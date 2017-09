ქუთაისში ენმ-ის მერობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => merobis-kandidati [2] => grigol-vashadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161801 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => merobis-kandidati [2] => grigol-vashadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161801 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => merobis-kandidati [2] => grigol-vashadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => merobis-kandidati [2] => grigol-vashadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161801) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16742,14784,341) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161676 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 16:34:12 [post_date_gmt] => 2017-09-08 12:34:12 [post_content] => "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას საარჩევნო ბლოკის სახით მიიღებს. ინფორმაცია ამის შესახებ "ფორტუნას" პარტიის პრესსამსახურში დაუდასტურეს. მათივე ცნობით, ბლოკში ”ნაციონალურ მოძრაობასთან” ერთად, ”საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული” და ”ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია” ერთიანედება. [post_title] => "ნაციონალური მოძრაობა" ედპ-სა და შოთა მალაშხიას პარტიასთან საარჩევნო ბლოკს ქმნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionaluri-modzraoba-edp-sa-da-shota-malashkhias-partiastan-saarchevno-bloks-qmnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 16:34:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 12:34:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161676 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159744 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 15:37:04 [post_date_gmt] => 2017-09-04 11:37:04 [post_content] => "არც უარვყოფ და არც ვადასტურებ," - ეს განცხადება ტელეკომპანია „კავკასიის“დამფუძნებელმა, დავით აქუბარდიამ, "ფორტუნასთან" საუბრისას გავრცელებულ ინფორმაციის კომენტარისას გააკეთა, რომლის მიხედვითაც, შესაძლოა, ის „ტრადიციონალისტთა გაერთიანებიდან“ მერობის კანდიდატად წარადგინონ. ის ამბობს, რომ "ორ დღეში იტყვის ყველაფერს". „რაღაც უცნაური განცხადებები ვრცელდება. ორი დღე დაიცადეთ და განცხადებას გავაკეთებ. არც ვადასტურებ და არც ვუარყოფ. ორი დღე დამაცადეთ და ყველა კითხვას ვუპასუხებ. გასულია ვადები და ყველაფერი,“ - განუცხადა აქუბარდიამ „ფორტუნას“. [post_title] => არც უარვყოფ და არც ვადასტურებ, ორ დღეში ვიტყვი ყველაფერს - დავით აქუბარდია მერობის კანდიდატობაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arc-vuaryof-da-arc-vadastureb-or-dgheshi-vityvi-yvelafers-davit-aqubardia-merobis-kandidatobaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 12:03:54 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 08:03:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159744 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 153560 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 11:57:05 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:57:05 [post_content] => პატრიოტთა ალიანსი თბილისის მერობის კანდიდატი დღეს დაასახელებს. საკითხზე პარტიის წევრები პოლიტსაბჭოს სხდომაზე იმსჯელებენ. გავრცელებული ინფორმაციით, დედაქალაქის მერობის პოსტის დასაკავებლად ოქტომბრის არჩევნებში ირმა ინაშვილი იბრძოლებს. პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ადასტურებს, რომ თბილისის მერობის კანდიდატად ამ ეტაპზე 4 პირი განიხილება და რომ მათ შორის არის ირმა ინაშვილიც. [post_title] => პატრიოტთა ალიანსი თბილისის მერობის კანდიდატს დღეს დაასახელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriotta-aliansi-tbilisis-merobis-kandidats-dghes-daasakhelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 13:07:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 09:07:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153560 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161676 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 16:34:12 [post_date_gmt] => 2017-09-08 12:34:12 [post_content] => "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას საარჩევნო ბლოკის სახით მიიღებს. ინფორმაცია ამის შესახებ "ფორტუნას" პარტიის პრესსამსახურში დაუდასტურეს. მათივე ცნობით, ბლოკში ”ნაციონალურ მოძრაობასთან” ერთად, ”საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული” და ”ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია” ერთიანედება. [post_title] => "ნაციონალური მოძრაობა" ედპ-სა და შოთა მალაშხიას პარტიასთან საარჩევნო ბლოკს ქმნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionaluri-modzraoba-edp-sa-da-shota-malashkhias-partiastan-saarchevno-bloks-qmnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 16:34:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 12:34:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161676 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 73 [max_num_pages] => 25 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ba24557c7109b357aeb950f5a5d3cf10 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )