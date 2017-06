ქუთაისში ორსართულიანი ტაძარი აშენდება: “ტაძარი მაკდონალდსზე მაღალი უნდა იყოს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => makdonaldsi [1] => tadzari [2] => orsartuliani-tadzari [3] => akhali-tadzari-qutasshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140888 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => makdonaldsi [1] => tadzari [2] => orsartuliani-tadzari [3] => akhali-tadzari-qutasshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140888 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => makdonaldsi [1] => tadzari [2] => orsartuliani-tadzari [3] => akhali-tadzari-qutasshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => makdonaldsi [1] => tadzari [2] => orsartuliani-tadzari [3] => akhali-tadzari-qutasshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140888) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16741,1007,16740,16739) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118260 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-28 13:25:15 [post_date_gmt] => 2017-03-28 09:25:15 [post_content] => სამხრეთ კავკასიაში McDonalds-ის რესტორნები სალათის ფურცლებით საქართველოდან მომარაგდება. ამის შესახებ დღეს თბილისში McDonalds -ის ლოჯისტიკური ცენტრის გახსნაზე გახდა ცნობილი. McDonalds-ის მენეჯმენტის ინფორმაციით, პროექტ „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, ლოჯისტიკურ ცენტრში დაინერგა სალათის ფურცლების ხაზი, რომელიც ორიენტირებულია სამხრეთ კავკასიაში ”მაკდონალდსის” სისტემის სრულ მომარაგებაზე. ამისთვის კომპანიამ, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში, 650 ათასი დოლარით ისარგებლა. ამასთან, დაგეგმილია სამხრეთ კავკასიაში სწრაფი კვების რესტორნებისთვის ფუნთუშებისა და ხორცპროდუქტების წარმოებაც საქართველოში მოხდეს. შეგახსენებთ, თბილისში McDonalds-ის ლოჯისტიკური ცენტრის გახსნისთვის 2.3 მილიონ ევროს ინვესტიცია ჩაიდო. ცენტრს სამხრეთ კავკასიაში ანალოგი არ ჰყავს, საწყობი უზრუნველყოფილია -20 საყინულე, მშრალი და სამაცივრე ზონებით, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ლოჯისტიკური მომსახურების პოტენციალის სრულ სპექტრს. სამხრეთ კავკასიას სალათის ფურცლებით საქართველო მოამარაგებს "მაკდონალდს საქართველოს” მენეჯმენტის ცნობით, „მაკდონალდსის“ ლოჯისტიკური ცენტრი გათვლილია ამიერკავკასიის რეგიონზე, რომელსაც სამხრეთ კავკასიაში ანალოგი არ ჰყავს. ცენტრი აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით და ევროპაში აღიარებულ უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს. თბილისში "მაკდონალდსის” ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობისთვის 2.3 მილიონ ევრო დაიხარჯა. საწყობი უზრუნველყოფილია - 20 საყინულე, მშრალი და სამაცივრე ზონებით, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ლოჯისტიკური მომსახურების პოტენციალის სრულ სპექტრს. თბილისში "მაკდონალდსის" ლოჯისტიკური ცენტრი იხსნება [post_title] => ქართული McDonald's ევროპაში საუკეთესოდ აღიარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-makdonaldsi-evropashi-sauketesod-aghiares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-09 15:07:06 [post_modified_gmt] => 2017-03-09 11:07:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113756 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 118260 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-28 13:25:15 [post_date_gmt] => 2017-03-28 09:25:15 [post_content] => სამხრეთ კავკასიაში McDonalds-ის რესტორნები სალათის ფურცლებით საქართველოდან მომარაგდება. ამის შესახებ დღეს თბილისში McDonalds -ის ლოჯისტიკური ცენტრის გახსნაზე გახდა ცნობილი. McDonalds-ის მენეჯმენტის ინფორმაციით, პროექტ „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, ლოჯისტიკურ ცენტრში დაინერგა სალათის ფურცლების ხაზი, რომელიც ორიენტირებულია სამხრეთ კავკასიაში ”მაკდონალდსის” სისტემის სრულ მომარაგებაზე. ამისთვის კომპანიამ, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში, 650 ათასი დოლარით ისარგებლა. ამასთან, დაგეგმილია სამხრეთ კავკასიაში სწრაფი კვების რესტორნებისთვის ფუნთუშებისა და ხორცპროდუქტების წარმოებაც საქართველოში მოხდეს. შეგახსენებთ, თბილისში McDonalds-ის ლოჯისტიკური ცენტრის გახსნისთვის 2.3 მილიონ ევროს ინვესტიცია ჩაიდო. ცენტრს სამხრეთ კავკასიაში ანალოგი არ ჰყავს, საწყობი უზრუნველყოფილია -20 საყინულე, მშრალი და სამაცივრე ზონებით, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ლოჯისტიკური მომსახურების პოტენციალის სრულ სპექტრს. 