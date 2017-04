ქუთაისში, ავარიის შედეგად, მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => kriminali [3] => qutaisi [4] => gardacvlili-bavshvi [5] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122895 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => kriminali [3] => qutaisi [4] => gardacvlili-bavshvi [5] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122895 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => kriminali [3] => qutaisi [4] => gardacvlili-bavshvi [5] => akhali-ambebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => avtosagzao-shemtkhveva [2] => kriminali [3] => qutaisi [4] => gardacvlili-bavshvi [5] => akhali-ambebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122895) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,53,55,2445,810,860) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122878 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:10:43 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:10:43 [post_content] => სტამბულში, აია სოფიას ტაძარში, გამთენიისას პირველი ნამაზი შესრულდა. ამის შესახებ თურქული საინფორმაციო სააგენტოები წერენ. ყოფილ ბიზანტიურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, რომელსაც ახლა მუზეუმის სტატუსი აქვს, 85 წლის შემდეგ, მლოცველებს პირველად მოუწოდეს და ისლამური წმინდა წერილიდან, ყურანიდან ციტატები წაიკითხეს. ლოცვას ესწრებოდნენ თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები. https://www.youtube.com/watch?v=RwPDC1cBbGw ტაძარში ნამაზის ჩატარების ცნობას მართლმადიდებელ საზოგადოებაში უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა. საბერძნეთმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ქმედება სხვა რელიგიების უპატივცემულობაა. "მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, მუსლიმური რიტუალები გაუგებარია, რეალობას აცდენილია და პატივისცემის ნაკლებობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. უფრო მეტიც, ასეთი ქმედებები არ შეესაბამება თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას", - ნათქვამია განცხადებაში. ამ განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა თურქეთის მხრიდანაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საბერძნეთის კრიტიკა აია სოფიასთან დაკავშირებით მიუღებელია. "თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ტაძარში რაიმე ქმედების აკრძალვა, ჩვენს შიდა საქმეებში ჩარევაა. გვინდა გაგახსენოთ, რომ თანამედროვე საზოგადოების ღირებულებებში, სხვა რელიგიების მიმართ პატივისცემაცაა გათვალისწინებული", - აღნიშნა მან. მედიაში ასევე, გავრცელდა ცნობა, რომ მუზეუმში ნამაზის ჩატარება, შესაძლოა მისი სტატუსის გადახედვის მანიშნებელი იყოს. ზოგიერთი სააგენტო ასევე წერს, რომ 16 აპრილს, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი აპირებს შეკრიბოს მთავრობა და სიმბოლური აქტით გამოაცხადონ აია-სოფიას მუზეუმის მოქმედ მეჩეთად გადაკეთება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => აია სოფია მოქმედი მეჩეთი გახდება?! - ტაძარში ნამაზი შესრულდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aia-sofia-moqmedi-mecheti-gakhdeba-tadzarshi-namazi-shesrulda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 13:11:57 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 09:11:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122878 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122874 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 12:16:13 [post_date_gmt] => 2017-04-15 08:16:13 [post_content] => საქართველოს ვიცე-პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და საფეხბურთო კლუბ „მილანის“ პრეზიდენტის სილვიო ბერლუსკონის „მილანიდან“ წასვლას გამოეხმაურა. კალაძემ მასთან ერთად გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა და სოციალურ ქსელში "მილანის" როგორც მოფლიო დონის საფეხბურთო კლუბის ჩამოყალიბებაში, ბერლუსკონის დამსახურებაზე დაწერა. "უდიდეს მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ბერლუსკონის, რადგან მან ყველაფერი გააკეთა მსოფლიონ ფეხბურთის ისტორიაში შევსულიყავით. მან განსაკუთრებული გუნდი შექმნა. წილად მხვდა პატივი, ამ გუნდის შემადგენლობაში ვყოფილიყავი. მილანი ჩემს გულშია!", - დაწერა კალაძემ ინსტაგრამზე. საფეხბურთო კლუბ „მილანის“ მფლობელმა სილვიო ბერლუსკონიმ 13 აპრილს კლუბის გაყიდვის პროცესი დაასრულა. [post_title] => კალაძე ბერლუსკონიზე წერს: "მილანი" ჩემს გულშია! ყოფილა შემთხვევა მივუყვანივარ კომპანიას გასაუბრებაზე, რაც cv-ში მეწერა მხოლოდ ის მათქმევინა და კითხვები არ დამასმევინა; არ აფასებენ პოტენციური დასაქმებულის დროს - ხშირად 50 კაცს იბარებენ ერთი და იმავე დროს და გალოდინებენ 2 საათი, როცა მარტივად შეუძლიათ სხვადასხვა დროს რამდენიმე ადამიანის დაბარება“, – განაცხადა „ფორტუნასთან“ მეგიმ. პრობლემები გრძელდება სამუშაოს დაწყების შემდეგაც ასეთი „ცუდად წარმართული“ გასაუბრების შემდეგ, იწყებ მუშაობას კომპანიაში, სადაც ხშირ შემთხვევაში დასაქმებულის უფლებების დარღვევა, ჩვევადაა ქცეული. როგორც „ფორტუნას“ რესპონდენტი სანდრო ყვება, უამრავი გასაუბრების შემდეგ, ერთ–ერთ ცნობილ კომპანიაში, მომსახურების სფეროში დაიწყო მუშაობა. მოეხსნა ის პრობლემები რაც გასაუბრებაზე ჰქონდა, თუმცა ისეთ ვითარებაში აღმოჩნდა, რომ დასაქმებულიდან ისევ უმუშევრის სტატუსზე მოუწია გადასვლა. „მომსახურების სფერო ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთი იყო ჩემთვის – დილის 8 სათიდან საღამოს 10 საათამდე. კვირაში მხოლოდ 1 დღე მქონდა დასვენება. ყოველდღიური 1 საათიანი შესვენება კი ყველაზე კარგ შემთხვევაში 15 წუთს გრძელდებოდა. 1 საათიან შესვენებას 15 წუთად მენეჯერი აქცევდა, რადგან მუდმივად საქმე იყო მაღაზიაში, კადრები კი არა. ამ ყველაფრის ფონზე 200–250 ლარია ანაზღაურება... ზოგადად, მომსახურების სფეროში იმდენი პრობლემაა, რომ ამით შესაბამისი ორგანოები უნდა ინტერესდებოდნენ. ძალიან ბევრი ადამიანის უფლებები ირღვევა და ყველა, ვერ ახერხებს სამუშაოდან წამოსვლას, ამით კი ბოროტად სარგებლობენ დამსაქმებლები“, – განაცხადა სანდრომ „ფორტუნასთან“. მოკლედ პრობლემაა უმუშევრობაც და მუშაობაც. ის რომ დამსაქმებლები პოტენციურ თანამშრომლებს შესაბამისად არ ექცევიან ეს გასაუბრების მომენტიდან ჩანს. პრობლემა სწორედ აქ იწყება და მთავრდება იქ, სადაც პროტესტსაც კი არ აქვს აზრი. ამას ბოლოდროინდელი მოვლენებიც გვიჩვენებს. მომსახურების სფეროში მომუშავეთა ნაწილის გაფიცვამ შედეგი არ გამოიღო. პროტესტი რეალურ პრობლემაზე, კომპანიის წინააღმდეგ აგორებულ სკანდალად დარჩა, რომელსაც დღეს აღარავინ იხსენებს... იხილეთ ამავე თემაზე ჩვენი სტატია: თანამედროვე მონობა საქართველოში – უუფლებო დასაქმებულები თამთა უთურგაშვილი [post_title] => გასაუბრებიდან დასაქმებამდე: „გპირდებიან კარგ სამუშაოს და გაქცევენ გარემოვაჭრეებად“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gasaubrebidan-dasaqmebamde-gpirdebian-karg-samushaos-da-gaqceven-garemovachreebad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 16:12:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 12:12:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121841 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122878 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:10:43 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:10:43 [post_content] => სტამბულში, აია სოფიას ტაძარში, გამთენიისას პირველი ნამაზი შესრულდა. ამის შესახებ თურქული საინფორმაციო სააგენტოები წერენ. ყოფილ ბიზანტიურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, რომელსაც ახლა მუზეუმის სტატუსი აქვს, 85 წლის შემდეგ, მლოცველებს პირველად მოუწოდეს და ისლამური წმინდა წერილიდან, ყურანიდან ციტატები წაიკითხეს. ლოცვას ესწრებოდნენ თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები. https://www.youtube.com/watch?v=RwPDC1cBbGw ტაძარში ნამაზის ჩატარების ცნობას მართლმადიდებელ საზოგადოებაში უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა. საბერძნეთმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ქმედება სხვა რელიგიების უპატივცემულობაა. "მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, მუსლიმური რიტუალები გაუგებარია, რეალობას აცდენილია და პატივისცემის ნაკლებობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. უფრო მეტიც, ასეთი ქმედებები არ შეესაბამება თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას", - ნათქვამია განცხადებაში. ამ განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა თურქეთის მხრიდანაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საბერძნეთის კრიტიკა აია სოფიასთან დაკავშირებით მიუღებელია. 