანიიდან აცნობეს, სტამბოლის ათათურქის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით დაემატა ახალი რეისები და ამჟამად კვირაში 24 რეისი სრულდება, ხოლო 3 სექტემბრიდან - ფრენის სიხშირე 25 რეისამდე გაიზრდება. ჯამში, საბიჰა გოქჩენის აეროპორტის მიმართულებით შესრულებულ რეისებთან ერთად, თბილისიდან სტამბოლში კვირაში 32 რეისი განხორციელდება. "სიახლე გვაქვს ჩვენი მომხმარებლისთვის- გავზარდეთ ფრენის სიხშირე სტამბოლის მიმართულებით. აქამდე, თბილისიდან ათათურქის აეროპორტში „თურქიშ აირლაინსი" დაფრინავდა კვირაში 21-ჯერ, ხოლო სტამბულის საბიჰა გოქჩენის სახელობის აეროპორტში კვირაში 7 სიხშირით", - განმარტეს თურქეთის ფლაგმან ავიაკომპანიაში. რაც შეეხება მიმდინარე წლის ზაფხულს, როგორც "ფორტუნას" Turkish Airlines-ში განუცხადეს, მათი ავიაკომპანიით ქართველი მომხმარებლები ყველაზე აქტიურად შენგენის ქვეყნებში გადაადგილდებოდნენ. აღნიშნულ ფაქტს ავიაკომპანიაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებას უკავშირებენ. შეგახსენებთ, თურქული ავიაკომპანია ჩვენს ქვეყანაში 1997 წლიდან დაფრინავს. საქართველოდან სტამბოლის გავლით, შესაძლებელია 296 მიმართულებით გაფრენა. [post_title] => თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაიზარდა

ავიაკომპანია Wizz Air მემინგენის აეროპორტში დარჩენილ მგზავრებს ხარჯებს აუნაზღაურებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას აღნიშნულ საკითხზე კომუნიკაცია ჰქონდა ავიაკომპანიასთან, სადაც განმარტეს, რომ მგზავრებს ფრენასთან დაკავშირებულ ყველანაირ ხარჯს აუნაზღაურებენ. როგორც "ფორტუნას" აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ქეთი ალექსიძემ განუცხადა, დღეს Wizz Air ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებს, სადაც დეტალურად იქნება ახსნილი, თუ რა ხარჯები აუნაზღაურდებათ მემინგენის აეროპორტში დარჩენილ მგზავრებს. "ველოდებით ოფიციალურ განცხადებას, რომელსაც ავიაკომპანია, სავარაუდოდ, დღესვე გაავრცელებს. უკვე ამ განცხადებიდან შევიტყობთ დეტალებს", - აღნიშნა ალექსიძემ. არსებული ინფორმაციით, ავიაკომპანიამ მგზავრებს ხარჯების ანაზღაურებასთან ერთად, ბილეთის გადაცვლაც შესთავაზა. შეგახსენებთ, მემინგენი - ქუთაისის ავიარეისი რომელიც წუხელ უნდა შესრულებულიყო, საბოლოოდ გაუქმდა. როგორც ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში განაცხადეს, რეისის გაუქმების მიზეზი უამინდობა იყო. ქუთაისი - მემინგენის რეისი, რომელიც გუშინ წინ ქუთაისიდან გაფრინდა, მემინგენში არსებული ძლიერი ელჭექის გამო, მიუნხენში დაფრინდა. ასევე, ელჭექის გამო გაუქმდა ქუთაისის მიმართულებით ფრენაც. [post_title] => Wizz Air მემინგენის აეროპორტში დარჩენილ მგზავრებს ხარჯებს აუნაზღაურებს

2017 წლის ცხელი ზაფხულის რეკორდი მოხსნილია. გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მონაცემებით, 2017 წლის აგვისტოს პირველ ნახევარს, ჰაერის ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი, დასავლეთ საქართველოში +40.40C - ქუთაისში დაფიქსირდა, აღმოსავლეთში - +39.80C თბილისში. რაც შეეხება ივლისის მონაცემებს, თვის განმავლობაში, საშუალო ტემპერატურა ნორმაზე 1-2.5 გრადუსით მაღალი იყო, რაც საქართველოს ტერიტორიაზე ევროპის სამხრეთი და ცენტრალური რაიონებიდან თბური ტალღის გავრცელებამ განაპირობა. ივლისში ჰაერის ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი დასავლეთ საქართველოში - ზესტაფონში +39.7ºC დაფიქსირდა, აღმოსავლეთში - ლაგოდეხში +39.0ºC. თბილისში 1881 წლიდან დღემდე 2017 წლის ივლისი, სითბოს მიხედვით მეოთხე იყო 2000, 1882 და 2010 წლების შემდეგ. თვის საშუალო ტემპერატურამ +26.7ºC შეადგინა. სინოპიტკოსები ამბობენ, რომ ყველაზე ცხელი დღეები უკვე გადავლახეთ და დღეიდან ტემპერატურის კლებას უნდა ველოდოთ. [post_title] => სად დაფიქსირდა საქართველოში წელს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა [post_title] => თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაიზარდა