ქუთაისში მატებაა: რამდენი მგზავრი გაფრინდა აღმაშენებლის აეროპორტიდან?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127023 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127023 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => aeroporti [2] => mgzavri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127023) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,401,7728) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126921 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 15:33:24 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:33:24 [post_content] => კომპანია BP სამხრეთის გაზის კორიდორის მშენებლობას საქართველოს ტერიტორიაზე 2018 წლის შუა ნახევარში დაასრულებს. ამის შესახებ Reuters-ს BP Georgia-ს მთავარმა მენეჯერმა კრის შლიტერმა განუცხადა. საქართველოს ტერიტორიაზე პროექტის ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. შლიტერის თქმით, პროექტის ქართული ნაწილი ითვალისწინებს ორი საკომპრესორო სადგურის და 65-კილომეტრიანი მილსადენის მშენებლობას თურქეთის საზღვართან. როგორც BP Georgia-ს მთავარი მენეჯერი ამბობს, მილსადენის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია, ერთ-ერთი საკომპრესორო სადგურის 95% უკვე აშენებულია, მეორე სადგური კი მხოლოდ 55% -ით არის დასრულებული. შეგახსენებთ, სამხრეთის გაზის კორიდორი ევროკავშირის რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირებას ემსახურება. პროექტი აზერბაიჯანული გაზის ევროპისთვის მიწოდებას ითვალისწინებს საქართველოსა და თურქეთის გავლით. [post_title] => საქართველოში სამხრეთის გაზის კორიდორის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-samkhretis-gazis-koridoris-mshenebloba-dasasruls-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 15:33:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 11:33:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126921 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126914 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 15:32:15 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:32:15 [post_content] => თბილისური რესტორანი, რომელიც შუა საუკუნეების ციხე-სიმაგრეს წარმოადგენს - ”ავალონი” მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს და 200 სტუმარს იტევს. ”ჩვენი რესტორანი ქალაქის დამქანცველი ხმაურისგან მოშორებითაა განთავსებული. მისი ექსტერიერი და ინტერიერი განსხვავებულია, ვინაიდან, შუა საუკუნეების ტრადიციების მიხედვითაა მოწყობილი. ორსართულიანი დარბაზი 200 სტუმარს იტევს. სამზარეულო კი მრავალფერვანია - უგემრიელესი ევროპული და ქართული კერძებითა და დესერტებით”, - განაცხადეს ”ავალონის” მენეჯმენტში. მათივე ინფორმაციით, ”ავალონის” სტუმრების განწყობის ასამაღლებლად, რესტორანში მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამაც აქვთ. აქ მღერიან თამთა ცხვიტავა, თეო თევზაძე, გიორგი სუხიტაშვილი, „ავალონის“ კვარტეტი... უკრავს ვიოლინო, საქსოფონი... ასევე, წარმოდგენილია ქართული ცეკვები, ჯაზისა და ბლუზის საღამოები... როგორც რესტორნის მენეჯმენტში აცხადებენ, ”ავალონის” მიმართ განსაკუთრებით დიდია სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება. ბანკეტებთან დაკავშირდებით, მათი რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. „უკვე დაწყებულია ჯავშნების მიღება... ჩვენი რესტორანი მოსწონთ როგორც ინტერიერ-ექსტერიერით, ასევე გემრიელი კერძებით, სასიამოვნო გარემოთი, მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამით და ძალიან მისაღები ფასებით, რომელსაც მათ ვთავაზობთ. სკოლის ბანკეტზე მოსულ სტუმრებს რესტორანი საჩუქრად დამატებით მომსახურებასაც სთავაზობს: წითელი ხალიჩა, სადღესასწაულო ტორტი, შამპანურის პირამიდა, ფოიერვერკი, დიჯეი”, - აღნიშნეს ”ავალონში”. ცნობისთვის, რესტორანი ”ავალონი” აკაკი ბაქრაძის #40-ში მდებარეობს და ღიაა ყოველდღე 12:00-დან 03:00 საათამდე. [post_title] => თბილისური რესტორანი, რომელიც შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეს წარმოადგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisuri-restorani-romelic-shua-saukuneebis-cikhesimagres-warmoadgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 15:38:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 11:38:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126843 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 13:16:58 [post_date_gmt] => 2017-05-02 09:16:58 [post_content] => კლინიკა “ინოვაში” დღეს კონფერენცია - „ ენდოპროტეზირების ორმაგი მობილობის თანამედროვე მიდგომები“ ტადრება. როგორც ”ფორტუნას” ”ინოვადან” აცნობეს, კონფერენციას ესწრება სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტის ორთოპედიისა და ტრავმატოლოგიის ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი, მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი ფრედერიკ ფარიზონი, რომელიც წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე - „ორმაგი მობილობა - შექმნის ისტორია და პრაქტიკაში გამოყენება პირადი მაგალითების საფუძველზე“. კონფერენციაში მონაწილეებს საშუალება ექნებათ პირდაპირ ეთერში თვალი ადევნონ ჩართვებს ოპერაციებიდან, რომელსაც ტრავმატოლოგები ფრედერიკ ფარიზონი და რამაზ აღლემაშვილი ჩაატარებენ. კონფერენციაში, აგრეთვე, მონაწილეობას მიიღებენ „ინოვას“ ოპრთოპედ -ტრავმატოლოგები: გიორგი ჭელიძე და ირაკლი კაჭკაჭაშვილი. როგორც ”ინოვაში” აცხადებენ, სენტ-ეტიენის უნივერსიტეტში, ჟილ ბუსკეს ხელმძღვანელობითა და ფრედერიკ ფარიზონის მონაწილეობით შემუშავდა ენდოპროთეზების ახალი კონცეფციები, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის სახსრის ორმაგი მობილობის ენდოპროთეზი. მისი გამოყენებით, საქართველოში, კლინიკა „ინოვაში“, თითქმის 2 წელია წარმატებული ოპერაციები ტარდება. ორმაგი მობილობის იმპლანტით გაკეთებული ოპერაციის შემთხვევაში, პაციენტებს დროთა განმავლობაში სრულიად ეხსნებათ ტკივილი და უბრუნდათ ანატომიური მოძრაობის საშუალება ნორმალური, აქტიური ცხოვრების გასაგრძელებლად. [post_title] => პირდაპირი ჩართვები ოპერაციიდან: ინოვაში კონფერენცია ტარდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirdapiri-chartvebi-operaciidan-inovashi-konferencia-tardeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 13:18:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 09:18:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126843 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126921 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 15:33:24 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:33:24 [post_content] => კომპანია BP სამხრეთის გაზის კორიდორის მშენებლობას საქართველოს ტერიტორიაზე 2018 წლის შუა ნახევარში დაასრულებს. ამის შესახებ Reuters-ს BP Georgia-ს მთავარმა მენეჯერმა კრის შლიტერმა განუცხადა. საქართველოს ტერიტორიაზე პროექტის ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. შლიტერის თქმით, პროექტის ქართული ნაწილი ითვალისწინებს ორი საკომპრესორო სადგურის და 65-კილომეტრიანი მილსადენის მშენებლობას თურქეთის საზღვართან. როგორც BP Georgia-ს მთავარი მენეჯერი ამბობს, მილსადენის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია, ერთ-ერთი საკომპრესორო სადგურის 95% უკვე აშენებულია, მეორე სადგური კი მხოლოდ 55% -ით არის დასრულებული. შეგახსენებთ, სამხრეთის გაზის კორიდორი ევროკავშირის რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირებას ემსახურება. პროექტი აზერბაიჯანული გაზის ევროპისთვის მიწოდებას ითვალისწინებს საქართველოსა და თურქეთის გავლით. [post_title] => საქართველოში სამხრეთის გაზის კორიდორის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-samkhretis-gazis-koridoris-mshenebloba-dasasruls-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 15:33:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 11:33:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126921 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 921 [max_num_pages] => 307 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ea9083a09d24ea44ad2895f401542784 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )