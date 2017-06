ქუთაისის ეროპორტში 101 %-იანი მატებაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136508 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136508 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 860 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136508) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,7728,860) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136122 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 16:54:04 [post_date_gmt] => 2017-06-02 12:54:04 [post_content] => ანაკლიაში რკინიგზის ხაზი გავა და აეროპორტი აშენდება. ამის შესახებ კომპანია "ანაკლია სითის" აღმასრულებელმა დირექტორმა, ქეთი ბოჭორიშვილმა გადაცემა ”ანალიტიკაში” განაცხადა. მისი თქმით, ანაკლიაში აეროპორტი შედარებით მოგვიანებით აშენდება, მაგრამ ეს იქნება საერთაშორისო აეროპორტი. როგორც ბოჭორიშვილი აცხადებს, მსგავსი მასშტაბური პროექტები, როგორც წესი, სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში პროექტის ინიციატორი კერძო სექტორია. "იცით, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლები "თიბისი ჯგუფი“ და "კონტი ჯგუფია", ანუ ანაკლიის პროექტს კერძო სექტორი უძღვება, რაც, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დააჩქარებს ამ პროექტის სისრულეში მოყვანას. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რადგან გადაკვეთა არაერთგზის იქნება - იგივე საჯარო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის კუთხით. ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს არამარტო გზები, არამედ რკინიგზა და სხვა დამატებითი ინფრასტუქტურა, რომელიც მათ შორის პორტის და ქალაქის მშენებლობისთვის იქნება საჭირო", - აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. "იცით, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლები "თიბისი ჯგუფი“ და "კონტი ჯგუფია", ანუ ანაკლიის პროექტს კერძო სექტორი უძღვება, რაც, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დააჩქარებს ამ პროექტის სისრულეში მოყვანას. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რადგან გადაკვეთა არაერთგზის იქნება - იგივე საჯარო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის კუთხით. ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს არამარტო გზები, არამედ რკინიგზა და სხვა დამატებითი ინფრასტუქტურა, რომელიც მათ შორის პორტის და ქალაქის მშენებლობისთვის იქნება საჭირო", - აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. 