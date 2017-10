ქუთაისში ბავშვებმა ნარჩენების ურნები მოხატეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => mokhatuli-nagvis-urnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175395 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => mokhatuli-nagvis-urnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175395 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 860 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => mokhatuli-nagvis-urnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => mokhatuli-nagvis-urnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175395) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20255,860) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172442 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-08 13:39:17 [post_date_gmt] => 2017-10-08 09:39:17 [post_content] => ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას ქ. ნომერ 21-ში ფასადის ნაწილი ჩამოინგრა. ინციდენტს მოქალაქეები შემთხვევით გადაურჩნენ. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, შენობა ავარიულია და პარაპეტიდან აგურები და ფასადის ნაწილები სისტემატურად ცვივა. მათი თქმით, ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. მერიაში აცხადებენ, რომ არსებობს პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეები თანადაფინანსებით ახდენენ მათი კორპუსების პარაპეტების რეაბილიტაციას, თუმცა, მათივე ინფორმაციით, გამსახურდიას ნომერ 21-ის მოსახლეობას პარაპეტის რეაბილიტაცია ოფიციალურად არ მოუთხოვია. ქუთაისში სახლის ფასადი ჩამოინგრა Wizzair-ის კომერციულმა დირექტორმა ჯორჯ მიხალოპულოსმა აღნიშნა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე მსჯელობა აპრილიდან, საქართველო-უნგრეთის ბიზნესფორუმის ფარგლებში დაიწყო, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივით გაიმართა. ქუთაისის აეროპორტთან რკინიგზა მომავალ წელს ამოქმედდება 